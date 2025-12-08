【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
記者李鴻典／台北報導
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等優惠。
雙12暖身慶：長榮獨家下殺66折起 日本機票一口價6,666元搶
易遊網攜手長榮航空於即日起至12月10日止推出獨家雙12快閃優惠，精選日本與歐洲共12個航點，以66折起的超殺折扣率先點燃雙12檔期。優惠航點包含東京、大阪、沖繩、札幌、仙台、青森、福岡、神戶、松山、阿姆斯特丹、倫敦與維也納，下殺幅度最高的神戶航線，來回含稅最低10,347元起，與航空公司官網價格相比，便宜超過3,200元；小資與親子旅客喜愛的沖繩，來回含稅8,923元起！國人最愛的東京、大阪，來回含稅票價12,533元起；若想規畫一趟日本滑雪之旅，推薦日本東北航點，飛仙台或青森來回含稅最低1萬4有找。
動輒要價超過3萬元的冬季歐洲線機票，更要趁此波長榮獨家優惠趕緊入手，阿姆斯特丹和維也納，來回含稅3萬有找。除上述優惠外，於12月10日活動最後一天中午12點，加碼祭出長榮航空神戶機票一口價，來回含稅只要6,666元起。韓亞與星宇航空也加入雙12暖身戰局，韓亞航空推出「台北-首爾」來回未稅6,900元起優惠，再祭易遊網獨家APP折扣碼「2025oz399」，結帳再折399元；星宇航空則推出指定航線88折起，涵蓋大阪、熊本、宮古島、曼谷、澳門、洛杉磯等熱門目的地，還可搭配易遊網「週三機票日」限定折扣碼，最高可再折800元。
雙12年終慶：12元飯店、日本一日遊買一送一
「雙12年終慶」主戰場，易遊網於12月11日上午10點開跑，祭出最低12元限量爆品搶活動。出國必備的eSIM網路，推出日本、韓國及中港澳只要12元的銅板價，台灣人氣飯店同樣祭出12元的爆省價，包含礁溪品文旅、HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅、嘉楠風華酒店、南投鎮寶大飯店、長榮桂冠酒店(台中) 、高雄喜迎旅店、墾丁夏都沙灘酒店。
想把預算花在刀口上的旅客，可關注「買一送一」的搶購商品，玩大阪推薦必買「關西樂享周遊券豪華版」，囊括大阪交通券與購物美食抵用券，包含日本環球影城門票，原價3,100元，買一送一等於半價享有，比單買樂園門票便宜！日本冬季旅遊不能錯過的滑雪體驗與燈節活動，鎖定這３項買一送一遊程：大阪六甲山滑雪一日遊、琵琶湖滑雪一日遊、京都美山冬燈廊一日遊，都能用半價解鎖整趟行程。
日本自由行人氣暢銷一日遊，像是東京富士山一日遊、富士山賞櫻一日遊、京都奈良一日遊、高山白川鄉一日遊等經典行程，也將以1,212元的超甜價格限量開搶。
12月12日上午11點、12點與下午1點三個整點時段，將有限量1,212元全站折扣碼開搶，於易遊網APP消費單筆滿萬元即可現折抵；12月11日至12日上午10點，則釋出機加酒1,212限量折扣碼，最後結帳折抵直接把優惠再放大。
台灣訂房3折起！親子飯店每人最低500元
除出國商品之外，易遊網同步推出多家熱門飯店的雙12限時特賣。如位於高雄車站商圈、以設計風格著稱的「帕鉑舍旅高雄站前館」，雙12下殺3折起，每晚含稅1,200元起；全家出遊推薦「高雄富野渡假酒店」，四人入住每晚含稅2,099元起，每人平均500元出頭；親子客口碑絕佳的「台中鳳凰酒店」，含早餐2,999元起，結合飯店內豐富的兒童遊戲空間，是深受家庭歡迎的高CP值選擇；追求品味與風格的旅客，不可錯過質感潮飯店「大安伊普索酒店」，直接現享77折，每晚含稅最低4,999元起。
25款風味手工義大利麵自由選搭 台北美福GMT「義粉嘉年華」 繽紛登場
義大利雖然遠在南歐，但麵食跟披薩卻是台灣消費者熟悉的異國美食。義大利麵條種類繁多，據查多達300種以上，不同的捲曲、厚薄與長短，都是為了吸附特定醬汁而設計。台北美福大飯店GMT義大利餐廳即日起推出「義粉嘉年華」活動，來自義大利佛羅倫斯的主廚Massimo Picci，將這龐大的麵食地圖化繁為簡，每日新鮮手作，嚴選五款代表特色麵體，搭配五款經典醬汁，讓顧客自由搭配出心目中最美味的義大利麵，每套自由配售價520元+10%。
「老爺小花園」聖誕套餐及冬日甜點溫馨登場 伊通公園化身繽紛美味耶誕樂園
隨著歲末鐘聲漸近，聖誕佳節的溫暖氛圍也悄然蔓延。「老爺小花園」即日起推出四款烘焙坊自製冬日節慶法式甜點，包括造型應景層次豐富的「白雪聖誕樹」($200)、濃濃冬日風情的「栗子蒙布朗」($250)、聖誕紅綠配色的「抹茶草莓巴黎布特斯」($250)、妝點聖誕鈴鐺洋溢熱帶果茶芬芳的「鳳梨金萱慕斯」($250)；12/9~12/25則出爐「伯爵柑橘巧克力咕咕霍夫」($350)，為歐陸聖誕節慶必享的麵包注入獨特茶韻與馥郁果香。12/20~12/25獻上聖誕套餐，含開胃菜、沙拉、麵包、湯品、主菜、甜點、飲料共六道料理1388元起。(內用需另加收原價一成服務費)
更多三立新聞網報導
雙12認證機特賣會！Apple最低26折、iPhone SE只要4500元
年前趨吉避凶！抗通膨時代「補財庫」人數暴增 486出手幫做這事
奢！Bang & Olufsen推入耳式耳機Beo Grace 靈感來自珠寶、售價破4萬
一周氣溫變化一次看 專家曝這天低溫只剩10度
其他人也在看
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15
全台最強觀光工廠曝 「宜蘭」被推爆：免費吃又可拿伴手禮
台灣各地擁有許多特色觀光工廠，吸引遊客除了欣賞風景，也能體驗製作過程與互動活動，一名網友好奇詢問台灣有哪些值得一訪的觀光工廠，貼引發網友熱烈回應，其中宜蘭的虎牌米粉觀光工廠最常被提及，網友讚賞園區票價親民，不僅可以折抵館內消費，入場還能獲得兩包免費米粉，園區內更提供現煮米粉試吃，空間好拍、體驗豐富，是遊客公認非常值得一逛的景點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國封鎖觀光沒力！北海道機場航班突破新高 東南亞市場大增1倍
面對中日關係緊張，日本北海道機場展現了高度的市場應變能力。儘管中國政府建議國民減少赴日旅遊，導致北海道門戶新千歲機場連接中國的航線班次銳減，但這場衝擊已被更積極的客源多元化策略所完全消化，並且成功地將減班危機轉化為營運新高。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 2
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
除夕訂位夯！連在地人都搶不到的「秒殺級」年菜外帶開賣
歲末年終，年菜訂位戰火已起！總有一家「連在地人都搶不到」的在地美食傳說。桃園國際機場凱悅酒店今年農曆春節餐飲戰況熱烈。主打頂級中菜的「味坊中餐廳」，2026 年除夕夜 (2/16) 訂位已全數額滿！聽到饕客心聲，酒店已備妥高規格的團圓選項，包含奢華的宴會廳桌席、Market Café 咖啡廳自助餐，以及主廚團隊精製的年菜外帶套餐三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
台中武陵農場楓紅限定美景來了！錯過等明年
[NOWnews今日新聞]天氣越來越冷，台中武陵農場今（7）日清晨最低溫來到0.2度，農場內藤花園因而不少植物出現冰封現象，形成夢幻「冰晶宮」，而就在溫度漸冷轉冬之際，武陵農場等多地已進入紅葉最佳觀賞...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
台北勝過曼谷京都！全球百大旅遊城市排名曝
[NOWnews今日新聞]國際市調諮詢公司「歐睿國際」（EuromonitorInternational）公布「2025全球百大旅遊城市」榜單，法國巴黎連續第五年被評為全球最具吸引力的城市，光是202...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 8
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 6 小時前 ・ 發起對話
銀杏紅楓葉齊綻放！武陵農場「金色漸層」美景 錯過等明年
武陵農場的銀杏林已換上金黃新裝，從空中俯瞰宛如大地鋪上一層金色地毯，陽光照射下呈現柔和漸層，令人驚豔。同時，農場內的楓葉也正從黃轉紅，與周圍綠樹形成鮮明對比，層次豐富。雲林虎尾高鐵站附近的美人樹大道也盛開了，沿著水道兩側綿延兩公里的粉紅花海，搭配美人橋與水面倒影，成為遊客拍攝網美照的熱門景點。這些季節限定美景即將結束，錯過就要等到明年，想追景的民眾必須把握時機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
試住筆記／頂格早餐配無敵景觀！改裝後的「臺中公園智選假日飯店」 絕對是商務客的救星
雖說飯店是新的好，但出差時我更偏愛熟悉的老飯店，不會出錯，偶爾還有驚喜，最近入住的「臺中公園智選假日飯店」就是如此。他們在疫情後的2024年逐步展開階段性的「有感」改造，種種細節配置，簡直成了商務人士的救星，也在假日成為親子客的最愛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025年末最強雙12購物節來臨！「揪愛Mei」整理30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！Trip.com祭出12元飯店訂房價、KKday人氣樂園買1送1、iHerb全站輸碼76折、恆隆行Dyson洗地吸塵器限高省萬元...各品牌資訊不斷更新，一篇掌握12月所有優惠！Yahoo夯好物 ・ 5 分鐘前 ・ 2
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
「光復騎讀日」暖心登場！濕地、生態、糖廠一日深度旅 最後兩梯次倒數
【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025花蓮山海騎遇記-光復騎讀日」日昨（12/7）在花蓮光復鄉熱烈登場，吸引全台灣好報 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台灣燈會嘉義縣登場！超有型SUPER STYLE首與超級瑪利歐合作 磚塊造型的限量小提燈首亮相
為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」...銳傳媒 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
不是破功是飆升！高雄觀光六都成長王 觀光局：勿用片面數字誤導大眾
高雄觀光成長幅度穩居六都第一 觀光局籲回歸客觀數據，勿以片面資訊誤導、打擊產業市場信心 【記者 王苡蘋／高雄台灣好報 ・ 2 小時前 ・ 1
國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場 啟用
南投又多了一處好玩的地方！國道六號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府六日在國姓鄉國道六號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資二千五百八十八萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「十三歲以上山訓挑戰區」及「五至十二歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
雙12金虎獎最強攻略揭曉！4 招教你領購物金、搶爆品再折價
年末最強檔雙12金虎獎年終慶登場，被稱為「能省最多」的購物盛典就是雙12，覺得該買的東西總是一次爆量出現，像是家電汰換、送禮、補貨、跨年穿搭⋯但每次點開12金虎獎購物網站就被滿滿的活動字眼弄到眼花撩亂，到底12/8～12/14這一週該怎麼搶？每天要注意什麼時段下單最划算？別擔心，小編已經幫你把所有優惠細節整理成四大攻略，讓你不用燒腦研究，直接跟著買就對了！Yahoo好好買 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
麗星郵輪攜手臺灣港務公司 逾60位乳癌病友穿白紗登台演出
麗星夢郵輪以策略合作夥伴與場地贊助者的身分，與臺灣港務公司在探索星號郵輪上共同舉辦「白色饗宴—舞動希望．幸福啟航」活動。超過60位乳癌姐妹穿上象徵「新生」的白紗，登上麗星夢探索星號的豪華舞台演出。此次合作體現豪華郵輪積極履行社會責任的品牌溫度，同時推廣郵輪旅遊的無憂特色。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話