【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1

記者李鴻典／台北報導

歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等優惠。

易遊網獨家推出長榮航空66折快閃優惠，日本神戶來回含稅10,347元起。（圖／易遊網提供）

雙12暖身慶：長榮獨家下殺66折起 日本機票一口價6,666元搶

易遊網攜手長榮航空於即日起至12月10日止推出獨家雙12快閃優惠，精選日本與歐洲共12個航點，以66折起的超殺折扣率先點燃雙12檔期。優惠航點包含東京、大阪、沖繩、札幌、仙台、青森、福岡、神戶、松山、阿姆斯特丹、倫敦與維也納，下殺幅度最高的神戶航線，來回含稅最低10,347元起，與航空公司官網價格相比，便宜超過3,200元；小資與親子旅客喜愛的沖繩，來回含稅8,923元起！國人最愛的東京、大阪，來回含稅票價12,533元起；若想規畫一趟日本滑雪之旅，推薦日本東北航點，飛仙台或青森來回含稅最低1萬4有找。

動輒要價超過3萬元的冬季歐洲線機票，更要趁此波長榮獨家優惠趕緊入手，阿姆斯特丹和維也納，來回含稅3萬有找。除上述優惠外，於12月10日活動最後一天中午12點，加碼祭出長榮航空神戶機票一口價，來回含稅只要6,666元起。韓亞與星宇航空也加入雙12暖身戰局，韓亞航空推出「台北-首爾」來回未稅6,900元起優惠，再祭易遊網獨家APP折扣碼「2025oz399」，結帳再折399元；星宇航空則推出指定航線88折起，涵蓋大阪、熊本、宮古島、曼谷、澳門、洛杉磯等熱門目的地，還可搭配易遊網「週三機票日」限定折扣碼，最高可再折800元。

韓亞航空主打「台北-首爾」來回未稅6,900元起，再祭易遊網獨家APP折扣碼可再折399元。（圖／易遊網提供）

雙12年終慶：12元飯店、日本一日遊買一送一

「雙12年終慶」主戰場，易遊網於12月11日上午10點開跑，祭出最低12元限量爆品搶活動。出國必備的eSIM網路，推出日本、韓國及中港澳只要12元的銅板價，台灣人氣飯店同樣祭出12元的爆省價，包含礁溪品文旅、HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅、嘉楠風華酒店、南投鎮寶大飯店、長榮桂冠酒店(台中) 、高雄喜迎旅店、墾丁夏都沙灘酒店。

易遊網「雙12年終慶」於12月11日上午10點開跑，日本韓國及中港澳eSIM只要12元。（圖／易遊網提供）

台灣人氣飯店祭出12元的銅板價，包含基隆隱藏版絕美旅店「HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅」。（圖／易遊網提供）

想把預算花在刀口上的旅客，可關注「買一送一」的搶購商品，玩大阪推薦必買「關西樂享周遊券豪華版」，囊括大阪交通券與購物美食抵用券，包含日本環球影城門票，原價3,100元，買一送一等於半價享有，比單買樂園門票便宜！日本冬季旅遊不能錯過的滑雪體驗與燈節活動，鎖定這３項買一送一遊程：大阪六甲山滑雪一日遊、琵琶湖滑雪一日遊、京都美山冬燈廊一日遊，都能用半價解鎖整趟行程。

推薦必搶「關西樂享周遊券豪華版」，含日本環球影城門票，原價3,100元，買一送一等於半價享有。（圖／易遊網提供）

日本自由行人氣暢銷一日遊，像是東京富士山一日遊、富士山賞櫻一日遊、京都奈良一日遊、高山白川鄉一日遊等經典行程，也將以1,212元的超甜價格限量開搶。

12月12日上午11點、12點與下午1點三個整點時段，將有限量1,212元全站折扣碼開搶，於易遊網APP消費單筆滿萬元即可現折抵；12月11日至12日上午10點，則釋出機加酒1,212限量折扣碼，最後結帳折抵直接把優惠再放大。

台灣訂房3折起！親子飯店每人最低500元

除出國商品之外，易遊網同步推出多家熱門飯店的雙12限時特賣。如位於高雄車站商圈、以設計風格著稱的「帕鉑舍旅高雄站前館」，雙12下殺3折起，每晚含稅1,200元起；全家出遊推薦「高雄富野渡假酒店」，四人入住每晚含稅2,099元起，每人平均500元出頭；親子客口碑絕佳的「台中鳳凰酒店」，含早餐2,999元起，結合飯店內豐富的兒童遊戲空間，是深受家庭歡迎的高CP值選擇；追求品味與風格的旅客，不可錯過質感潮飯店「大安伊普索酒店」，直接現享77折，每晚含稅最低4,999元起。

台灣訂房祭出3折起優惠，台中鳳凰酒店，含早餐2,999元起。（圖／易遊網提供）

25款風味手工義大利麵自由選搭 台北美福GMT「義粉嘉年華」 繽紛登場

義大利雖然遠在南歐，但麵食跟披薩卻是台灣消費者熟悉的異國美食。義大利麵條種類繁多，據查多達300種以上，不同的捲曲、厚薄與長短，都是為了吸附特定醬汁而設計。台北美福大飯店GMT義大利餐廳即日起推出「義粉嘉年華」活動，來自義大利佛羅倫斯的主廚Massimo Picci，將這龐大的麵食地圖化繁為簡，每日新鮮手作，嚴選五款代表特色麵體，搭配五款經典醬汁，讓顧客自由搭配出心目中最美味的義大利麵，每套自由配售價520元+10%。

台北美福大飯店GMT義大利餐廳，精選五款手工麵條及五種經典醬汁。（圖／台北美福提供）

「老爺小花園」聖誕套餐及冬日甜點溫馨登場 伊通公園化身繽紛美味耶誕樂園

隨著歲末鐘聲漸近，聖誕佳節的溫暖氛圍也悄然蔓延。「老爺小花園」即日起推出四款烘焙坊自製冬日節慶法式甜點，包括造型應景層次豐富的「白雪聖誕樹」($200)、濃濃冬日風情的「栗子蒙布朗」($250)、聖誕紅綠配色的「抹茶草莓巴黎布特斯」($250)、妝點聖誕鈴鐺洋溢熱帶果茶芬芳的「鳳梨金萱慕斯」($250)；12/9~12/25則出爐「伯爵柑橘巧克力咕咕霍夫」($350)，為歐陸聖誕節慶必享的麵包注入獨特茶韻與馥郁果香。12/20~12/25獻上聖誕套餐，含開胃菜、沙拉、麵包、湯品、主菜、甜點、飲料共六道料理1388元起。(內用需另加收原價一成服務費)

老爺小花園聖誕套餐-美國老饕牛排&老虎蝦干貝佐明太子醬。（圖／老爺小花園提供）

