一文看懂／年金改革走回頭路？立法今審查「停砍修法」 藍白修法版本比一比

立法院司法法制委員會排審《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案。陳祖傑攝



立法院司法法制委員會今明兩天排審公教年金停砍相關修正草案，國民黨團、民眾黨團均提出版本，主要差異在於停砍時間點，藍營主張2024年停砍，白營主張今年開始停砍。雖然綠營不斷呼籲，修法讓年金改革開倒車、破壞世代正義，並使退撫基金提早破產，但司法法制委員會國民黨籍召委翁曉玲揚言，這兩天一定會將《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案送出委員會，朝野將再掀起激烈攻防。

蔡英文力推年金改革

廣告 廣告

台灣人口結構面對快速老化及少子化挑戰，年金已造成國家財務壓力，2016年，前總統蔡英文成立國家年金改革委員會，由時任副總統陳建仁擔任召集人，修法方向為逐年調降18%優惠存款、年金所得替代率，立法院最終在2017年6月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案。

根據修正案，18%優存確定走入歷史，至於所得替代率將逐年調降，過渡期為10年，以退休35年資者為例，其所得替代率將砍至75%，在10年後降至60%；30年資者10年後則降至52.5%、25年資降至45%、20年資降至37.5%。

藍白要求停砍年金

面對年金改革，藍營質疑是「霸凌公教人員」，白營則認為，年金改革歷經了7、8年時間，現在到了停下腳步，冷靜看看它所造成的效益、後果與社會衝擊的時機，因此各自提出修正草案。

在攸關所得替代率的《公務人員退休資遣撫卹法》第37、38條上，藍白皆有共識，所得替代率應停止逐年調降，不過藍營主張2024年停砍，白營主張今年開始停砍，如果以退休35年資者為例，其所得替代率原本在2029年降至60%，修法後則會維持在66%

另外，民眾黨團也提出《公務人員退休資遣撫卹法》第67條修正草案，要求比照勞保、國民年金，物價指數（CPI）如果累計上漲超過5%，就依照成長率調整，比如CPI成長6%，退休金就應調升6%。對此，翁曉玲受訪時表示，這是非常好的方向，大家都可以討論。

銓敘部示警「雙輸」：將提前破產

在委員會上，銓敘部長施能傑表示，公教年金是專屬水庫，當初因為不足額提撥，「水庫」會破產，所以才進行年改，讓已經退休的人，或者未來要退休的人，大家來分攤過去不足額提撥部分，如果現在停砍，就會讓水庫更早就沒了，後面那筆幾十年的錢是很可怕的數字。

對於有無可能靠基金投資績效保障基金經營？施能傑說，根據精算報告，退撫基金的平均投報率，公務人員要平均9.17%，才有可能50年不會破產，教育人員也要10%多一點，但過去30年公務人員基金僅平均5%多投報率，如果停砍年金，給的錢越來越少，就更少基金可以投資。

考試院秘書長劉建忻表示，大家關心退休人員所得會不會因為物價飛漲而降低購買力、生活品質，目前規定是每四年檢討或是每滿5%檢討，過去總共修正2次，第一次在2022年調了2％，當時物價漲幅不到2%；第二次是從2022年到2023年底，物價上漲5%多，最後調整了4%，所以大致上有反映物價漲幅。

劉建忻說，大家會覺得政府撥補處理就好，因為基金經營得好，錢就會不斷進來，但他想提醒，20年後退撫基金，公務人員的部分，每年收支短差會超過1千億，政府不能只背著公教人員，勞工也是政府責任，政府的責任會變得非常大，目前看起來政府財政不錯，可以處理狀況，「但未來洞會更大，請大家眼光放遠一點。」

更多太報報導

公教年金停砍修法今拚出委員會 翁曉玲：錯誤年改要踩煞車

「反年改」修法明立院闖關 綠委揭數據轟在野「擴大職業不平等」

民眾黨曝年改修法2方向 停砍但不回溯、跟CPI累計成長率同步調升