一文看懂／拿小米機與習近平燦笑自拍 李在明愉快訪中暗藏哪些難解矛盾
編譯張渝萍／綜合報導
南韓總統李在明4日展開為期四天的訪中行程，期間也與中國國家主席習近平會面。這是兩人在短短兩個月內的第二次峰會，在地緣政治緊張局勢加劇、全球衝突不斷、美國總統川普突襲委內瑞拉之際，南韓要如何與中國維持穩定關係？韓中兩國此刻又有哪些分歧？
南韓目前正處於一個尷尬又複雜的位置。半島電視台分析指，南韓一方面需要與中國這個關鍵經濟夥伴維持穩定關係；另一方面，中國和美日的關係近年持續惡化，而這兩國正好是南韓最重要的兩個盟友；此外，中韓之間本身也存在分歧，包括台灣、貿易緊張以及海洋主權爭議。
本文將簡介南韓與中國如何「各取所需」、兩國互動「溫暖友善」的氛圍下，暗藏哪些難解的矛盾議題。
為何南韓需要中國？
分析人士指出，李在明訪中的時機相當耐人尋味。因為李在明預計本月底訪問日本，但他選擇先前往中國。分析指，顯然經濟因素是重點之一。
中國是南韓最大的經貿夥伴、最大的出口市場，同時也是主要進口來源國。
但南韓需要中國，並不僅僅是出於經濟考量。中國對北韓與金正恩所擁有的影響力，對南韓來說也很關鍵。李在明前往中國數小時前，北韓便朝東側海域試射超高音速飛彈，再次凸顯區域安全的急迫性。
習李會談談了什麼？
習近平李在明5日的峰會在融洽氣氛下展開。習近平強調，兩國「高度重視中韓關係」。，「朋友越走越近，鄰居越走越親。」習近平希望兩國應更加頻繁往來、加強溝通。
李在明也呼應了習近平的說法。
首爾韓國外國語大學（HUFS）國際政治學教授里奇（Mason Richey）形容，這場峰會是「對李能否妥善處理棘手的中韓關係的首次真正考驗」。
里奇表示：「在李在明上任頭七個月高度聚焦美國之後，這次訪問對南韓而言極為重要。」
但他也指出，儘管言辭友好，「若干關鍵且具爭議性的問題並未獲得任何實質性討論」，尤其是「中國在黃海對南韓構成的混合威脅，以及中國對台灣與菲律賓的脅迫行為」。
南韓非營利研究機構峨山政策研究院研究員李東圭（Lee Dong-gyu，音譯）補充說：「中韓雙方都認為應恢復關係，而經濟合作是主要途徑。」但李東圭表示：「實際上，要在對外關係、外交與安全領域找到共識，並不容易。」
會談重點：北韓問題
在長達90分鐘的會談中，李在明強調在北韓幾乎沒意願展開外交協調的情況下，與中國合作是促使平壤重返對話的重要因素。
中國仍是北韓最主要的盟友與經濟生命線。習近平已承諾向這個與南韓在法律上仍處於戰爭狀態的國家提供經濟支持。去年北京舉行的勝利日閱兵中，金正恩曾與習近平同台亮相；但北韓對李在明則態度冷淡，甚至稱他為「偽君子」與「對抗型瘋子」。
雖然會談中未直接提及北韓去核化，習近平指出，兩國「在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，並擁有廣泛共同利益」。
南韓國安顧問魏聖洛（Wi Sung Lac）表示，兩位領導人「強調恢復與北韓對話的重要性」，並同意舉行年度峰會，擴大國防部門之間的溝通，以「建立互信，促進地區和平與穩定」。
會談重點：對台灣沉默
李在明出訪前，曾接受中國央視（CCTV）訪問，他表示南韓尊重「一個中國原則」，即與北京交往的國家必須拒絕與台灣建立外交關係。
不過，他過去也主張較為平衡的立場，認為南韓不應直接在台海問題上進行軍事介入，因為那是兩個外部行為體之間的衝突。
然而，台灣議題在日本首相高市早苗去年11月的挺台言論後，變得更加敏感。此番言論引發中日關係急劇惡化，北京指責她干涉中國內政，並對日本發布旅遊警示，同時暫停多項日本進口。
在5日峰會上，習近平對李在明表示：「兩國擁有廣泛共同利益，應堅定站在歷史正確的一邊，作出正確的戰略選擇。」會談中並未直接提及台灣。
取而代之的是，習近平強調中韓共同抗日的歷史經驗：「80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得了反對日本軍國主義的勝利。」
李也提到，兩國作為鄰國，維持了數千年的友好關係，並共享反抗喪失主權、爭取獨立的歷史，顯然影射日本20世紀初的殖民擴張。
南韓在美中間如何取平衡？
分析人士指出，儘管中國展現出表面的融洽氣氛，南韓仍須在大國之間維持微妙平衡。
美國持續加強在亞太地區的軍事部署，深化與南韓、日本、菲律賓等國的關係，並在南海周邊舉行聯合軍演。
南韓境內駐有約2萬8500名美軍，是美國在亞洲最大的軍事基地所在地。
里奇指出：「李最終仍會優先考慮與美國的關係，因為他別無選擇。無論是在國際關係層面，還是在國內政治上，中國都極不受歡迎。」
去年11月，韓美同意合作建造核動力潛艦。先前，美國降低對南韓產品的關稅，以換取3500億美元的美國工業投資，以及在「讓美國造船業再次偉大」計畫中的合作，該計畫旨在對抗中國在該產業的主導地位。
中國過去曾對南韓發展核能力表示關切，但這次峰會並未提及此議題。
李東圭指出，中國可能試圖在朝鮮半島與區域安全議題上尋求與南韓的共同立場，以牽制美國在該地區日益增強的影響力。
李東圭認為：「尤其是在川普政府時期，美國越來越要求其亞洲盟友在遏制中國方面承擔更大責任。在這種情況下，中國可能希望修復與南韓的關係，以緩解美國主導的區域行動。」
韓中難解矛盾：南海與黃海爭議
峰會也觸及敏感的海事議題，特別是北京在中韓共同管理的黃海「臨時措施水域」（PMZ）內設置鋼鐵結構物的問題。
自2018年以來，中國在該區域設置鋼構設施，並稱其用於漁業養殖，但外界仍對其在南海與東海展現的領土擴張意圖抱持疑慮。
南韓國安顧問魏聖洛表示，雙方同意將黃海打造為「和平且共同繁榮之海」對穩定長期關係至關重要，並將持續進行「建設性」磋商；同時也同意於今年內舉行副部長級海洋邊界會談。
韓中重點任務：共享經濟繁榮
李在明這次訪中隨行的還包括三星、SK集團與LG等南韓大型財團負責人。雙方簽署了14項涵蓋貿易、科技與環境領域的合作備忘錄。
南韓近一半的稀土礦物，也就是半導體生產的關鍵材料是來自中國；中國也吸收了南韓每年三分之一的晶片出口，是南韓最大出口市場。
同時，中國華為計畫於明年在南韓推出昇騰950（Ascend 950）AI晶片，為南韓企業提供美國輝達之外的替代選項。
不僅如此，中國也是南韓最大的外國觀光客來源國。
在前任總統尹錫悅任內，南韓因加深與美國的結盟而使中韓關係緊張。在川普關稅政策的時代，南韓正試圖在與美國的安全關係，以及與中國的經濟連結之間取得更大平衡。
元首互動良善可讓中國解除「限韓令」？
儘管北京並未正式「限韓令」，李在明與習近平仍討論修復文化交流，擴大韓國娛樂內容進入中國市場。
然而，南韓總統幕僚長姜勳植在廣播訪談中表示，北京短期內不太可能解除這項非正式禁令。
分析人士也指出，儘管領導人互動熱絡，但中韓民間氛圍並不友善，南韓出現反中示威，中國也有反韓情緒的相關報導。
即便如此，李習仍努力展現雙邊關係的另一面。
在國宴後，李在明用習近平去年訪韓時贈送的中國品牌小米手機，拍下兩對元首夫婦的自拍照，照片中習近平面帶笑容。
🇨🇳🇰🇷Rare angle! South Korean President Lee Jae Myung used the Xiaomi phone that Chinese President Xi Jinping gave him as a gift last November for the selfies
😆Lee posted on social media that he was able to take this unforgettable photo thanks to Xi. @AmbDaiBing @Jaemyung_Lee… pic.twitter.com/zQrpzufpTn
— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) January 6, 2026
경주에서 선물 받은 샤오미로 시진핑 주석님 내외분과 셀카 한 장..
덕분에 인생샷 건졌습니다 ㅎㅎ
가까이서 만날수록 풀리는 한중관계,
앞으로 더 자주 소통하고 더 많이 협력하겠습니다^^ pic.twitter.com/F9YnwFufb7
— 이재명 (@Jaemyung_Lee) January 5, 2026화질은>
李在明事後還在社群媒體上發文，「畫質真的很好吧？」、「多虧你，拍到了此生難得的一張照片，哈哈」，並附上一個燦笑的表情符號。即便限韓令解除與否仍未知，但兩國元首大力凸顯兩國關係融洽，溫暖的一面，要先在外交宣傳上大肆廣播一番。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
中國的「全天候」戰略夥伴委內瑞拉遇襲 美國考驗中共外交攻勢極限
誤會大了！馬杜洛對美嗆聲惹禍？ 影片還原真相：是勝選後對政敵叫囂
Grok成AI脫衣工具！馬斯克孩子的媽也受害 幼時照被換成比基尼
中國若攻台代價高！美智庫：10萬解放軍傷亡、國際承認台灣獨立
其他人也在看
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
偷賣未上市股票被抓包！這家電源供應器大廠跌停鎖死失守票面
電源供應器大廠立德電子（3058）傳於2023年、2024年間，有高階經理人私自將公司持有的未上市股票出售給萊力國際商務公司及時任董事長的廖蒲爵，2年內共賣出1,450萬股、金額逾1.7億元，該案經會計師查帳後發現弊端，檢調昨（6）日發動搜索、約談10人，受到此利空影響，立德今日股價直接以跌停板價9.27元，跳空跌停鎖死並跌破票面，一舉創下2022年11月以來的新低。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發表留言
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
飛官辛柏毅失聯！妻哭腫了眼 家屬發聲求1事：全家都在等你回家
花蓮空軍基地一架編號6700的F-16單座戰機，於昨（6）日晚間執行例行性夜間航訓任務時，驚傳突發狀況，飛官辛柏毅上尉於7時29分從花蓮縣豐濱鄉東面10海浬跳傘，目前軍方全力搜救中。事故發生兩天前，辛柏毅才和妻子從北歐冰島度蜜月返台，如今在外海失聯，家屬也發聲吐露煎熬心情。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
謝典林遭批整天鬼混害會員大會3度流會！籃協：請先查證勿抹黑
中華民國籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，但理事長謝典林未現身，加上928名會員中僅105人親自出席、85人委託出席，合計190人未達法定過半門檻，導致大會流會。連同去年5月、11月，會員大會已連續三度未能成會。而謝典林遭大批網友批評「整天正事不幹，只會出席有啦啦隊在的場合鬼混」，是害會員大會3度流會的罪魁禍首。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
元大00631L 今起開始分割投票
台股2026開局勢如破竹，連兩日由權值股台積電領頭向上揚升，大盤突破3萬大關，ETF股王元大台灣50正2（00631L）累積大漲7.7％，衝上404元歷史新高，1月7日起將開始分割投票，若通過以目前股價預估分割比例1拆20，勢將創ETF分割紀錄。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
被扯是共產黨員 ！《黑白大廚2》安成宰陷陰謀論風波 製作單位出手了
Netflix熱門廚藝競賽節目《黑白大廚2》正夯，節目靈魂人物、評審安成宰過去曾在 2023 年和 2024 年獲得三星榮譽，成為韓國唯一一位米其林三星主廚。如今韓國網友質疑，華僑出身的他對中餐料理師評選「特別寬鬆」，甚至有人聲稱安成宰是「中國共產黨」成員。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
鐵飯碗生鏽？他嘆公務員淪為「底層接班人」 眾人打臉：這才是真正優勢
現今社會經濟壓力沉重，不少人感嘆薪水追不上物價。隨著元旦起基本工資調漲，最低月薪提高至2萬9,500元，也引發不同職業族群的討論。一名網友指出，基本薪資逐年上調之下，公務人員原本的「薪資優勢」正逐漸被吃掉，過去普考四等公務員起薪3萬多元，明顯高於一般勞工，如今卻僅比基本薪資高出幾千元，讓他感嘆公務員已成了「窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言