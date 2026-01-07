一文看懂／拿小米機與習近平燦笑自拍 李在明愉快訪中暗藏哪些難解矛盾

編譯張渝萍／綜合報導

南韓總統李在明4日展開為期四天的訪中行程，期間也與中國國家主席習近平會面。這是兩人在短短兩個月內的第二次峰會，在地緣政治緊張局勢加劇、全球衝突不斷、美國總統川普突襲委內瑞拉之際，南韓要如何與中國維持穩定關係？韓中兩國此刻又有哪些分歧？

南韓目前正處於一個尷尬又複雜的位置。半島電視台分析指，南韓一方面需要與中國這個關鍵經濟夥伴維持穩定關係；另一方面，中國和美日的關係近年持續惡化，而這兩國正好是南韓最重要的兩個盟友；此外，中韓之間本身也存在分歧，包括台灣、貿易緊張以及海洋主權爭議。

本文將簡介南韓與中國如何「各取所需」、兩國互動「溫暖友善」的氛圍下，暗藏哪些難解的矛盾議題。

習近平、李在明自拍。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

為何南韓需要中國？

分析人士指出，李在明訪中的時機相當耐人尋味。因為李在明預計本月底訪問日本，但他選擇先前往中國。分析指，顯然經濟因素是重點之一。

中國是南韓最大的經貿夥伴、最大的出口市場，同時也是主要進口來源國。

但南韓需要中國，並不僅僅是出於經濟考量。中國對北韓與金正恩所擁有的影響力，對南韓來說也很關鍵。李在明前往中國數小時前，北韓便朝東側海域試射超高音速飛彈，再次凸顯區域安全的急迫性。

習李會談談了什麼？

習近平李在明5日的峰會在融洽氣氛下展開。習近平強調，兩國「高度重視中韓關係」。，「朋友越走越近，鄰居越走越親。」習近平希望兩國應更加頻繁往來、加強溝通。

李在明也呼應了習近平的說法。

首爾韓國外國語大學（HUFS）國際政治學教授里奇（Mason Richey）形容，這場峰會是「對李能否妥善處理棘手的中韓關係的首次真正考驗」。

里奇表示：「在李在明上任頭七個月高度聚焦美國之後，這次訪問對南韓而言極為重要。」

但他也指出，儘管言辭友好，「若干關鍵且具爭議性的問題並未獲得任何實質性討論」，尤其是「中國在黃海對南韓構成的混合威脅，以及中國對台灣與菲律賓的脅迫行為」。

南韓非營利研究機構峨山政策研究院研究員李東圭（Lee Dong-gyu，音譯）補充說：「中韓雙方都認為應恢復關係，而經濟合作是主要途徑。」但李東圭表示：「實際上，要在對外關係、外交與安全領域找到共識，並不容易。」

會談重點：北韓問題

在長達90分鐘的會談中，李在明強調在北韓幾乎沒意願展開外交協調的情況下，與中國合作是促使平壤重返對話的重要因素。

中國仍是北韓最主要的盟友與經濟生命線。習近平已承諾向這個與南韓在法律上仍處於戰爭狀態的國家提供經濟支持。去年北京舉行的勝利日閱兵中，金正恩曾與習近平同台亮相；但北韓對李在明則態度冷淡，甚至稱他為「偽君子」與「對抗型瘋子」。

雖然會談中未直接提及北韓去核化，習近平指出，兩國「在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，並擁有廣泛共同利益」。

南韓國安顧問魏聖洛（Wi Sung Lac）表示，兩位領導人「強調恢復與北韓對話的重要性」，並同意舉行年度峰會，擴大國防部門之間的溝通，以「建立互信，促進地區和平與穩定」。

會談重點：對台灣沉默

李在明出訪前，曾接受中國央視（CCTV）訪問，他表示南韓尊重「一個中國原則」，即與北京交往的國家必須拒絕與台灣建立外交關係。

不過，他過去也主張較為平衡的立場，認為南韓不應直接在台海問題上進行軍事介入，因為那是兩個外部行為體之間的衝突。

然而，台灣議題在日本首相高市早苗去年11月的挺台言論後，變得更加敏感。此番言論引發中日關係急劇惡化，北京指責她干涉中國內政，並對日本發布旅遊警示，同時暫停多項日本進口。

在5日峰會上，習近平對李在明表示：「兩國擁有廣泛共同利益，應堅定站在歷史正確的一邊，作出正確的戰略選擇。」會談中並未直接提及台灣。

習近平對李在明表示，兩國擁有廣泛共同利益，應堅定站在歷史正確的一邊。（圖／取自X @Jaemyung_Lee）

取而代之的是，習近平強調中韓共同抗日的歷史經驗：「80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得了反對日本軍國主義的勝利。」

李也提到，兩國作為鄰國，維持了數千年的友好關係，並共享反抗喪失主權、爭取獨立的歷史，顯然影射日本20世紀初的殖民擴張。

南韓在美中間如何取平衡？

分析人士指出，儘管中國展現出表面的融洽氣氛，南韓仍須在大國之間維持微妙平衡。

美國持續加強在亞太地區的軍事部署，深化與南韓、日本、菲律賓等國的關係，並在南海周邊舉行聯合軍演。

南韓境內駐有約2萬8500名美軍，是美國在亞洲最大的軍事基地所在地。

里奇指出：「李最終仍會優先考慮與美國的關係，因為他別無選擇。無論是在國際關係層面，還是在國內政治上，中國都極不受歡迎。」

去年11月，韓美同意合作建造核動力潛艦。先前，美國降低對南韓產品的關稅，以換取3500億美元的美國工業投資，以及在「讓美國造船業再次偉大」計畫中的合作，該計畫旨在對抗中國在該產業的主導地位。

中國過去曾對南韓發展核能力表示關切，但這次峰會並未提及此議題。

李東圭指出，中國可能試圖在朝鮮半島與區域安全議題上尋求與南韓的共同立場，以牽制美國在該地區日益增強的影響力。

李東圭認為：「尤其是在川普政府時期，美國越來越要求其亞洲盟友在遏制中國方面承擔更大責任。在這種情況下，中國可能希望修復與南韓的關係，以緩解美國主導的區域行動。」

韓中難解矛盾：南海與黃海爭議

峰會也觸及敏感的海事議題，特別是北京在中韓共同管理的黃海「臨時措施水域」（PMZ）內設置鋼鐵結構物的問題。

自2018年以來，中國在該區域設置鋼構設施，並稱其用於漁業養殖，但外界仍對其在南海與東海展現的領土擴張意圖抱持疑慮。

南韓國安顧問魏聖洛表示，雙方同意將黃海打造為「和平且共同繁榮之海」對穩定長期關係至關重要，並將持續進行「建設性」磋商；同時也同意於今年內舉行副部長級海洋邊界會談。

韓中重點任務：共享經濟繁榮

李在明這次訪中隨行的還包括三星、SK集團與LG等南韓大型財團負責人。雙方簽署了14項涵蓋貿易、科技與環境領域的合作備忘錄。

南韓近一半的稀土礦物，也就是半導體生產的關鍵材料是來自中國；中國也吸收了南韓每年三分之一的晶片出口，是南韓最大出口市場。

同時，中國華為計畫於明年在南韓推出昇騰950（Ascend 950）AI晶片，為南韓企業提供美國輝達之外的替代選項。

不僅如此，中國也是南韓最大的外國觀光客來源國。

在前任總統尹錫悅任內，南韓因加深與美國的結盟而使中韓關係緊張。在川普關稅政策的時代，南韓正試圖在與美國的安全關係，以及與中國的經濟連結之間取得更大平衡。

元首互動良善可讓中國解除「限韓令」？

儘管北京並未正式「限韓令」，李在明與習近平仍討論修復文化交流，擴大韓國娛樂內容進入中國市場。

然而，南韓總統幕僚長姜勳植在廣播訪談中表示，北京短期內不太可能解除這項非正式禁令。

李在明拿習近平送他的小米機自拍。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

分析人士也指出，儘管領導人互動熱絡，但中韓民間氛圍並不友善，南韓出現反中示威，中國也有反韓情緒的相關報導。

即便如此，李習仍努力展現雙邊關係的另一面。

在國宴後，李在明用習近平去年訪韓時贈送的中國品牌小米手機，拍下兩對元首夫婦的自拍照，照片中習近平面帶笑容。

李在明事後還在社群媒體上發文，「畫質真的很好吧？」、「多虧你，拍到了此生難得的一張照片，哈哈」，並附上一個燦笑的表情符號。即便限韓令解除與否仍未知，但兩國元首大力凸顯兩國關係融洽，溫暖的一面，要先在外交宣傳上大肆廣播一番。

