【一文看懂】教召一查就中、14天領破萬？免除情況、除役年齡8大QA

政治中心／陳慈鈴報導

115年度（2026年）召集查詢系統，已於12月1日凌晨零時正式開放。（圖／記者陳慈鈴攝影）

115年度（2026年）召集查詢系統已於12月1日凌晨零時正式開放，消息一出，幾家歡樂幾家愁。過去有都市傳說「查了就等於報名」，再度引起關注。對此，《三立新聞網》特地整理了教召相關QA，提供民眾一手掌握查詢網址，以及為何會出現「查無資料」的原因，還有除役年齡、教召次數、薪水及獎金怎麼算等。

教召查詢網址為何？

A：https://afrc.mnd.gov.tw/AFRCWeb/

網傳教召一查就中？

A：國防部全民防衛動員署後備指揮部早於2017年就出面說明，年度教召對象係依部隊類型、階級、專長及作戰區需求實施人員選用，採電腦選員方式執行，並已於去(105）年底完成應召集人員編組。，推行「召集查詢系統」是依據國防部政策指導，目的為了提供後備軍人查詢是否將接受教育召集的便民措施，系統僅提供「查詢服務」功能，強調網傳所稱具「報名功能」並非事實。

為何查詢系統會出現「查無資料」？等於不用教召嗎？

A：根據《中時新聞網》報導，後備指揮部服務人員說明，這種情況代表該人於網友115年度不需要參加教召，但如果遇到發動「戰時動員召集」的情況，有可能在第一波被召集名單中。其他顯示查無資料者，代表被召集的順位比較後面，因此沒有才沒特別寫出，並不代表該年度不需要被教召。

教召除役年齡是幾歲？

A：內政部役政司於常見問答中說明，常備兵役、補充兵役、替代役屆滿36歲之年12月31日除役。因此，如果在2026年5月年滿36歲，正式除役時間為該年的12月31日，方可免教召。

然而，根據不同階級除役年齡也有所差異。臺北市政府兵役局公告115年各階除役年齡，分別是二級上將70歲（民國44年出生）、中將65歲（民國49年出生）、少將60歲（民國54年出生）、上／中／少校及士官長58歲（民國56年出生）、上／中／少尉及上／中／下士50歲（民國64年出生）、志願役士兵45歲（民國69年出生）、義務役士兵及補充兵36歲（民國78年出生）。上列人員服役限齡計算至114年12月31日止，並自115年1月1日除役除管，不另發給除役令。

教召次數及頻率是多久？

A：國防部全民防衛動員署後備指揮部說明，依《兵役法施行法》第27條規定，後備軍人教育召集於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日。但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。因此，為滿足後備部隊作戰需求，自110年起，國防部解除教召未滿4次的軍、士官（不含士兵）「編管 8 年」政策，放寬至「退伍12年」。

什麼原因可以申請免除教召？

A：國防部全民防衛動員署後備指揮部說明，依《兵役法》第43條規定，公布後備軍人及補充兵免除教育勤務點閱召集認定標準，符合以下情形可檢附相關文件提出免除教召申請。

● 患病不堪行動，且符合下列情形之一：

一、患重大疾病，或因受傷致無法行動，不能在接受召集日起三日內報到入營。

二、患有傳染病防治法所定之傳染病，接受治療未滿六個月或滿六個月未痊癒。

三、召集期間正值重大傳染性疾病流行，且經中央衛生主管機關列管隔離、檢疫或須自主健康管理。

● 家庭發生重大事故，必須本人處理，且符合下列情形之一：

一、於召集期間為結婚登記，或預訂宴客日期於召集期間或解除召集後七日內。

二、配偶妊娠之預產期於召集期間前後十四日內。

三、配偶於召集期間分娩、流產未滿十四日或其預產期已過仍未分娩。

四、本人於召集期間妊娠、分娩未滿半年或流產未滿三個月。

五、養育未成年子女或親屬，且符合下列情形之一：

（一）無直系血親尊親屬及配偶，而有未成年子女或弟妹須本人獨自養育。

（二）養育未滿二歲子女或二名以上未滿七歲子女。

（三）養育三名以上子女，且其中一名以上未滿七歲。

（四）子女未滿四歲須本人哺（集）乳。

六、於召集期間內，須照顧患重大傷病之直系血親、配偶或三親等內之旁系血親。

七、直系血親、配偶、直系姻親或三親等內之旁系血親死亡，自死亡日起至出殯日止，正值召集期間。

● 中等以上學校在校之學生，指就讀於高級中等以上學校或專科學校之學生。但無修業年限者，不得申請免除本次召集。

● 民意代表，指立法委員、直轄市、縣（市）議會議員及鄉（鎮、市）民代表會代表。

● 因事赴國外，且符合下列情形之一：

一、公告召集日程前已出國（境），確定無法於召集日前返國 。

二、出國（境）日期正值召集期間。但公告召集日程後始排定之出國（境）觀光旅遊行程，不得申請免除本次召集。

● 航行國外之船員，正在航行中，且符合以下情形之一：

一、公告召集日程前已航行國外，確定無法於召集日前返國。

二、已確定出航國外且航程日期正值召集期間。

● 有犯罪嫌疑在羈押中，或犯罪處徒刑在執行中，為召集期間因案羈押中或執行徒刑、拘役。

● 其他因特殊事由而無法應召，且符合以下情形之一：

一、遭遇天然災害、事故或不可抗力因素，致無法於接受召集日起三日內報到，或因而造成重大財產損失，正值重建期間。

二、本人與配偶或親屬同時接受召集，且符合以下情形之一：

○ 本人之兄弟姊妹僅一人，同時接受召集，經擇一免除本次召集。

○ 本人之兄弟姊妹中，已有半數以上應徵召在營或為各軍事學校在學之學生。

○ 本人與配偶同時接受召集，經擇一免除本次召集。

○ 配偶在營服役中。

三、因參加考試、訓練、講習或工作因素，且符合以下情形之一：

○ 國家或私人機構舉辦之各種訓練或講習正值召集期間，未參加該訓練或講習，將影響其工作權益。

○ 參加專科以上學校招生考試、公務人員考試或專門職業及技術人員考試或教師甄試，其考試前十日至考試日期正值召集期間。

○ 擔任後備軍人輔導組織輔導幹部，須於召集期間執行召集事務。

○ 具原住民族身分，於召集期間適逢原住民族委員會公告之歲時祭儀放假日期，且擔任祭典工作人員。

○ 擔任高級中等以下學校（含專科學校五年制前三年）聘（任）期在三個月以上之代理教師。

○ 經常僱用員工數二十人以下之中小企業，有二人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工免除本次召集。

四、於召集期間無法接受召集，且符合下列情形之一：

（一）受觀察、勒戒、強制戒治或其他保安處分之裁判，或留置、管收或其他拘束、限制人身自由之處分、裁判在執行中。

（二）參加衛生福利部指定之醫療機構或公（私）立毒品戒治機關之戒治療程。

五、其他經國防部後備指揮部及所屬地區指揮部認定，無法接受召集之特殊情形。

要注意的是，接到召集令後，應最遲於召集日前三日，填具免除該次召集申請書，並檢附有關證明文件，向直轄市、縣（市）後備指揮部及後備服務中心提出免除該次召集申請，受理單位應於三日內核定或駁回申請。未申請免除該次召集或申請遭駁回而未報到者，得通知當事人提供相關事證資料，經查明有違反妨害兵役治罪條例之嫌疑，應函送司法機關辦理。

教召新制與舊制差異一覽。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

工作期間被教召是否有薪水？

A：若是工作期間被教召，勞動部表示，雇主應於受訓期間給予「公假」，並給予員工全薪。依據「新制14天」規定，召集服現役期間義務役軍官、士官、士兵，自111年起接受後備軍人「新制14天」召集訓練者，依軍官900元、士官800元、士兵700元日支數額加乘1.5倍支給，也就是說軍官每日1350元、士官每日1200元、士兵每日1050元；以此估算，14天最高可以領到1萬8900元、最低1萬4700元。

教召是否會提供獎金？

根據《後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法》第3條規定，後備軍人接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金新臺幣5000元。至於次數如何計算？依照同辦法第4條規定，年度接受教育召集者，5日至7日並完成訓練，以1次計算；14日並完成訓練，以2次計算；後備部隊聘僱人員因執行職務接受教育召集，不計入召集次數。若是年度接受臨時召集者，29日以上，以1次計算；同年度接受教育召集之日數，納入計算。

