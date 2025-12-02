【一文看懂】教召一查就中、14天領破萬？免除情況、除役年齡8大QA
政治中心／陳慈鈴報導
115年度（2026年）召集查詢系統已於12月1日凌晨零時正式開放，消息一出，幾家歡樂幾家愁。過去有都市傳說「查了就等於報名」，再度引起關注。對此，《三立新聞網》特地整理了教召相關QA，提供民眾一手掌握查詢網址，以及為何會出現「查無資料」的原因，還有除役年齡、教召次數、薪水及獎金怎麼算等。
教召查詢網址為何？
A：https://afrc.mnd.gov.tw/AFRCWeb/
網傳教召一查就中？
A：國防部全民防衛動員署後備指揮部早於2017年就出面說明，年度教召對象係依部隊類型、階級、專長及作戰區需求實施人員選用，採電腦選員方式執行，並已於去(105）年底完成應召集人員編組。，推行「召集查詢系統」是依據國防部政策指導，目的為了提供後備軍人查詢是否將接受教育召集的便民措施，系統僅提供「查詢服務」功能，強調網傳所稱具「報名功能」並非事實。
為何查詢系統會出現「查無資料」？等於不用教召嗎？
A：根據《中時新聞網》報導，後備指揮部服務人員說明，這種情況代表該人於網友115年度不需要參加教召，但如果遇到發動「戰時動員召集」的情況，有可能在第一波被召集名單中。其他顯示查無資料者，代表被召集的順位比較後面，因此沒有才沒特別寫出，並不代表該年度不需要被教召。
教召除役年齡是幾歲？
A：內政部役政司於常見問答中說明，常備兵役、補充兵役、替代役屆滿36歲之年12月31日除役。因此，如果在2026年5月年滿36歲，正式除役時間為該年的12月31日，方可免教召。
然而，根據不同階級除役年齡也有所差異。臺北市政府兵役局公告115年各階除役年齡，分別是二級上將70歲（民國44年出生）、中將65歲（民國49年出生）、少將60歲（民國54年出生）、上／中／少校及士官長58歲（民國56年出生）、上／中／少尉及上／中／下士50歲（民國64年出生）、志願役士兵45歲（民國69年出生）、義務役士兵及補充兵36歲（民國78年出生）。上列人員服役限齡計算至114年12月31日止，並自115年1月1日除役除管，不另發給除役令。
教召次數及頻率是多久？
A：國防部全民防衛動員署後備指揮部說明，依《兵役法施行法》第27條規定，後備軍人教育召集於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日。但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。因此，為滿足後備部隊作戰需求，自110年起，國防部解除教召未滿4次的軍、士官（不含士兵）「編管 8 年」政策，放寬至「退伍12年」。
什麼原因可以申請免除教召？
A：國防部全民防衛動員署後備指揮部說明，依《兵役法》第43條規定，公布後備軍人及補充兵免除教育勤務點閱召集認定標準，符合以下情形可檢附相關文件提出免除教召申請。
● 患病不堪行動，且符合下列情形之一：
一、患重大疾病，或因受傷致無法行動，不能在接受召集日起三日內報到入營。
二、患有傳染病防治法所定之傳染病，接受治療未滿六個月或滿六個月未痊癒。
三、召集期間正值重大傳染性疾病流行，且經中央衛生主管機關列管隔離、檢疫或須自主健康管理。
● 家庭發生重大事故，必須本人處理，且符合下列情形之一：
一、於召集期間為結婚登記，或預訂宴客日期於召集期間或解除召集後七日內。
二、配偶妊娠之預產期於召集期間前後十四日內。
三、配偶於召集期間分娩、流產未滿十四日或其預產期已過仍未分娩。
四、本人於召集期間妊娠、分娩未滿半年或流產未滿三個月。
五、養育未成年子女或親屬，且符合下列情形之一：
（一）無直系血親尊親屬及配偶，而有未成年子女或弟妹須本人獨自養育。
（二）養育未滿二歲子女或二名以上未滿七歲子女。
（三）養育三名以上子女，且其中一名以上未滿七歲。
（四）子女未滿四歲須本人哺（集）乳。
六、於召集期間內，須照顧患重大傷病之直系血親、配偶或三親等內之旁系血親。
七、直系血親、配偶、直系姻親或三親等內之旁系血親死亡，自死亡日起至出殯日止，正值召集期間。
● 中等以上學校在校之學生，指就讀於高級中等以上學校或專科學校之學生。但無修業年限者，不得申請免除本次召集。
● 民意代表，指立法委員、直轄市、縣（市）議會議員及鄉（鎮、市）民代表會代表。
● 因事赴國外，且符合下列情形之一：
一、公告召集日程前已出國（境），確定無法於召集日前返國 。
二、出國（境）日期正值召集期間。但公告召集日程後始排定之出國（境）觀光旅遊行程，不得申請免除本次召集。
● 航行國外之船員，正在航行中，且符合以下情形之一：
一、公告召集日程前已航行國外，確定無法於召集日前返國。
二、已確定出航國外且航程日期正值召集期間。
● 有犯罪嫌疑在羈押中，或犯罪處徒刑在執行中，為召集期間因案羈押中或執行徒刑、拘役。
● 其他因特殊事由而無法應召，且符合以下情形之一：
一、遭遇天然災害、事故或不可抗力因素，致無法於接受召集日起三日內報到，或因而造成重大財產損失，正值重建期間。
二、本人與配偶或親屬同時接受召集，且符合以下情形之一：
○ 本人之兄弟姊妹僅一人，同時接受召集，經擇一免除本次召集。
○ 本人之兄弟姊妹中，已有半數以上應徵召在營或為各軍事學校在學之學生。
○ 本人與配偶同時接受召集，經擇一免除本次召集。
○ 配偶在營服役中。
三、因參加考試、訓練、講習或工作因素，且符合以下情形之一：
○ 國家或私人機構舉辦之各種訓練或講習正值召集期間，未參加該訓練或講習，將影響其工作權益。
○ 參加專科以上學校招生考試、公務人員考試或專門職業及技術人員考試或教師甄試，其考試前十日至考試日期正值召集期間。
○ 擔任後備軍人輔導組織輔導幹部，須於召集期間執行召集事務。
○ 具原住民族身分，於召集期間適逢原住民族委員會公告之歲時祭儀放假日期，且擔任祭典工作人員。
○ 擔任高級中等以下學校（含專科學校五年制前三年）聘（任）期在三個月以上之代理教師。
○ 經常僱用員工數二十人以下之中小企業，有二人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工免除本次召集。
四、於召集期間無法接受召集，且符合下列情形之一：
（一）受觀察、勒戒、強制戒治或其他保安處分之裁判，或留置、管收或其他拘束、限制人身自由之處分、裁判在執行中。
（二）參加衛生福利部指定之醫療機構或公（私）立毒品戒治機關之戒治療程。
五、其他經國防部後備指揮部及所屬地區指揮部認定，無法接受召集之特殊情形。
要注意的是，接到召集令後，應最遲於召集日前三日，填具免除該次召集申請書，並檢附有關證明文件，向直轄市、縣（市）後備指揮部及後備服務中心提出免除該次召集申請，受理單位應於三日內核定或駁回申請。未申請免除該次召集或申請遭駁回而未報到者，得通知當事人提供相關事證資料，經查明有違反妨害兵役治罪條例之嫌疑，應函送司法機關辦理。
工作期間被教召是否有薪水？
A：若是工作期間被教召，勞動部表示，雇主應於受訓期間給予「公假」，並給予員工全薪。依據「新制14天」規定，召集服現役期間義務役軍官、士官、士兵，自111年起接受後備軍人「新制14天」召集訓練者，依軍官900元、士官800元、士兵700元日支數額加乘1.5倍支給，也就是說軍官每日1350元、士官每日1200元、士兵每日1050元；以此估算，14天最高可以領到1萬8900元、最低1萬4700元。
教召是否會提供獎金？
根據《後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法》第3條規定，後備軍人接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金新臺幣5000元。至於次數如何計算？依照同辦法第4條規定，年度接受教育召集者，5日至7日並完成訓練，以1次計算；14日並完成訓練，以2次計算；後備部隊聘僱人員因執行職務接受教育召集，不計入召集次數。若是年度接受臨時召集者，29日以上，以1次計算；同年度接受教育召集之日數，納入計算。
更多三立新聞網報導
視導教召曝訓練三重點 賴清德：沒足夠力量做後盾「和解終將淪為投降」
2026教召名單曝光！他一查結果「跟別人不同」 後指部：1情況可能是首批
2026教召開放查詢 薪水多少、查了等於報名？3大疑問一次看
教召講師竟幫喊冤「黃子佼很無辜」！全場怒了…向國防部檢舉進度曝
其他人也在看
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 11
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 237
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 91
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 53
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 1
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前 ・ 1
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 29
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 22
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 13
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 20 小時前 ・ 4
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 16
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 54
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 57
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 230