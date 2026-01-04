一文看懂／教育部發錢了！大學生住宿最高補助7000元 「1類人」免申請

生活中心／劉宇鈞報導

教育部為減輕大專校院學生校內住宿負擔，訂定「大專校院學生校內住宿補貼要點」，針對符合資格的在學學生提供住宿補貼，一般學生每學期補助新台幣5000元；低收入戶、中低收入戶學生及現役軍人子女每學期補助7000元。

校內住宿補貼適用對象與資格條件

教育部說明，所稱「校內住宿」包含學校校區內宿舍、學校租用之校外合法住宅，或由學校向直轄市、縣（市）政府承租作為學生宿舍使用的建物。

教育部指出，本補貼對象為就讀公私立大專校院、具本國籍及在學學籍，並於上課期間實際入住校內宿舍的學生，不包含寒暑假期間住宿。補貼不適用於空中大學、軍警校院學生及推廣教育學員。

住宿補貼方式與扣抵流程一次看

一般學生（每學期補助5000元）：無須向學校提出申請，學校將依學生身分別，於住宿繳費單中直接預扣補貼金額，學生僅需繳交扣除補貼後的差額

低收入戶、中低收入戶學生及現役軍人子女（每學期補助7000元），須提供相關證明文件供學校查核。若實際住宿費用低於補貼金額，則以住宿費用為補貼上限。

中途退宿與補貼金額計算原則

教育部表示，補貼金額將依學生實際住宿週數計算，若學生中途退宿超過兩週且未有其他學生遞補，學校須依實際住宿週數，按比例繳回補貼款項。

教育部：補貼經費來源與查核機制

教育部強調，補貼經費由教育部編列年度預算支應，原則採分二期撥付，並得視當年度經費編列及各校實際情況彈性調整。學校申請資料須據實填報，教育部得隨時派員查核，若有填報不實、違反規定或相關法令情形，將依法追繳補貼款，並得停撥或終止補貼。

資料來源：教育部

