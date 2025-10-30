【一文看懂】旅拍神機OPPO Find X9系列價格公布 上市大禮包最高破三萬

記者李鴻典／台北報導

OPPO台灣於今（30）日宣布，推出全新Find X9系列——Find X9 Pro與Find X9兩款機型；Find X9 Pro提供霜月白、曜鈦灰兩種顏色，16GB+512GB售價NT$38,990元；Find X9提供鈦銀、赤月、玄黑三種顏色，12GB+256GB售價NT$28,990元；OPPO哈蘇專業增距鏡套裝售價NT6,990元，即日起陸續開賣。

OPPO Find X9系列，集結OPPO首款2億畫素鏡頭、聯發科技天璣9500晶片、業界領先7500mAh超大電量。

Find X9 系列包含OPPO首款 2 億畫素鏡頭、與聯發科技共同調校的天璣9500強大效能、業界領先最高7500mAh超大電量；並攜手哈蘇推出專業增距鏡套裝。

OPPO潮汐引擎 X 迄今最強聯發科技天璣9500晶片

持續與聯發科深度合作， Find X9 系列導入迄今最強大的天璣晶片──天璣9500，在AI、影像處理、多工效能上全面升級；採用台積電第三代3奈米製程，以最新的全大核CPU架構帶來顯著的快取容量、性能與能效提升，同時是業界首款支援4通道UFS 4.1快閃記憶體架構的系統單晶片，賦能讀寫速度提升 100%，並整合聯發科技全新高性能高能效雙AI處理器NPU 990，較上一代翻倍提升的算力，為裝置端AI帶來更無縫、即時的體驗。強悍的天璣9500，搭配雙方聯合調校的OPPO潮汐引擎，重構系統底層架構、智慧調節快取，更為Find X9 系列的強悍性能、影像運算與AI表現奠定絕佳基礎。

攜手哈蘇推出專業增距鏡套裝。

OPPO首款2億畫素+專業哈蘇增距鏡 劃時代的專業「旅拍神機」

以OPPO影像技術為基礎，結合專業相機品牌哈蘇的經典色調與美學，Find X9 系列在色彩表現與光影層次上更進一步，帶來全焦段的哈蘇影像。

為專業影像創作者而生，Find X9 Pro導入OPPO首款 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭，結合f/2.1大光圈、多幀算法融合的軟硬體深度優化，為影像二次構圖帶來更大的彈性，裁切放大後依然銳利清晰；並支援最近10公分的長焦微距，帶來更多有趣的視角。Ultra XDR主鏡頭採用5000萬畫素，搭配OPPO與Sony聯合訂製LYT-828感光元件，以更大的進光量，日夜拍攝都清晰穩定；以及5000萬畫素超廣角鏡頭的搭配。

以強大的長焦影像為基礎，OPPO與哈蘇聯合研發專業增距鏡套裝，搭配Find X9 Pro，可實現高達10倍光學變焦、50倍影片變焦、200 倍數位變焦，成為演出拍攝、遠距攝影的最佳利器。

Find X9則為喜愛輕巧旗艦的用戶帶來更精巧、依舊強大的選擇；不僅帶入全5000萬畫素的鏡頭配置，主鏡頭更延續上一代Pro機型水準，採用Sony LYT-808感光元件，呈現細膩精彩成像，重新定義標準版的影像表現，甚至挑戰市面上的Pro機型。

全系列加入原色真彩鏡頭輔助，以OPPO首創的分區色溫感知技術，對圖像進行48區的分區處理，實現像素級的色溫識別與調節，在複雜光源下也能精準還原色彩，膚色更自然動人。

Find X9 系列動靜拍攝皆強悍，錄影方面，Pro機型在主鏡頭、長焦鏡頭上更支援4K 120 fps杜比視界拍攝。

Find X9 Pro與Find X9分別搭載7500mAh、7025mAh大電量，搭配80W SUPERVOOCTM有線、50W AIRVOOCTM無線的高效率充電。

Find X9 Pro與Find X9分別搭載6.78吋、6.59吋大螢幕，OPPO史上最窄的1.15mm極窄四等邊，更讓螢幕佔比最高達95.5%，搭配120Hz高更新率。螢幕支援最高3600尼特戶外峰值亮度，且通過德國萊茵 TÜV 智慧護眼認證，所採用的3840Hz超高頻PWM調光技術，以及最低1尼特顯示。

Find X9系列在機身設計上全面革新。

全新ColorOS 16登場 AI 智慧體驗與系統流暢度全面升級

除了不斷為用戶帶來好產品，OPPO也持續優化軟體，以系統流暢和智慧AI運用為核心，帶來全新ColorOS 16，可自訂動態桌布、調整資料夾與圖示排列，介面呈現也更細膩優雅、流暢連貫，兼具美感和高效能。

除了原先多項AI圖像處理與辦公功能以外，也持續加入多項新功能：

一鍵閃記&AI記憶倉：可智慧識別螢幕當前內容，整理並歸檔至AI記憶倉，提取重要資訊形成重點摘要；後續亦能夠透過記憶顧問及Gemini，在AI記憶倉中調閱對應內容。

AI人像補光：可針對曝光不足的人像相片做優化，還原明亮、自然的膚色效果。

AI錄音：依據錄音內容，能夠自動智慧生成摘要和標題，並選擇特定格式呈現。

ColorOS 16將全面預載於Find X9 系列，並將陸續推送至其他機型，詳細時程依官方公告為準。

OPPO Find X9 系列即日起陸續開賣 上市大禮包最高破三萬！

Find X9 Pro提供霜月白、曜鈦灰兩種顏色，16GB+512GB售價NT$38,990元；Find X9提供鈦銀、赤月、玄黑三種顏色，12GB+256GB售價NT$28,990元；OPPO哈蘇專業增距鏡套裝售價NT6,990元。

Find X9 系列即日起於OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定電商平台（momo購物網、PChome 24h 購物、蝦皮購物、Coupang酷澎、神腦生活、遠傳friDay購物、myfone購物、Yahoo）、官方指定開放通路（地標網通、傑昇通信、桃園網通、洋蔥網通 Mobile、miko米可 3C 智慧手機館）等官方授權通路率先開賣；11月1日起於中華電信、神腦國際、遠傳電信、台灣大哥大、指定電商平台（全電商、統一鮮拾網）等全通路開賣。OPPO哈蘇專業增距鏡套裝即日起於OPPO體驗店、OPPO網路商店限量販售。

OPPO台北三創旗艦店獨家祭出「11/1限時排隊交機加碼禮」統一超商禮券最高4,000元、三創會員再享限量雙人電影票，加上預約和上市等多項禮贈，最高共可享破NT30,000元超值好禮。

為Find X9 系列上市造勢，OPPO將於上市首兩週週末請到人氣啦啦隊女神熱力應援，11/1、11/2、11/8、11/9分別邀請到李晧禎、南珉貞、安芝儇、金娜妍，凡憑指定期間、指定通路購買Find X9 系列任一機型之憑證，即享女神合影、親簽生活照、現場四連拍等限量互動名額；購買手機、平板、耳機、手錶等任一指定商品，限量贈送與女神合影機會；詳情請依官方社群公告為準。

OPPO將以「官方唯一指定拍照手機」登場呼叫音樂節，將於現場設置體驗攤位，展示Find X9 系列、OPPO專業哈蘇增距鏡，邀樂迷實際上手，以 2 億畫素哈蘇長焦鏡頭鎖定每個感動畫面。

地點：新北大都會公園

時間：11/1（六）- 11/2（日），每日12:00-22:00

此外， OPPO宣布進軍新竹開設體驗店，讓更多消費者第一手體驗OPPO產品的魅力。OPPO新竹巨城體驗店將於 11/1盛大開幕，為北台灣消費者打造全新感官體驗據點。歡慶新店開幕，開幕首日購買Find X9 系列，除了享有上市禮贈，也同享「加碼禮」 統一超商禮券最高NT3,000元。此外，11月每週六還有耳機限時限量買一送一、精選商品NT$0元起標等多種好禮；詳情請依官方社群公告為準。

