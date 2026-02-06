一文看懂／日本眾院大選怎麼選 高市若大獲全勝將帶來什麼改變？

編譯張渝萍／綜合報導

日本周日將迎來眾議院選舉，首相高市早苗領導的保守派政黨有望大勝，獲得單獨過半席次的機會不小，有望能鞏固她執政地位。

本文將綜合路透、日本網與NHK，整理這次選舉亮點。

日本眾議院選舉將於2月8日舉行，首相高市早苗領導的自民黨預計將取得壓倒性勝利。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

投票怎麼運作？

這次眾議院選舉投票日訂於2月8日，全國將有超過1,200名候選人，角逐單一選區或比例代表席次，以進入眾議院。

本次選舉將改選共465席，其中289席來自單一選區，176席透過11個比例代表區塊的投票產生。

選民在選票上需投兩票，一票是投單一選區候選人，另一票投比例代表政黨。因此，可能出現候選人在單一選區落敗，但仍因比例代表名單而進入眾議院的情況。。

年滿18歲的日本公民，可在登記為居民的市町村投票。投票原則上於選舉日上午7時至晚間8時，在投票所進行，投票結束後立即開票。

主要選舉議題包括外國人相關政策以及因應高物價的經濟對策等。

高市自民黨贏面大？

截至1月23日眾議院解散時，自民黨擁有196席，日本維新會有34席，聯合執政總席次為230席，距離465席眾議院的過半門檻233席僅差3席。高市首相已將「聯合政權取得過半數」設為目標，並表示若未能達成，將立即辭職。

本周的民調顯示，高市所屬的自民黨，與聯合執政夥伴日本維新會（Ishin），可能在465席的眾議院中拿下約300席，遠超過高市設定的目標。

若聯盟取得243席則為「穩定多數」，可由執政聯盟出任所有常設委員會主席，並在委員會席次上至少與在野黨持平；若聯盟取得「絕對穩定多數」261席，高市將能掌控國會委員會，從而更順利推動立法，包括關鍵的預算案。若達到310席的「超級多數」，則可在執政聯盟未掌控多數的參議院遭到反對時，強行覆蓋參議院的否決。

但若民調嚴重失準、導致她失去眾議院多數席次，高市已表示將辭去首相職務。

經濟政策與財政風險

高市在競選中承諾，為協助家庭因應物價上漲，將暫停對食品課徵8%消費稅，此舉上月引發市場拋售。

投資人對於背負已開發國家中最沉重債務負擔的日本，將如何彌補每年約5兆日圓（約1兆元台幣）的稅收缺口感到不安。

高市落實這些政策的說法，將受到同一批曾拋售日本公債、並導致日圓跌入危機模式的投資人嚴密檢視。路透本周報導指出，若她再度引發市場動盪，高市可能無法指望日本銀行（央行）出手平抑局勢。

高市受年輕人歡迎

民調顯示，現年64歲的高市，在年輕選民中的支持度最高，而非自民黨長期以來依靠的主要支持群「年長世代選民」。

她出身平實、加上民族主義色彩的言論，打動了對現況不滿的年輕族群，這些人希望她能帶領日本走出長達數十年的經濟低迷。

身為一名汲取英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）精神的保守派政治人物，高市善用社群媒體，並意外成為時尚指標，粉絲爭相購買她所使用的包包與粉紅色原子筆。

日本年輕人的投票率可能會影響她勝選的幅度，在她出任首相前的10月眾議院大選中，東京都21至24歲族群的投票率僅36%，而70至74歲族群則高達71%。

與北京的緊張關係恐加劇

現任與前任日本官員表示，若高市大勝，將使她在與強鄰中國日益升高的爭端中握有更多籌碼，儘管中國目前未顯示退讓跡象。

高市上任數周後，因公開說明東京可能如何因應中國攻擊台灣，而引發十多年來中日之間最嚴重的外交爭端。

強而有力的民意授權，也可能加速她強化日本軍力的計畫，進一步激怒北京；中方已將這些作為形容為日本軍國主義捲土重來。

若高市大勝，將使她在與強鄰中國日益升高的爭端中握有更多籌碼。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

日本極右勢力崛起

極右派的參政黨此次推出創紀錄的190名候選人，民調顯示其可能贏得約15席，高於目前的2席。

這延續了該黨在去年參議院選舉中的獲得的突破，當時其以激烈的反外國人言論吸引了不少青年支持。

參政黨曾試圖與美國總統川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動建立聯繫，儘管仍屬小黨，但它的崛起已推動日本政治論述明顯右移，這一趨勢也出現在其他已開發民主國家。

寒冬大雪可能影響投票率

影響投票率的另一因素是天氣。本次選舉將是自1990年以來首次在冬天舉行，而日本北部與西部部分地區正遭遇創紀錄的降雪。

本次選舉將是自1990年以來首次在冬天舉行，而日本北部與西部部分地區正遭遇創紀錄的降雪，恐影響投票率。（圖／翻攝自X平台 @harukaawake）

預計周日仍將降雪，甚至東京也可能出現罕見的降雪情況，進而影響交通。

日本選舉投票率在戰後長期由自民黨主導的情況下，近年約為55%，低於多數其他已開發民主國家。

