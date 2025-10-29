一文看懂》明天登場的川習會為什麼重要、兩人到底想聊什麼？

美國總統川普（Donald Trump）結束日本行程後，隨即飛往南韓、預備出席今年亞太經合會（APEC）的領袖高峰會，不過外媒除了關注他與韓國之間的互動，似乎更在乎川普究竟會不會與中國國家主席習近平，以及北韓最高領導人金正恩（Kim Jong Un）展開會面。

會談地點與目標

在經過多方猜測和傳聞後，北京在29日證實、習近平和川普將於30日舉行面對面會談。但是本次川習會地點，並不是APEC峰會所在地的慶州（Gyeongju），而是韓國南部港口大城釜山（Busan），似乎與兩位領導人後續行程安排有關。至於傳聞和金正恩的會面，則是已經確定破局，華府給出的解釋是「時間安排不允許」，但外界普遍認為，似乎與平壤近日試射飛彈有關。

廣告 廣告

​無論是北京或華府，事前都強調此次元首會談，希望能溝通許多雙邊「共同關心的重大問題」，並取得積極成果、改善兩國之間的關係。

外媒同時也整理出，本次「川習會」預計討論的四大核心議題：

1.貿易與關稅：經濟戰場的停火點

貿易仍然是美中關係的「重要支柱」和「引爆點」，外媒普遍認定、本次川習會談的重點，在於緩和2025年再次升級的關稅戰對抗，並試圖為美中經濟關係畫定新的界線。

台灣海巡署艦艇在台灣東部花蓮海岸追趕中國海警船。（美聯社）

芬太尼（Fentanyl），是近期不斷出現在各大媒體版面的鴉片藥物，一直被川普政府視為、對美國公共健康最大威脅之一，甚至以此為藉口，對中國商品加徵額外關稅，期望藉此強迫北京能加強對芬太尼的管制，考慮作為降低部分關稅的交換條件。至於在中國方面，雖然表達願意展開討論，但多次強調美中雙邊、必須在相互尊重的基礎上進行，拒絕將此問題「政治化」。

美國希望能持續取得稀土（Rare Earths）等關鍵礦產，同時讓國內重要的農產品（如大豆）可以維持穩定出口。但看在手握大量產區的中國眼中，稀土既然是高科技和國防產業的關鍵原料，自然被當成談判殺手鐧。先前在華府擴大晶片出口管制後，隨即緊縮稀土出口管制，以此作為反制措施。

外媒認為，川習會應該會就此話題進行討論，讓中國延後實施或撤銷稀土出口管制，同時恢復採購美國大豆，藉由讓步換取美方不實施新一輪懲罰性關稅。

2.科技主導權：晶片與數據安全競爭

科技競爭已成為美中對抗的新戰線，涵蓋晶片管制與數據安全等問題。而輝達（Nvidia）到底能不能向中國銷售最先進的Blackwell AI晶片，此事也將成為川習會討論話題之一，此外北京勢必趁此機會，要求美國放寬對先進半導體晶片和製造設備的出口限制。

2025年7月23日，輝達執行長黃仁勳出席在美國華府舉行的人工智慧高峰會。（美聯社）

另一個重點則是影音串流平台TikTok的最終歸屬，華府一直對現有TikTok架構下的數據安全，以及背後潛在的中國政府影響力感到擔憂。美國政府希望、母公司字節跳動（ByteDance）能將美國用戶數據資料，全部儲存在境內，並設立獨立運作的美國分公司董事會。

3.台灣問題：不可談判的紅線

其中最敏感、也是我們最關注的話題，就是「台灣問題」，這也是過去數十年來中美關係最敏感的一塊，外媒預計兩位元首又將各自重申長期立場不變。北京方面不斷聲稱，台灣屬於主權內政問題，是不可談判的「核心國家利益」，甚至曾以此施壓美國，要求對方調整對「台灣獨立」的官方立場。

至於川普，事實上也是台灣自己和許多國家想知道的，雖然他多次警告中國，一旦在台海採取軍事行動，將面臨「非常危險」局勢，但是商人性格、立場說變就變的這位總統，屆時也可能說讓外界大吃一驚的發言。

不過，現任美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前「提前對外保證」，華府不會為了經濟讓步、而犧牲對台灣的安全承諾。

4.戰略引導與穩定關係

除了具體的爭端，這次會晤的整體目標被定位為「穩定和戰略引導」，防止雙邊關係失控惡化。北京與華府都希望建立正式溝通渠道，維持高層直接對話的可能性。此外同時夾入一些衍生議題，例如像香港媒體大亨黎智英官司、俄烏戰爭後續和談，以及中國到底能不能切斷或減少購買俄羅斯石油等。

更多風傳媒報導

