【一文看懂】普發1萬全面開放登記！最快明晚拿到錢 失敗2補救方式曝

普發一萬元「登記入帳」今起全面開放登記，系統會開放到明年4月30日。（圖／資料照）

普發現金1萬元，「登記入帳」所有身分證或居留證尾數已經開放登記完一輪，今（10）日起全面開放登記，系統會開放到明年4月30日。若登記失敗，還有其他補救方式，《三立新聞網》帶您快速了解。

只要是國內現有戶籍國民，或明年4月出生的新生兒，取得居留許可的無戶籍國民，取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上6種身分都能領取普發一萬元。

普發現金1萬元，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式領取。一般民眾領普發一萬元，即登記入帳、ATM領現、郵局領現3選1。

普發現金1萬元5種方式。（圖／財政部提供）

登記3步驟包括，準備本人、代領人身分證統一編號或是居留證統一證號；本人或代領人金融機構帳號；及發放對象健保卡號（健保卡左下角12碼）。進入官網https://10000.gov.tw點選登記入帳，輸入資料確認後送出，登記立即完成。

11月13日起可在官網查詢登記結果，若登記帳號與身分資料不一致，或者帳戶不存在、被金融機構列為特殊管制類別等情況，入帳恐怕會失敗，系統將顯示失敗的原因，民眾可重新登記或改以其他方式領取，包括11月17日起「ATM領現」、11月24日起能選擇「郵局領現」。

