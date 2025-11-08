【一文看懂】「最高階級共諜」吳石狂洩重大軍情 成中共打敗國民黨關鍵

吳石是「最高階級」共諜，遭軍法判處死刑。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追悼名單中包含「最高階級共諜」吳石，引發外界關注。吳石是誰？案情是什麼？洩漏了哪些機密？又與當時總統蔣介石有何關連？

吳石官拜國防部中將參謀次長，但其實是中共滲透國民政府最高階的間諜，中共華東局給他的代號是「密使一號」。根據監委高鳳仙調查，吳石在南京任國防部史政局中將局長時，自36年4月經投共的立法委員何遂介紹與共產黨建立關係後，不斷將國民黨軍隊在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交華東局轉給毛澤東、周恩來直，給投共的吳仲禧安插監察官方便向共黨提供部隊資訊，於38年3月將國民黨長江江防部署圖交給華東局，對中共取得國共戰爭的勝利產生關鍵作用。

38年10月，吳石因任國防部中將參謀次長而飛抵台灣後，由因涉貪去職投共的前中將總監陳寶倉及東南軍政長官公署的總務處上校科長聶曦、第一處中校參謀方克華、第五處中校參謀江愛訓、空軍訓練司令部上尉參謀王濟甫等獲得相關軍事資訊，將所得情報派聶曦至香港交何遂或交給38年11月中共派遣來台聯絡員朱諶之（原名朱楓）轉呈毛澤東。

共黨在台組織「台灣省工作委員會」負責人蔡孝乾於39年1月29日被捕獲而供出朱諶之等400多名間諜，朱諶之於同年2月18日被逮捕，吳石妻子王碧奎及聶曦因代辦共諜出境證而於2月底被逮捕，吳石因朱諶之供出而於39年3月1日蔣介石復職當日被逮補，嗣後陳寶倉、方克華、江愛訓、王濟甫、王正均等被分別逮捕或扣押。國防部保密局於39年3月20日向總統蔣介石呈報其破獲吳石等之經過及提出偵查意見書，嗣後又發現黃德美、林志森、吳鶴予涉案。

資料顯示，1949年10月和11月，共軍軍攻打金門和舟山群島先後失利，為儘快取回吳石掌握的軍事情報，中共華東局決定派長期在上海、香港從事情報工作的女黨員朱諶之赴臺與吳石聯繫，吳石交出《臺灣戰區戰略防禦圖》、《海防前線陣地兵力、火器配置圖》、各防區的《敵我態勢圖》、空軍機場並機群種類、飛機架數，國軍現有陸、海、空部隊的番號、代號，各部隊的官兵人數等重要情報。且吳石與朱諶之前後秘會6次，從未被發現。

吳石被捕後，蔣介石下令高層軍法審判全程介入，審判官向蔣介石求情，蔣介石震怒，將3名審判官革職記過。吳石最終遭軍事法庭判處死刑，民國39年6月10日下午4時在台北市萬華區馬場町刑場處決。

