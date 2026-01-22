【一文看懂】格陵蘭到底有什麼好？新航線和礦產才是川普想要的

格陵蘭島。路透社



美國總統川普21日宣稱已就格陵蘭問題達成協議框架，他堅持讓格陵蘭成為美國一部分的夢想更進一步。美國有線電視新聞網（CNN）分析，格陵蘭位處因氣候變遷而出現的兩條航道要衝，加上可能蘊含的礦產，或是美國、俄國甚至中國都想「插旗」的原因。

背景：數十年的北極爭奪戰

川普上任後，關於北極的爭論比以往任何時候都更加激烈。雖然川普堅持美國必須取得格陵蘭，令全球感到困惑，但北極爭奪戰其實已持續數十年，而且長期以來，俄羅斯一直處於領先地位。

俄羅斯控制北極圈以北約一半的土地和一半的海上專屬經濟區，北極地區三分之二的居民居住在俄羅斯。毫無疑問，莫斯科在北極地區擁有主導地位。

根據代表北極國家的論壇北極理事會（Arctic Council）數據，北極在全球經濟占比僅約0.4%，俄羅斯控制了該地區三分之二的國內生產毛額（GDP）。

在格陵蘭首都努克的郊區，可看見壯麗的峽灣景色。美聯社

俄羅斯在北極的軍事力量

數十年來，俄羅斯一直在擴大在北極的軍事足跡，投資該地區的新建設施和現有設施。

根據監測北極安全與核裁軍的加拿大非營利組織塞門斯基金會（Simons Foundation）以及公開數據，廣泛的北極地區內有66個軍事據點以及數百個防禦設施和崗哨。其中30個位於俄羅斯，36個位於擁有北極領土的北約（NATO）國家。

北約國家擁有的軍事據點中，15個在挪威、包括一個英國基地，8個在美國，個在加拿大，3個在格陵蘭以及1個在冰島。

專家表示，雖然俄羅斯在北極的軍事能力目前無法與北約抗衡，但俄羅斯軍事存在的規模，以及莫斯科近年來擴張的速度，是一個主要擔憂。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）表示，俄羅斯近年來投入大量資金和努力，使其核動力潛艇艦隊現代化，構成俄國在北極軍事力量的骨幹。隨著俄羅斯繼續在烏克蘭作戰，莫斯科還提高雷達、無人機和飛彈能力。

2025年9月17日，丹麥、瑞典和挪威的國民警衛隊與丹麥、德國、法國軍隊共同參與聯合軍事演習；圖為丹麥軍方演練搜尋潛在威脅。路透社

西方和俄羅斯曾有合作機會 因俄烏戰爭戛然而止

情況並非一直如此危險。冷戰結束後的多年，北極曾是俄羅斯與西方國家似乎可以真正開展業務合作的領域之一。

成立於1996年的北極理事會曾試圖讓俄羅斯與其他七個北極國家建立更緊密的聯繫，允許在生物多樣性、氣候和保護原住民權利等議題進行更緊密的合作。

一度，雙方甚至還有在安全議面共同努力的嘗試，俄羅斯參加過兩次北極國防首長論壇（Arctic Chiefs of Defense Forum）的高層會議，直到2014年因併吞克里米亞而被踢出。

此後，大多數形式的合作都已暫停，俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭後，西方與莫斯科之間的關係達到冷戰後的新低點。

芬蘭和瑞典加入北約 重劃北極版圖

芬蘭和瑞典先後在2023年和2024年加入北約，有效地將北極地區分成大約相等的兩半；一半由俄羅斯控制，另一半由北約控制。

川普多次表示，出於國家安全原因，美國「需要」格陵蘭，並指出了俄羅斯和中國在北極的野心。他辯稱，對這個世界最大島嶼擁有主權的丹麥不夠強大，不足以抵禦這兩國構成的威脅。

中國也參一腳？自稱「近北極國家」

雖然中國不是北極國家，但未曾隱藏對該地區的興趣。中國在2018年自稱為「近北極國家」，並提出北極航運的「冰上絲綢之路」倡議。

2024年，中國和俄羅斯在北極展開聯合巡邏，這是兩國更廣泛協作的一部分。

但安全並非各國對北極興趣日益增長的唯一原因。隨著氣候危機惡化，北極的轉變速度比世界其他地區都快，暖化速度約為全球平均水平的四倍。

暖化形成2條北極新航道 都經過格陵蘭

並且，海冰正在迅速萎縮。儘管科學家警告，這可能對自然界和依賴海冰生活的人們的生計產生驚人的破壞性後果，但許多人認為，海冰融化也可能在採礦和航運方面釋放巨大的經濟機會。

由於冰川劇烈融化，20年前幾乎不可行的兩條航線，現在正在開通。一條是沿著俄羅斯北部海岸運行的「北方海路」（Northern Sea Route），另一條是環繞北美洲北岸的「西北航道」（Northwest Passage），這兩條航道分別航經格陵蘭的東西岸。

自2000年代後期以來，北極航道和西北航道在夏季高峰期基本上都處於無冰狀態。但研究人員和環境監督組織警告，派遣船隊通過這個原始、遙遠且危險的環境，是正在醞釀的生態和人道災難。

北極航道可將亞洲和歐洲之間的航行時間縮短至約兩週，約為通過傳統蘇伊士運河航線所需時間的一半。

2+1新航道縮短航行時間

雖然俄羅斯在蘇聯時期曾利用航線的部分航段抵達並為偏遠地區運送物資，但由於這條航線面臨許多挑戰，因此先前很大程度上被排除在國際航運之外。

不過這種情況在2010年代初發生了變化，航道變得更容易進入，此後每年航行次數從寥寥數次增加到約100次。

俄羅斯自2022年以來加強利用北方海路，西方因俄國侵略烏克蘭、對俄實施制裁，切斷俄國與歐洲國家客戶的管路後，莫斯科便加強利用該航線向中國運輸石油和天然氣。

同樣，西北航道也變得更加可行，穿越航次從2000年代初的每年幾次，增加到2023年的多達41次。

未來甚至可能出現第三條、直接穿越北極點的中央航線（Transpolar），儘管開通這條航線所需的冰層融化程度將帶來令人擔憂的後果，包括加速地球暖化、增加極端天氣並摧毀北極地區珍貴的生態系統。

除了航線 礦產是另一誘因

氣候變遷造成的冰層融化，可能暴露出以前無法開發的土地，以及採礦可能。根據丹麥和格陵蘭地質調查局（Geological Survey of Denmark and Greenland）的數據，格陵蘭特別可能成為煤炭、銅、金、稀土元素和鋅的熱點。

2021年9月11日，格陵蘭斜長岩礦業公司（Greenland Anorthosite Mining）的探勘營地。路透社

然而，研究人員表示，開採格陵蘭的礦產將極其困難且昂貴，因為該島的許多礦床位於北極圈以北的偏遠地區，那裡有厚達1.6公里的極地冰蓋，且一年中的大部分時間都被黑暗籠罩。

北極研究所（The Arctic Institute）創辦人兼高級研究員漢普特（Malte Humpert）告訴CNN，認為這些資源可以輕易被美國利用的想法「完全是瘋了」。

雖然川普最近聚焦格陵蘭的安全議題，但他的前國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）2024年曾告訴福斯新聞，美國政府對格陵蘭的關注重點是「關於關鍵礦產」和「自然資源」。

