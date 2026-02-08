一文看懂／泰國大選今登場！能否打破政治動盪、經濟停滯惡循環？

編譯林浩博／綜合報導

泰國大選8日登場，美國媒體《紐約時報》關注，當地長達十年的政治動盪、經濟停滯雙重惡性循環，終於能否被打破。報導直指政治不穩的原因，是改革運動多年爭取執政不得，由軍方、法院和王室三者所共同構成的建制派，一直死守權力不放。這次改革派，就將希望寄託於第三代的人民黨。

泰自豪黨黨魁阿努廷當上總理不到百日，為免自家少數派政府被倒閣，只好妥協提前舉辦大選。（圖／翻攝自X平台 @KhaosodEnglish）

為免下台所提前舉辦的大選

總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）上台不到100天，為免自己的保守派少數政府面臨不信任投票，這才解散國會、提前舉辦大選，改選眾議院的500席次。

廣告 廣告

危機不間斷的泰國政局

自從3年前的大選，泰國政壇可說是危機不斷。回顧2023那年，人民黨的前身「前進黨」贏得選舉，卻因建制派的阻撓而無緣組閣。此事凸顯了泰國政治的一大怪象，即選舉勝利不等於獲得執政權。軍方與保皇派的建制菁英，近幾年就頻繁推翻選民的意志。不少觀察家擔憂，民調第一的人民黨，將重新經歷相同悲劇。

自從2023年，憲法法院就解職了兩名總理。

人民黨黨魁納塔彭投下自己神聖的一票。雖然人民黨民調第一，但建制派的封殺、另外兩黨的潛在結盟，都讓其難以實現多年的改革派執政夢。（圖／翻攝自X平台 @Natthaphong Ruengpanyawut）

改革、保守、民粹三方角逐

20年來塔克辛家族首次不在選戰的領先群。家族的大家長、前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）因貪汙和濫權罪名，被關押獄中。他的小女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）去年遭憲法法院解除了總理職位。

塔克辛一手創立的為泰黨，現在由他的外甥尤德查南（Yodchanan Wongsawat）領軍，但一直難以獲得選民共鳴。不過，即便為泰黨在民調當中妥妥吃「老三便當」，該黨也能靠著結盟加入聯合政府。

阿努廷的泰自豪黨則代表「舊政治」，即由軍方和保皇派持續主掌國家。阿努廷將自己包裝成傳統體制的保護者，去年的泰柬衝突所激發的民族主義情緒，同樣讓他擴大基本盤，預料泰自豪黨有望從目前的71席一躍為130席。

與舊政治針鋒相對的，是高舉改革大旗的人民黨，目前由年僅38歲的軟體工程師納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）領導。人民黨在眾議院擁有最多席次，卻仍是在野黨。外界廣泛認為，無一黨選後能拿下過半席次。

參議院不介入、制憲公投同日舉行

2023年前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），因為200名軍方指定的參議員集體投票反對，而硬生生被斷了通往總理大位的路。不過，隨著過渡條款於2024年到期，參議員不再對總理人選握有否決權。現在總理將全由眾議員的500席議員投票決定。

此次大選除了選出國會，選民同時還得參與制憲公投。泰國現行憲法由軍方所指定的委員會在2017年起草，人民黨痛批，憲法法院和選委會這類非民選的所謂「獨立」機構，就靠著這部憲法的授權任意解散政黨、解職總理。

另外，參議院即便不再參與總理選舉，也仍有權阻擋任何憲法與法律的修訂。說回到此次制憲公投，儘管民調顯示有望過關，後續也會就如何制憲舉行公民投票。但對人民黨來說，這總算代表能啟動體制的改革。

泰國8日大選當天，也會舉行制憲公投。X平台網友整理出英文版的懶人包。（圖／翻攝自X平台 @pureguava10300）

選舉首要議題：經濟與國安

說完了政治，談談選民關切的議題。《紐時》指出，泰國經濟正處於數十年來最疲弱狀態。世界銀行預測泰國今年經濟成長率1.6%，為東南亞倒數第一。此外泰國社會的貧富差距是東南亞最大，家戶負債佔GDP的比重高達90%，遠高於越南的25%數字。旅遊業是推動泰國經濟的引擎，但其收入依然低於疫前水準。再加上美國總統川普祭出19%關稅，泰國的出口同樣受到重創。

除了經濟民生，國安議題也備受關注。去年泰國與柬埔寨在邊境爆發血腥戰爭，慘烈程度為數十年來之最。阿努廷即抓住民族主義情緒，承諾會建立邊境牆和擴大志願軍團。與軍方一向不對盤的人民黨，同樣趕緊表態稱從未反對軍隊。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

泰國大選日！皮塔投完票來台宣傳新書 警告獨裁者操弄「政治娛樂化」

泰國大選、制憲公投同日登場！三黨贊同制憲 保守派留但書：不碰王室

中國介選陰影！泰國親中總理有望保大位 傳大國金錢挹注「代理人」

皮塔「準總理」悲劇重演？3難關擋人民黨執政路

