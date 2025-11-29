一文看懂！潛艦上的錨到底有何作用 《鏡報》告訴你

潛艦上的錨到底有何作用，《鏡報》告訴你。（資料照片／台船提供）

「潛艦國造」原型艦海鯤號（舷號711）遭爆料艦上錨機損壞，出港進行海上測試（SAT）時都沒有錨，到底錨有什麼用處？潛艦退役軍官表示，潛艦與一般水面艦一樣，如果沒有錨就會失去關鍵的應急定位與繫泊能力；而潛艦在深海繫泊時，還是一種潛艦戰術的運用，甚至可以躲避敵潛艦的偵搜。

退役官員說，潛艦有時需要在特定的近岸或淺水區域執行任務，包括人員或物資轉運前的水面準備。在無法靠岸也無法下潛到足以休息的深度的情況下，潛艦下錨是唯一的固定方式，如果沒有錨，將無法在預定區域穩定作業。

對於海鯤號潛艦如果沒有錨會發生何種安全上的問題？該名人士進一步指出，當潛艦遭遇動力系統故障、舵機失靈等緊急情況浮出水面時，錨是防止船隻在危險海域隨波漂流、避免碰撞或擱淺的最後一條安全鎖鏈，因此目前正在測試的海鯤號更需錨提供潛艦在海浪中的穩定性。

而在戰術運用上，由於潛艦需要海中的隱匿性，雖然目前世界各國先進核動力潛艦已取消錨的裝置，取而代之的是運用電腦的計算來穩定，但傳統潛艦仍是以錨在海中固定；而在一定深度及海流的流速上，還可以將錨鏈的共震與海洋背影音響化為一致，減少被敵人潛艦偵測。



