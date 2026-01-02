【一文看懂】瑞士40死夜店大火為何這麼慘？專家：恐是「閃燃」所致

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的夜店兼酒吧「星座」元旦發生大火，至少40人喪生，案發後警方以白布蓋住現場。路透社



瑞士南部滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）夜店兼酒吧「星座」（Le Constellation）元旦凌晨發生爆炸後起火，至少造成40人喪生，仍有人失聯。根據社群平台上的照片，火源疑為香檳瓶上插著的仙女棒，而導致火勢迅速擴大的原因可能是「閃燃」（flashover）。

什麼是「閃燃」？

這場大火的發生原因仍在調查中，不過瑞士當局表示，根據現場通報的爆炸情況初步研判，可能發生了閃燃。

《紐約時報》報導，根據消防專家，「閃燃」是一種常見且致命的現象，封閉空間內的火勢會形成輻射熱，導致火苗迅速延燒，導致空間內幾乎所有物品幾乎同時著火，現場至少發生一次爆炸。

廣告 廣告

消防專家解釋，當室內的火焰未被迅速撲滅時，熱氣會上升到天花板並將熱量散布到整個空間。根據美國國家消防協會（National Fire Protection Association）的數據，這種狀況下室內溫度可能迅速升至約攝氏538度（華氏1000度）；一旦室內溫度上升到這個數值，現場所有物品就可能同時開始燃燒。

易燃材料會增加閃燃發生的可能

美國馬里蘭州的消防安全研究機構執行主任柯伯（Steve Kerber）表示：「室內所有的木材、所有的座位、所有的裝飾品以及其他所有東西，都會被加熱到著火點。如果你有像塑膠這類非常易燃的材料，這會發生得非常快。」

柯伯指出，若發生閃燃，火焰可能在3到5分鐘內從一根蠟燭蔓延到沙發，接著蔓延到地毯和房間的其他地方。延燒速度和現場的材料有關，自然也會焚燒室內的人。

閃燃狀況下 即使消防員全副武裝也難存活

根據美國國家消防協會，即使是穿著全套防護裝備的消防員，也不太可能在閃燃中倖存。

柯伯說：「那些溫度遠遠超過你能呼吸的範圍。」他表示，閃燃在火災中很常發生，「全世界每天都有閃燃發生，每場重大火災中，都有一個或多個房間曾發生閃燃的過渡階段。」

2003年造成100人死亡的美國羅德島州「車站夜總會」大火也涉及閃燃，柯伯表示，瑞士的這場大火看起來與那次災難有相似之處。

當時在車站總會演出的樂隊點燃煙火，導致牆壁和天花板上的隔音泡棉起火。現場民眾逃生不及，許多人因吸入濃煙而喪命。

但閃燃是可以預防的。柯伯表示，正常運作的灑水系統可以防止火勢達到閃燃的程度。遵守消防法規也能防止閃燃發生，包括不要在封閉空間的天花板使用易燃材料。

更多太報報導

快訊／日相高市今晚與川普通電話 「他邀請我訪問美國」

「美國準備好營救伊朗人」、「美國人顧好自己的士兵」 川普和伊朗高官隔空互嗆

人肉籌碼？委內瑞拉至少拘留5名美國人 馬杜洛：願與美國對話