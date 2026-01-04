一文看懂／石油大國委內瑞拉為何窮到脫褲 中國又為何撒幣支持馬杜洛？
編譯張渝萍／綜合報導
剛跨完年就被轟炸，總統被美軍方抓走的委內瑞拉，這項驚天動地的攻擊行動，對不少委內瑞拉人來說，竟然是「翻轉國家新希望」。
支持美國總統川普攻擊委國行動的委內瑞拉人，不分海內外，大多提及萎靡不振逾10年的經濟狀況以及總統馬杜洛的無能。
其實委內瑞拉擁有豐富天然資源，是全球最大石油儲存國。但為何委國不像多數石油國一樣金光閃閃、非常富有，而是貧困潦倒、窮到脫褲呢？以及為何中國要不斷支持馬杜洛政權，讓他的貪腐失能政府得以繼續執政？
委內瑞拉石油儲量有多少？
BBC報導與半島電視台（Al Jazeera）報導，委國坐擁一片龐大的「黑金」之海：石油。數據顯示，截至2023年，委內瑞拉的已探明石油儲量約為3030億桶，遠高於沙烏地阿拉伯的2672億桶、伊朗與加拿大等產油大國。
相較之下，美國的石油儲量僅約550億桶，只有委內瑞拉的五分之一。理論上，委內瑞拉應該成為世界上最富有的國家之一，但現實卻恰恰相反。這個國家甚至連基本生活需求都難以滿足，其石油收入不到美國的五分之一。
除此之外，委內瑞拉還擁有大量煤炭、鐵礦、鋁土礦與黃金。
委內瑞拉石油多為何那麼窮？--賣石油不容易
賣石油並不容易。委內瑞拉的地理條件與技術限制，讓委國難以賣油。
委國大多數石油位於東部的「奧里諾科油帶」（Orinoco Belt），而這裡的原油屬於重質原油。重質原油極為黏稠，開採與精煉的難度與成本都遠高於一般原油。
此外，這類原油的硫含量極高，需要先進技術與大量資金才能去除。由於油品密度高、處理困難，委內瑞拉原油在國際市場上的售價，便遠低於其他國家的傳統原油。
委內瑞拉石油多為何那麼窮？--政府失能
石油品質並非唯一問題，政府貪腐與失能讓情況雪上加霜。
委內瑞拉國營石油公司「委內瑞拉國家石油公司」（Petróleos de Venezuela， PDVSA）壟斷整個石油產業，但多年來對基礎設施投資不足，導致設備老舊、生產能力持續下滑。國際制裁與貪腐問題，讓這困境持續了十多年。
正因如此，委內瑞拉在2023年的石油出口額僅為40.5億美元。相比之下，沙烏地阿拉伯的石油出口高達1810億美元，美國則約為1250億美元。
儘管坐擁龐大的石油儲量，卻無法有效加以利用，正是委內瑞拉陷入貧困與當前危機的最根本原因。
委內瑞拉經濟現況？
委內瑞拉正遭受惡性通貨膨脹、物資短缺、失業與犯罪問題的困擾。約有700萬名委內瑞拉人逃離國境，前往鄰國。
馬杜洛自2013年執政至今，2024年7月「國家選舉委員會」（CNE）宣布馬杜洛為勝選者，繼續第三任期。然而，反對派表示，反對黨候選人岡薩雷茲（Edmundo González）才是真正的勝選者。選後，委國當局對岡薩雷茲發出逮捕令，岡薩雷茲便逃往西班牙。
美國、歐盟以及多數外國政府拒絕承認馬杜洛的勝選結果，除非公開投票數據證明當選合法；俄羅斯、中國與伊朗等馬杜羅的盟友則承認其當選。
馬杜洛任內經濟從未好過。他在2018年連任那年，通貨膨脹讓貨幣變薄，民眾甚至將鈔票折成手工藝品、包包來賣，以此賺取美金更值錢。當時的困境還包括，多數人無錢負擔生活開銷，有錢的人則苦無「買不到東西」，因為多數物資依賴進口；此外，停電停水更是家常便飯，讓民眾苦不堪言。
是誰支持馬杜洛政權屹立不搖？
2017年，《紐約時報》上一篇社論分析便指出，若非中國奧援，馬杜洛政府根本難以繼續執政。
分析指出，中國與馬杜洛前任查維斯（Hugo Chávez）的關係，讓北京願意繼續與委國交好，甚至在有報導揭露委國在履行對中國石油償付義務方面出現疏漏與延遲，北京依舊對委內瑞拉伸出援手，原因可能與政治利益有關係。
2001年，委內瑞拉成為首個與中國建立「戰略發展夥伴關係」的西語國家，並在2014年升級為「全面戰略夥伴關係」。
自此以來，中國向委內瑞拉提供約600億美元貸款，這些貸款主要以石油償還，雙方還建立了一套複雜的聯合融資機制，支撐超過600個投資項目。
作為回報，中國企業獲得進入委內瑞拉國內市場的優惠待遇，以及利潤豐厚的基礎建設與工廠特許權。此外，中國與委內瑞拉結盟，可擴大在中美洲與加勒比海國家的影響力。
正是因為北京不斷金援或用貸款換石油的方式支持委國，甚至還以運送藥品與食品名義借出數千輛車，定期向委國注入急需的流動資金，讓馬杜洛政全屹立不搖。部分反對派領袖因此將中國視為「政權的幫兇」。
但現在中國也不想淌渾水
根據德國之聲上月17日報導，安德烈斯貝洛基金會（Andrés Bello Foundation，FAB）拉丁美洲中國研究中心執行董事阿爾瓦拉多（D'Sola Alvarado）分析指，除了外交和政治支持之外，「中國不太可能向馬杜洛提供更積極的支持，例如出售武器或進行新的大規模投資。中國不想與美國產生更多矛盾。」
中國仍然是委內瑞拉石油的主要買家。根據美國能源資訊署（EIA）數據，2023年委內瑞拉近三分之二的原油出口到中國，而23%出口到美國。
