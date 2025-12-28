一文看懂／緬甸軍政府政變後5年來首次「民主選舉」 為何只有中國力挺
編譯張渝萍／綜合報導
摘要
緬甸今（28日）將迎來近五年第一次選舉，將分三階段進行。這是自軍方2021年初政變奪取政權，血腥掃蕩與屠殺緬甸人、關押異議者後首次的選舉。
此次選舉不少地區無法進行投票，且僅有軍政府支持政黨能參選，相較緬甸軍政府聲稱，選舉是為建立「真正、有紀律的多黨民主制度」顯得諷刺。
當然，五年前還是執政黨、最受歡迎的「全國民主聯盟」（NLD）已被解散，政黨領袖翁山蘇姬也仍在獄中，生死不明。這場選舉並未有「民主選舉」的活力與熱情，只見特務藏匿於人群中，民眾恐懼。風聲鶴唳之下，有民眾極度小心匿名受訪，只為說出：「這場選舉是騙局」。
緬甸選舉是「民主」選舉？
綜合BBC與CNN報導，自2021年2月軍方政變，推翻民選政府後，緬甸今（28日）才終於有機會舉辦選舉，但今非昔比，此次選舉打著民主招牌，實際上只有軍政府控制區域才有投票，且只有親軍方的政黨能參選，目前「聯邦鞏固與發展黨」（Union Solidarity and Development Party，USDP）贏面最大。
但在2020年那場自由選舉中，USDP僅贏得6%國會席次。
在USDP造勢現場，約三、四百名民眾拿著主辦方發放的印有黨徽的帽子與旗幟，但在午後酷熱下很快便顯得無精打采，有些人甚至打起瞌睡。
這些參與造勢的民眾中，許多人是三月重創曼德勒及周邊地區地震的受災戶，來到現場只是希望能拿到一些救濟品，集會一結束，他們立刻離去。
這次投票將分三個階段舉行，第二階段為1月11日，第三階段為1月25日，目前尚不清楚何時會公布最終結果。但對多數緬甸人來說，這場被延宕多次的選舉，只是一場自導自演的鬧劇。
緬甸軍政府政變後做了甚麼？
首先，軍政府2021年2月推翻民選政府，展開殘酷內戰、血腥鎮壓異議者，將緬甸初萌芽的民主毫不留情碾碎。其中，緬甸最受歡迎的政治人物翁山蘇姬，以及她所屬民選執政黨「全國民主聯盟」都消失在政治舞台上。翁山蘇姬目前仍在牢裡，先前還傳出她健康狀況惡化，生死不明，而全國民主聯盟則已被解散。
軍方至今仍無法完全控制這片土地，在不少地區仍有反抗軍與親民主武裝團體「人民防衛軍」（People’s Defense Forces）正與軍政府交戰，而這些地區的民眾都無法投票。
緬甸民眾怎麼看選舉？
BBC報導指，能投票的地方也是充滿恐懼與威嚇。造勢場合中，BBC記者的採訪遭黨務人士阻擋，因現場有大量軍事情報人員盯著每個人的一舉一動。報導稱，在軍政府獨裁執政下，連在臉書按讚批評選舉的貼文，都有刑事責任。就連親軍方政黨的黨工，也都害怕說錯話不敢接受記者採訪。
軍政府7月通過一項新法，將「任何意圖破壞部分選舉程序的言論、組織、煽動、抗議或散發傳單行為」定為犯罪。因此，當第一名醫生桑（Tayzar San），同時也是2021年政變後最早發起抗議者之一，就因發放抵制選舉傳單被懸賞；9月，仰光三名年輕人只因貼了一張子彈與投票箱並列的貼紙，就被分別判處42年至49年刑期。
不只在造勢現場，街頭也瀰漫一股肅殺之氣，記者的訪問宛如瘟疫，人人避之唯恐不及。一處賣魚攤位前的所有顧客全都拒絕回答選舉問題，只有一人簡單回答：「我們沒有選擇，只能去投票」，話還沒說完魚販就將記者趕走，並說：「你們會給我惹麻煩。」
整場訪問中，只有一名女性願意坦率發聲，但必須找一個私密地點見面，並隱藏她的身分，才能聽到她對選舉的看法。該名女性說：「「這場選舉是個謊言，每個人都很害怕。每個人都失去了人性與自由。那麼多人死去、被折磨，或逃往其他國家。如果軍方繼續統治，事情怎麼可能改變？」
該女子表示自己不會投票，但也清楚這樣的決定有風險。
為什麼獨裁中國支持緬甸「民主選舉」？
緬甸軍政府政權一直以來都不受美國與多數西方國家承認，日本、馬來西亞等國也譴責這場選舉，反倒是極權國家中國發聲支持緬甸軍政府的「民主、多黨選舉」。
中國與緬甸正是緬甸軍政府與軍頭敏昂萊（Min Aung Hlaing）的執政底氣。CNN報導指，在中國與俄羅斯提供的新式武器支援下，緬甸軍方近兩年來逐步收復先前被反抗軍奪走的部分地區。
中國還運用經濟影響力，向控制中緬邊境地區的反抗軍施壓，關閉人員與貿易往來的陸路通道。同時，北京特使也斡旋促成反抗軍歸還其占領的部分領土予軍政府，包括寶石與紅寶石開採重鎮莫谷（Mogok）。
敏昂萊顯然希望能在一月底的第三階段選舉中，納入更多重新奪回的領土。
緬甸軍頭敏昂萊哪裡來的執政底氣？
敏昂萊近來也顯得老神在在、信心滿滿。他似乎相信，這場在多達一半國土根本無法投票的選舉，能為他五年災難性統治帶來他始終未能獲得的「合法性」。
他甚至出席了仰光大教堂的聖誕彌撒，並譴責「人與人之間的仇恨與怨懟」，稱其導致「人類社群中的支配、壓迫與暴力」。
這番話出自一名遭聯合國與人權組織指控對穆斯林羅興亞人犯下種族滅絕罪行的人之口，也是他引發了內戰，導致至少9萬人喪命，讓他的「彌撒演說」特別刺耳。
許多緬甸民眾表示，他們看不到投票的意義。25歲的教師莫（Maw）說：「身為衝突地區的平民，我不認為這場選舉有任何意義， 這場選舉不會公平，說到底，只是一場假選舉。」
