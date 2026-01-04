【一文看懂】美國速攻委內瑞拉懶人包 川普：比好萊塢電影精彩

2026年1月3日，據信載有委內瑞拉總統馬杜洛夫婦的直升機抵達美國紐約市西區直升機停機坪。路透社



美國於美東時間3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），直搗獨裁總統馬杜洛（Nicolás Maduro）官邸，將馬杜洛夫婦拖上直升機。馬杜洛現已被送到紐約，美國政府將以運毒相關罪名對他進行審判。據美聯社報導，從川普批准這項「絕對決心」（Absolute Resolve）行動、到行動部隊撤離委內瑞拉，共只用了不到5小時。

「絕對決心行動」數據

行動落幕後，美國總統川普、參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Dan Caine）在佛州海湖莊園舉行記者會，說明此次行動，川普後來也接受《福斯新聞》採訪。

據凱恩表示：

﹒美東時間2日晚間10點46分，川普批准行動。

﹒美東時間3日凌晨1點01分，美軍抵達馬杜洛的官邸。

﹒美東時間3日凌晨3點29分，任務完成，部隊撤離。

﹒本次行動共出動約150架軍機，包含F-18、F-22、F-35戰機、B-1轟炸機、一些無人機。

﹒本次行動的美軍年齡介於20歲至49歲。

凱恩指出，有一架直升機在靠近馬杜洛官邸時被擊中，已安全返航。川普則說有數名士兵受傷，皆無大礙；他強調這是必要行動，「這可是戰爭」。

美軍延後了幾天才行動，川普解釋，因為「天氣必須完美」，要等雲層散去。凱恩提到，週五晚間天氣好轉，「浮現出一條只有世界上最強飛行員才能穿過的通道」，於是在美國軍機掩護下，直升機緊貼水面、低空飛行進入委內瑞拉。

2026年1月3日，川普宣布抓到委內瑞拉總統馬杜洛後，在委國首都的拉卡洛塔空軍基地（La Carlota military air base）拍攝到一個被摧毀的防空裝置。路透社

關燈行動，川普：比好萊塢電影還精彩

凱恩表示，美軍為了本次行動演練了幾個月，熟悉馬杜洛一切，例如他的活動空間、飲食習慣、甚至寵物和穿衣服的習慣。到了12月初，美軍就已經準備就緒。

川普則說，美軍在一棟模擬建物進行演練，「他們實際上打造了一棟和目標建物一模一樣的房子，鋼材都是一樣的」。

川普後來接受《福斯新聞》採訪時，描述委國總統官邸就像是一座軍事堡壘，當時馬杜洛已經跑進官邸內一個安全屋，「那裡面有個安全屋，四面都用實心鋼板。他當時想要跑進按全屋，但事情發生得太快，他沒能跑進那裡」。

川普稱，美軍準備了「巨型噴槍」，要是馬杜洛成功逃進安全屋，就用巨型噴槍把鋼牆切開。

川普說，本次行動是摸黑進行，「我們用某種專業技術，基本上把卡拉卡斯市的燈全關了。當時一片漆黑，非常危險」。

川普在海湖莊園全程監看行動：「我就坐在這裡，像看電視一樣，只不過這是真實發生的，比任何一部好萊塢電影都精彩。」

接下來呢？

本文發稿前，馬杜洛已被送達紐約。據稱，馬杜洛夫婦從官邸被帶上直升機，送往美國軍艦，然後再轉送紐約；川普也在社群平台上發布一張馬杜洛身穿灰色運動服、帶著耳罩及眼罩的照片，稱這就是馬杜洛在美軍航空母艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima，CV-46）上的狀況。

美國總統川普在社群媒體公布委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍抓捕、於美艦「硫磺島號」照片。翻攝Truth Social@realDonaldTrump

美國司法部也公布起訴書，指控馬杜洛夫婦涉嫌參與毒品販運，導致美國毒品氾濫。

本次「絕對決心行動」實際上早有伏筆，美軍2024年9月初以來在加勒比海、東太平洋一帶打擊運毒船隻，至今至少35波襲擊、造成至少115人死亡。來到12月29日，美國襲擊委內瑞拉一個據稱被販毒集團用來裝載毒品的碼頭，標誌了首度在委內瑞拉領土上進行的軍事行動。

委內瑞拉接下來的命運還是個謎。川普起初稱，美國將管理委內瑞拉，直到委國選出新領導人，「我們要確保該國運作良好，才不會白費我們的力氣」，他不介意美軍派駐委內瑞拉；後來，川普又稱委內瑞拉副總統已宣誓就任，但委國副總統立刻回應說馬杜洛才是唯一合法總統。

川普也宣布，委內瑞拉的石油設施將由美國接管，他將讓美國公司投資數十億美元來重振委國石油產業。川普在記者會上沒提及「民主」，「石油」倒是提了約20次。

