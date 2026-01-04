【一文看懂】美國逮捕委內瑞拉總統合法嗎？不合法又怎樣？

2026年1月3日，美國宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，西班牙巴塞隆納示威者焚燒美國國旗，抗議美國對委國的行動。路透社



美國3日凌晨突襲委內瑞拉，抓捕委國獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro），是川普政府近幾個月來對委內瑞拉施壓的高潮。川普政府此舉是否合法？本文根據路透社簡單解釋。

美國如何為襲擊委內瑞拉的行動辯護？

美國司法部指馬杜洛一家涉及毒品販運、武器走私、恐怖主義相關的罪行，尋求軍事協助逮捕馬杜洛。自2024年9月以來，美國以打擊運毒船之名，對加勒比海、東太平洋上一些據稱（嚴格說來，是美國稱）來自委內瑞拉的運毒船發動至少35波襲擊、造成至少115人死亡。法律專家認為，這些行動其實可能已經違反國際法和美國自己的法律。

廣告 廣告

然而，川普在先前一次記者會上，指責委內瑞拉「偷走美國的石油利益」，揚言不久後將接管委內瑞拉、振興委國石油產業。川普3日在記者會上說明逮捕馬杜洛行動時，亦稱美國將暫時管理委內瑞拉，他不介意讓美軍駐紮在委國、他會讓美國企業投資委國石油業，整場記者會提及「石油」約20次，民主或自由則不到5次。

國際法專家指出，川普政府一下說這是針對打擊毒品而進行的執法行動，但現在顯然往美國要掌控委內瑞拉的方向發展，混淆兩種法律議題。美國東北大學憲法學者保羅（Jeremy Paul）表示，「你不能先說這是執法行動，然後又說現在變成要治理那個國家，這根本說不通」。

美國法律怎麼說？

實際上，根據美國憲法，美國國會才有權宣戰。不過，總統才是三軍統帥，美國兩黨總統都曾經以國家利益為由，對外國發動襲擊規模有限的軍事行動。

川普本次突襲委內瑞拉，並未取得國會同意。美國國務卿盧比歐還承認，美軍3日行動前，並未通知美國國會。

國際法怎麼說？

國際法自然是禁止各國之間使用武力，除非有聯合國安理會授權、或者出於自衛。

國際法專家表示，毒品販運、幫派暴力這類治安犯罪問題，並不符合國際公認的武裝衝突標準，因此不適合以此作為對外國出兵的理由。哥倫比亞大學國際法教授瓦克斯曼說：「單憑一國的刑事起訴書，不能賦予政府使用武力推翻外國政府的權力。」

有前例嗎？

美國曾在外國執法，但那都是在有取得當地政府同意的情況下。和馬杜洛最相似的案例，則是1989年的年底，以毒品相關罪名、及保護美國公民為由出兵巴拿馬，巴拿馬軍事強人諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega）躲到梵蒂岡駐巴拿馬大使館內，翌年1月3日自行出面投降，後來在美國坐牢17年。

此外，同樣被美國指控毒品販運的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），2022年被引渡到美國，2024年被判45年徒刑，但川普於2025年11月底赦免了他。

即使美國對委內瑞拉的行動不符合國際法，但這就和俄羅斯、以色列等被認為違反國際法、戰爭法的國家一樣，能拿他們如何？國際法缺乏執行機制和約束力，後續可能很難看到有哪一國會真正承擔責任。東北大學法學教授保羅告訴路透社：「很難看出有任何法律機構能夠對政府施加什麼實質後果。」

更多太報報導

委內瑞拉後下一個是誰？川普點名這三國：「他」最好小心點

1月3日宜斬首？美國敵人總在這天倒大楣 馬杜洛前還有他們

【一文看懂】美國速攻委內瑞拉懶人包 川普：比好萊塢電影精彩