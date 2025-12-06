【一文看懂】老宅延壽補助申請流程、4情況無法請 整棟最高補助960萬

購屋門檻最低的老公寓，自備款壓力增大。台灣房屋提供



屋齡30年以上老宅迎來史上最大補助潮！內政部推動的「老宅延壽計畫」最高可補助每棟公寓960萬元、每戶最多30萬元，申請期限到2027年底；但有4種情形排除在外，目標在3年期間改善600棟老宅。《太報》盤點申請資格、流程等，讓讀者一文掌握。

補助對象

30年以上合法的4到6層公寓、6層以下透天厝可以申請，其中公寓必須超過1/2為住宅，戶籍至少有1人為65歲以上長者、低收戶或中低收入戶、長照需要第2級以上等，透天厝則要全棟皆為住宅使用。

4種情況不在補助範圍內

公寓全棟單一所有權人持有、已申請建照或拆照、已進入都更或危老程序、已申請相同項目補助。

補助項目

■公寓型補助中公共空間必選至少3項，項目及每棟補助上限為「增設昇降設備」400萬元、「建築物立面修繕」300萬元、「樓梯間修繕」40萬元、「公共管線修繕更新」50萬元、「老舊招牌、違規物或違建拆除」40萬元、「屋頂防水及隔熱」50萬元、「外掛式空調及其管線之安全改善」40萬元、「增設或改善無障礙設施」40萬元，且每個項目最多補助65%。

■公寓型的私人室內補助項目為3大類型，分別是「居家安全及無障礙設施設備修繕」、「管線修繕更新(給排水、電氣、燃氣管線)」、「配合上述項目所需之必要室內裝修」，屬於加選，一般戶最高每戶補助20萬元，高齡弱勢戶最高每戶補助30萬元。

■透天型修繕室外部分必選1項，項目為「立面修繕」依樓層高度最高補助300萬元、「屋頂防水及隔熱」每棟補助上限20萬元、「外掛式空調及其管線之安全改善」每棟補助上限5萬元、「增設或改善室外無障礙設施」每棟補助上限5萬元。

■透天型修繕室內部分也為加選，項目同為「居家安全及無障礙設施設備修繕」、「管線修繕更新(給排水、電氣、燃氣管線)」、「配合上述項目所需之必要室內裝修」，也是一般戶最高每戶補助20萬元，高齡弱勢戶最高每戶補助30萬元。

何時可提出申請及流程？

老宅延壽方案自今年起上路為期3年，最晚要在116年12月31日前向地方政府提出申請，地方政府審核通過後，進行施工後，再送地方政府審查並備查，最後向地方政府請款。

老宅延壽申請流程表。取自內政部官網

