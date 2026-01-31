【一文看懂】聯發科法說三大題材 Google TPU、輝達N1、6G 衛星-地面網路戰略全包

聯發科執行長蔡力行。陳俐妏攝



IC設計龍頭廠聯發科法說將登場，輝達執行長黃仁勳先報喜，鎖定AI PC的新款單晶片將與聯發科再攜！外資聚焦今年兩大長線業務，即是客製化晶片（ASIC）晶片和6G 非地面網路（NTN）低軌衛星。外資表示，AI ASIC業務和6G NTN低軌衛星題材將帶動聯發科今明年強勁成長，抵銷手機晶片衰退20%的陰霾。外資多數看好聯發科目標價將是2000元起跳的起步價。

攜手輝達 ASIC 、車用和AI PC全部局

輝達執行長黃仁勳30日參加台灣分公司尾牙時釋出，與聯發科從GB 10晶片、車用晶片，在到鎖定AI PC消費性領域強大系統單晶片，這款晶片「低功耗但極高效能」（市場推估為N1晶片），足見聯發科在輝達AI戰略中的關鍵夥伴地位。

2026年AI ASIC晶片營收飛越10億美元低標

聯發科ASIC涵蓋AI專用晶片、車載晶片、AI個人電腦、智慧眼鏡及其他智慧邊緣設備。其中AI專用晶片預計將於2026年迎來爆發式成長。特別是Google TPU專案挹注，將激勵ASIC業務一舉飛越10億美元營收目標。聯發科打入Google TPU專案，涵蓋2026年的3奈米、2027年的2奈米，憑藉在先進製程節點、串列器/解串器（SerDes）及先進封裝領域的執行與設計能力，聯發科正與博通共同成為Google TPU的核心合作夥伴。

聯發科揭示6G戰略 海陸空衛星-地面網路就定位

地緣政治引爆國家安全和低軌衛星題材。聯發科已將衛星非地面網路（NTN）定位為其6G戰略的基礎，透過地面蜂窩網路與衛星網路融合為基於統一標準的連接架構。聯發科也已展示了M90數據機及新一代寬頻衛星連接技術，實現支持3GPP Release-17標準的MT6825物聯網-NTN晶片組商用化，透過地球靜止軌道衛星提供窄帶衛星通信、追蹤及應急連接服務。聯發科不僅在5G NTN商用化做好充分準備，將推動實現全面融合的6G衛星-地面網路。

更多太報報導

【輝達尾牙】黃仁勳穿花襯衫現身 大談晶片布局不只GPU 「需要很多很多的人」

輝達新總部不只北士科、第二總部有譜? 黃仁勳透露有機會、有可能

外資押寶! 聯發科Google TPUv9x成「AI關鍵雲梯」、目標價看2500元