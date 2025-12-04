【一文看懂】肺結核如何傳染？「初期無症狀」死亡率5成 10大QA一次看
健康中心／楊惟甯報導
台大校園近日傳出肺結核確診個案，北市衛生局今（4）日表示，目前正積極進行匡列接觸者；疾管署則澄清此為單一確診個案，並非校園群聚事件。肺結核（俗稱肺癆）作為流傳超過600年的慢性傳染病，可怕之處在於發病初期症狀極不明顯，容易被誤認為感冒或一般疲勞而忽略，若不治療，3年內死亡率高達5成。以下整理肺結核的10大QA，一次看懂怎麼預防、怎麼處理。
什麼是肺結核？與一般感冒或肺炎有何不同？
肺結核（Tuberculosis, TB）是一種由結核分枝桿菌（Mycobacterium tuberculosis）引起的慢性傳染病，能長期潛伏在體內。最常侵犯肺部，也可能擴散至淋巴結、骨骼、腎臟等全身任何器官（稱作肺外結核）。
與感冒的差異：感冒由病毒引起，症狀輕微，通常1至2週能痊癒；肺結核則由特定細菌引起，病程緩慢且一直反反覆覆，需數月的複合式藥物治療才能根治。
與肺炎的差異：一般肺炎症狀通常較急性且嚴重，但治療期較短；肺結核的症狀往往是慢性且不明顯，延誤診斷的風險更高。
肺結核如何傳播？
結核病的主要傳播途徑是空氣與飛沫核傳染。當一位患有開放性（具傳染性）肺結核的病人咳嗽、打噴嚏、大聲說話、唱歌或吐痰時，會將含有結核菌的微小飛沫核釋放到空氣中。健康的人在密閉、通風不良的環境中吸入這些帶菌的飛沫核，結核菌直達肺部深處的肺泡，便有可能造成感染。
非傳播途徑：結核病不會透過共用餐具、握手、擁抱、共用衣物、馬桶座或輸血等一般接觸方式傳播。
誰是感染肺結核的高風險群？
任何人都有可能被感染，但以下4族群的風險相對較高：
1.密切接觸者：與開放性肺結核病患同住或長時間親密接觸的家人、同事、同學。
2.免疫力低下者：HIV/AIDS感染者、糖尿病患、洗腎病患、塵肺症、惡性腫瘤病人，或長期使用免疫抑制劑（如類固醇）者。
3.老年人：免疫系統功能隨年齡下降，為主要好發族群。
4.高盛行區居民或移居者：來自結核病高盛行國家或地區的人口。
肺結核常見的症狀有哪些？
1.呼吸道症狀：持續超過兩週的慢性咳嗽、咳痰、胸痛，嚴重者可能咳血或喘促。
2.全身性症狀：發燒（尤其傍晚或午後的微燒）、夜間盜汗、體重莫名減輕、食慾不振、全身倦怠。
有些潛伏感染者或肺外結核病患可能完全沒有呼吸道症狀，因此高風險者應定期進行潛伏感染篩檢。
懷疑自己感染肺結核應該看哪一科？
首選：胸腔內科
其次：感染科或一般內科、家庭醫學科
肺結核治療期需要多久？
肺結核的標準療程通常需至少6個月，分為強化期和持續期。若是診斷為潛伏性結核感染，療程可能較短，約3至9個月不等。
但若發展為多重抗藥性肺結核（MDR-TB），療程會大幅延長，可能需要18個月至2年。
結核病雖是可治癒的疾病，但必須採用嚴格的複合式藥物聯合療法，並強調「規律且全程服藥」。治療期間不可擅自停藥或間斷服藥，否則容易導致結核菌產生抗藥性，使治療更困難、更耗時，且增加傳播風險。
治療期間的居家照護有哪些注意事項？
傳染期隔離：開始服藥的前兩週（或直到痰液檢查呈陰性）為高度傳染期，應盡量在家中單獨隔離，避免到人多的公共場所。
通風與口罩：居住環境應保持良好通風。病患離開房間或與他人接觸時，應全程佩戴口罩。
遵守「都治計畫」：積極配合衛生單位推動的都治計畫（DOTS，送藥到手、服藥入口、全程目睹），確保每日定時定量服藥。
觀察副作用：抗結核藥物可能產生副作用，如皮膚發黃、視力改變等，應密切注意並立即回報醫師。
營養與休息：保持充足睡眠、均衡營養，以增強身體抵抗力，促進康復。
預防肺結核最有效的方法是什麼？
1.嬰幼兒卡介苗接種：依據國內政策，嬰幼兒應於出生滿5-8個月接種卡介苗，以預防兒童發生嚴重全身性結核病（如結核性腦膜炎）。
2.早期診斷與徹底治療：對於活動性結核病患，迅速且完整地完成療程，是阻斷傳播鏈最關鍵的措施。
3.潛伏感染治療：對於高風險的潛伏感染者（如密切接觸者），經醫師評估後進行預防性投藥，可降低高達90%的發病機率。
4.環境改善：維持室內良好通風，減少飛沫核的濃度。
肺結核病患在職場或學校是否需要被隔離？相關的法律規範為何？
結核病在台灣被列為法定傳染病，有嚴格的防治法規進行規範。
隔離主要針對處於具有傳染性（即痰塗片陽性或有明顯傳染風險）的病患。一旦開始有效治療且痰液檢查轉為陰性，傳染性即大幅降低，可解除隔離，恢復正常生活。
根據《傳染病防治法》等相關規定，政府機關、事業或個人不得拒絕已解除隔離或完成治療的結核病患就學、工作、安養，或給予其他不公平待遇。患者權益受到法律保障。
肺結核的死亡率與治療成效？
儘管風險極高，但結核病是幾乎可以百分之百治癒的。只要病患能規律且全程遵從醫囑服用複合式抗結核藥物，治癒率可達到接近100%。
另根據疾管署數據顯示，若病患未能接受適當的抗結核藥物治療，約有50%的患者會在三年內死亡。
更多三立新聞網報導
媽媽得乳癌「女兒躲不掉？」 5類人＝高風險族群
糖尿病有救了！「靠1招」免吃藥 研究證實：8成完全逆轉
沈玉琳罹血癌！醫曝常見5症狀 男生出現「1情況」別忽略
沒有匯款…接到「1通電話」快掛掉 婦人8300萬全沒了
其他人也在看
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 3
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 57
台大生確診肺結核！醫：輕微到讓人失去戒心「9大常見症狀」曝
台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血。北市衛生局今（4）日表示，目前匡列人數還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。醫師表示，肺結核是由結核菌所引起的傳染病，因症狀不典型，容易讓病人本身及醫師延誤了診斷，呼籲若在慢性咳嗽、體重減輕、胸痛、甚至咳血、喘時，要進一步就醫檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 6
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 2
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 10
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
以為工作太累！糖尿病高血壓男一查腎功能剩不到10%
58歲男子長年罹患糖尿病及高血壓，近期出現疲倦、食慾不振、走路喘及下肢水腫等症狀，原以為僅是工作過勞導致體力下降，檢查後才發現腎功能已降至慢性腎臟病第五期，腎絲球過濾率不到10%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒
F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，照片中的他臉頰凹陷、身形消瘦，被質疑是否健康出狀況。吳建豪對此表示，體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。醫師則提醒，若非刻意的體重減輕，要小心潛藏疾病，例如癌症、胃腸疾病等，「若體重驟減下，應就醫進行完整性評估，以確保健康。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話