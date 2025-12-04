【一文看懂】肺結核如何傳染？「初期無症狀」死亡率5成 10大QA一次看

健康中心／楊惟甯報導

台大校園傳出肺結核確診個案。（圖／資料照）

台大校園近日傳出肺結核確診個案，北市衛生局今（4）日表示，目前正積極進行匡列接觸者；疾管署則澄清此為單一確診個案，並非校園群聚事件。肺結核（俗稱肺癆）作為流傳超過600年的慢性傳染病，可怕之處在於發病初期症狀極不明顯，容易被誤認為感冒或一般疲勞而忽略，若不治療，3年內死亡率高達5成。以下整理肺結核的10大QA，一次看懂怎麼預防、怎麼處理。

什麼是肺結核？與一般感冒或肺炎有何不同？

肺結核（Tuberculosis, TB）是一種由結核分枝桿菌（Mycobacterium tuberculosis）引起的慢性傳染病，能長期潛伏在體內。最常侵犯肺部，也可能擴散至淋巴結、骨骼、腎臟等全身任何器官（稱作肺外結核）。

與感冒的差異：感冒由病毒引起，症狀輕微，通常1至2週能痊癒；肺結核則由特定細菌引起，病程緩慢且一直反反覆覆，需數月的複合式藥物治療才能根治。

與肺炎的差異：一般肺炎症狀通常較急性且嚴重，但治療期較短；肺結核的症狀往往是慢性且不明顯，延誤診斷的風險更高。

肺結核如何傳播？

結核病的主要傳播途徑是空氣與飛沫核傳染。當一位患有開放性（具傳染性）肺結核的病人咳嗽、打噴嚏、大聲說話、唱歌或吐痰時，會將含有結核菌的微小飛沫核釋放到空氣中。健康的人在密閉、通風不良的環境中吸入這些帶菌的飛沫核，結核菌直達肺部深處的肺泡，便有可能造成感染。

非傳播途徑：結核病不會透過共用餐具、握手、擁抱、共用衣物、馬桶座或輸血等一般接觸方式傳播。

誰是感染肺結核的高風險群？

任何人都有可能被感染，但以下4族群的風險相對較高：

1.密切接觸者：與開放性肺結核病患同住或長時間親密接觸的家人、同事、同學。

2.免疫力低下者：HIV/AIDS感染者、糖尿病患、洗腎病患、塵肺症、惡性腫瘤病人，或長期使用免疫抑制劑（如類固醇）者。

3.老年人：免疫系統功能隨年齡下降，為主要好發族群。

4.高盛行區居民或移居者：來自結核病高盛行國家或地區的人口。

若有持續超過兩週的慢性咳嗽，就要注意。（示意圖／freepik）

肺結核常見的症狀有哪些？

1.呼吸道症狀：持續超過兩週的慢性咳嗽、咳痰、胸痛，嚴重者可能咳血或喘促。

2.全身性症狀：發燒（尤其傍晚或午後的微燒）、夜間盜汗、體重莫名減輕、食慾不振、全身倦怠。

有些潛伏感染者或肺外結核病患可能完全沒有呼吸道症狀，因此高風險者應定期進行潛伏感染篩檢。

懷疑自己感染肺結核應該看哪一科？

首選：胸腔內科

其次：感染科或一般內科、家庭醫學科

肺結核治療期需要多久？

肺結核的標準療程通常需至少6個月，分為強化期和持續期。若是診斷為潛伏性結核感染，療程可能較短，約3至9個月不等。

但若發展為多重抗藥性肺結核（MDR-TB），療程會大幅延長，可能需要18個月至2年。

結核病雖是可治癒的疾病，但必須採用嚴格的複合式藥物聯合療法，並強調「規律且全程服藥」。治療期間不可擅自停藥或間斷服藥，否則容易導致結核菌產生抗藥性，使治療更困難、更耗時，且增加傳播風險。

肺結核是可治癒的疾病，標準療程通常需至少6個月。（示意圖／unsplash）

治療期間的居家照護有哪些注意事項？

傳染期隔離：開始服藥的前兩週（或直到痰液檢查呈陰性）為高度傳染期，應盡量在家中單獨隔離，避免到人多的公共場所。

通風與口罩：居住環境應保持良好通風。病患離開房間或與他人接觸時，應全程佩戴口罩。

遵守「都治計畫」：積極配合衛生單位推動的都治計畫（DOTS，送藥到手、服藥入口、全程目睹），確保每日定時定量服藥。

觀察副作用：抗結核藥物可能產生副作用，如皮膚發黃、視力改變等，應密切注意並立即回報醫師。

營養與休息：保持充足睡眠、均衡營養，以增強身體抵抗力，促進康復。

預防肺結核最有效的方法是什麼？

1.嬰幼兒卡介苗接種：依據國內政策，嬰幼兒應於出生滿5-8個月接種卡介苗，以預防兒童發生嚴重全身性結核病（如結核性腦膜炎）。

2.早期診斷與徹底治療：對於活動性結核病患，迅速且完整地完成療程，是阻斷傳播鏈最關鍵的措施。

3.潛伏感染治療：對於高風險的潛伏感染者（如密切接觸者），經醫師評估後進行預防性投藥，可降低高達90%的發病機率。

4.環境改善：維持室內良好通風，減少飛沫核的濃度。

肺結核病患在職場或學校是否需要被隔離？相關的法律規範為何？

結核病在台灣被列為法定傳染病，有嚴格的防治法規進行規範。

隔離主要針對處於具有傳染性（即痰塗片陽性或有明顯傳染風險）的病患。一旦開始有效治療且痰液檢查轉為陰性，傳染性即大幅降低，可解除隔離，恢復正常生活。

根據《傳染病防治法》等相關規定，政府機關、事業或個人不得拒絕已解除隔離或完成治療的結核病患就學、工作、安養，或給予其他不公平待遇。患者權益受到法律保障。

肺結核雖可治癒，但若未能接受適當的抗結核藥物治療，約有50%的患者會在三年內死亡。 （示意圖／unsplash）

肺結核的死亡率與治療成效？

儘管風險極高，但結核病是幾乎可以百分之百治癒的。只要病患能規律且全程遵從醫囑服用複合式抗結核藥物，治癒率可達到接近100%。

另根據疾管署數據顯示，若病患未能接受適當的抗結核藥物治療，約有50%的患者會在三年內死亡。

