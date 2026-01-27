【一文看懂】致死率4成起跳！印度爆立百病毒疫情 這是什麼疾病？

立百病毒示意圖。路透社資料照片



印度西孟加拉省爆發致命的立百病毒（Nipah virus）疫情，引發亞洲部分地區關注，部分國家已加強機場篩檢措施，泰國和尼泊爾已加強機場及陸路等邊境篩檢措施。

英國廣播公司（BBC）報導，西孟加拉省5名醫護人員本月初感染立百病毒，其中1人情況危急。約110名接觸者已被隔離。

立百病毒可經由動物傳染給人類，且致死率極高、介於40%至75%之間，目前尚無疫苗或藥物可治療。

什麼是立百病毒？感染後會有什麼症狀？

立百病毒的自然宿主為果蝠，並感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。此外，病毒亦可透過受汙染的食物或人傳人等途徑傳播。

世界衛生組織（WHO）已將立百病毒與新冠肺炎（Covid-19）及茲卡病毒（Zika）併列為十大立百病毒優先處理疾病，因其具備引發大流行的潛力。

立百病毒潛伏期為4至14天，感染者會出現多種症狀，有時也可能完全沒有症狀。初期症狀可能包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐及喉嚨痛，部分患者之後可能出現嗜睡、意識改變及肺炎，嚴重個案可能會出現腦炎。

目前為止，尚無獲准用於治療此疾病的藥物或疫苗。

立百病毒過去曾在哪裡爆發？

立百病毒疫情於1998年9月首度出現在馬來西亞北部的養豬場，隨後蔓延至鄰近的新加坡。立百病毒是以首次被發現的村莊命名。

當時有超過100人喪生，為了控制病毒，當局撲殺100萬頭豬隻。這也導致農民和畜牧業者遭受重大經濟損失。

孟加拉是近年來受創最重的國家，自2001年以來，已有100多人死於立百病毒。

印度此前即曾發現立百病毒，西孟加拉省分別在2001年和2007年通報過疫情。

近年，印度南部的克勒拉省（Kerala）成為立百病毒熱點。2018年通報19例，其中17例死亡；2023年的6例確診病例中，有2例隨後死亡。

2021年9月，穿著防護服的印度衛生人員，在克勒拉省準備火化一名12歲男童的遺體，男童因感染立百病毒而病歿。美聯社資料照片

2021年9月，印度衛生人員在克勒拉省對一隻山羊採集血液樣本。當時一名12歲男童因感染立百病毒而病歿。美聯社資料照片

目前疫情狀況如何？

截至上週，印度至少通報5例確診病例，全部與西孟加拉省巴拉瑟德（Barasat）一家私立醫院有關。根據當地媒體引述該省衛生部門的報導，兩名護理師正在加護病房接受治療，其中一人仍處於「非常危急」的狀態。

目前印度境外尚未通報任何病例，但多個國家正在加強預防措施。

泰國疾病管制部（DDC）25日發布聲明，即日起在曼谷蘇凡納布、曼谷廊曼及普吉島等三座有來自印度西孟加拉省航班的國際機場加強篩檢。這些航班的乘客已被要求進行健康申報。

泰國衛生人員1月27日在曼谷蘇凡納布機場，針對來自印度西孟加拉省的旅客加強篩檢立百病毒。美聯社

泰國國家公園及野生動物部門也在自然旅遊景點實施更嚴格的篩檢。

泰國當局26日表示，境內目前尚未發現病例。疾病管制部發言人茱萊（Jurai Wongswasdi）告訴BBC，泰國當局對防範泰國境內爆發疫情「相當有信心」。

尼泊爾也開始在加德滿都機場以及與印度接壤的其他陸路邊境崗哨，對入境人員加強篩檢。

BBC報導，台灣衛福部27日宣布，自1月16日起預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病。被歸類為第五類的疾病指，對公眾健康有重大風險、需立即通報並採取特殊管制措施的新興或罕見感染症。

衛福部疾管署指出，為減少感染風險，建議民眾避免前往立百病毒流行地區，避免接觸當地蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠汙染的環境與物品，避免飲用生椰棗樹汁及食用受汙染水果等。

