【一文看懂】藍白正式提案彈劾賴清德 這些門檻、關卡讓你知道有多難

「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會。廖瑞祥攝



國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今（12/19）聯合記者會，宣布彈劾總統賴清德，彈劾文內容也曝光，《太報》彙整內容，帶領讀者一次看懂，了解彈劾總統的難度與程序。

根據彈劾提案提案指出，「有鑑於被彈劾人賴清德總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗之《財政收支劃分法》透過行政院院長以不副署之方式配合，不依《中華民國憲法》第七十二條規定公布，違憲失職，爰依《中華民國憲法增修條文》第四條第七項及《立法院職權行使法》第四十二條之規定，對賴清德總統提出彈劾案」。

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧表示，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

那麼，在《憲法》規範下，彈劾總統要經過哪些程序？有幾道關卡？彈劾成功後會怎麼樣？《太報》整理讓讀者一次看懂。

聲請要件

依照《憲法增修條文》第4條規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議（現行立委113席，過半要57席），全體立法委員三分之二以上之決議（76席），可聲請司法院大法官審理。

依現在立院總席次113席，其中國民黨有52席、民眾黨8席、無黨籍2席，要達到57席來提議，不是問題。但要拉到76席同意彈劾案，表示得從民進黨立委拉到14人支持，幾乎是不可能的任務。

即使最後可以達到76席決議彈劾，但彈劾案聲請大法官審理後，又是另外一道關卡。

依《憲法訴訟法》第75條以及日前總統公布最新的《憲訴法》第30條修正條文，宣告總統、副總統彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額三分之二以上同意，但不得低於9人。

但目前大法官人數僅8人，藍白多數優勢的國會還兩度封殺賴清德提名的大法官人選，憲法法庭停擺，即使聲請案送進司法院，依舊會卡關。

彈劾結果

依照《憲法增修條文》第2條規定，立法院送出的總統、副總統彈劾案，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。 若彈劾賴清德案，都順利通過上述兩道關卡，也在憲法法庭中獲得共識，經憲法法庭判決彈劾成立，賴清德應立即解職。

依照《憲法》第49條，總統缺位時，由副總統繼任，至總統任期屆滿為止。所以，賴清德若遭解職，將由副總統蕭美琴繼任。

更多太報報導

挨嗆「藍白合破局」最大戰犯！金溥聰告蔡正元、陳文茜求償600萬 一審全敗

快訊／日央行宣布升息1碼 利率飆至30年最高

【每日揭詐】 火車站驚見「假物理治療師」！當街喬骨收費 隔天哭窮「掉錢包」詐財