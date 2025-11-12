一文看懂》血腥排華推手！印尼追贈前強人總統蘇哈托「國家英雄」稱號

印尼前強人總統蘇哈托（Suharto）日前被追贈「國家英雄」頭銜，由現任總統、同時身兼其女婿身份的蘇比安托（Prabowo Subianto）親自授予家人，然而這個舉動打從一開始曝光，就引起外界嘩然，特別是那些曾在32年鐵腕統治下受傷害的家庭，以及艱苦獲得獨立建國的鄰居東帝汶（East Timor），更是對此表達強烈抗議。

追贈儀式在雅加達總統府舉行，這是印尼官方每年例行的贈勳儀式，將榮譽授予那些對該國「做出重大貢獻」的印尼人民，而蘇哈托就是本屆獲獎的10人之一。現場司儀在蘇比安托向蘇哈托兒女頒發獎項時宣告，「蘇哈托將軍自獨立期間以來，一直表現傑出、作為獨立英雄之一，他也是來自中爪哇省的傑出人物。」

諷刺的是，頒獎儀式現場除了蘇哈托肖像與其家人之外，另一個獲獎的人物是工運人士瑪西娜（Marsinah），而瑪西娜就是在蘇哈托統治期間，遭到綁架和謀殺遇害的。瑪西娜的妹妹瑪西妮（Marsini）被媒體提問時，無奈地表示，「政府已經做出決定。我不能、那也不是我的權利，我來這裡只是為了她、瑪西娜。」

總統府發言人哈迪（Prasetyo Hadi）對此爭議的回應，也讓人非常無奈，他被問及瑪西娜與蘇哈托同場獲獎時，僅敦促印尼人民「向前看」，甚至還表示、新獲獎的國家英雄也不是完美，他們都有缺點。

印尼抗議人士上街反對政府追贈前總統蘇哈托「國家英雄」。（美聯社）

對於華人世界和鄰居東帝汶而言，一提到蘇哈托、必然繞不過「1998黑色五月暴動」（Kerusuhan Mei 1998）的排華暴動，以及他派兵強行併吞東帝汶土地。

參與獨立戰爭、發動政變成為總統

出生爪哇貧苦家庭的蘇哈托，原本在高中畢業是擔任一名銀行職員，後面入伍成為荷蘭皇家東印度陸軍，讓他開始透過軍旅生涯，搭配二次世界大戰的局勢，讓自己從小小士官，一路晉升為中階軍官。印尼獨立建國後，手握一支旅級部隊的他，在後面與荷蘭之間的獨立對抗繳出諸多貢獻，累積軍功、取得實際財政、擴大人脈，最終在1967年以政變方式，推倒第一任總統蘇卡諾（Sukarno），成為總統繼任者。

印尼總統蘇哈托（左）與美國總統尼克森（右）（AP）

在他帶領之下、印尼成為美蘇冷戰的第三世界成員，經歷30年的經濟快速增長和穩定，但與此同時，鐵腕統治和封閉政治，也讓印尼出現大規模人權侵害、腐敗和裙帶關係問題，甚至是刻意分化和激化不同族群之間的對立，導致當亞洲金融危機來襲，國家快速陷入混亂，而一向被視為富裕、掌握最多經濟果實的華人群體，就被刻意針對和攻擊，最終發生血腥排華暴動。

蘇哈托執政期間，從最早以反共為由發動的清洗屠殺，到他被逼下台的黑色五月暴動，都導致印尼華人損失慘重，而且有許多人因此丟失性命，或被迫放棄打拼多年的成果逃往海外。

當雅加達當局宣佈，將追贈蘇哈托英雄稱號後，大批抗議群眾上街高舉標語，要求政府取消這個決定，不少人甚至還是當年、親身參與反蘇哈托抗議活動的成員之一，對他們來說、如今蘇比安托的舉動，就如同手握一枚巨大橡皮擦，將歷史的抗爭與真實抹去，「我們過去參與對他的抗爭，這個稱號一旦授予、我們將成了國家的叛徒，只因我們反抗蘇哈托、現在的他是一名英雄。」

在蘇哈托統治下，印尼選擇在1975年、葡萄牙結束殖民之際強行入侵東帝汶，並在隔年吞併該片土地，維持嚴苛的軍事統治；一直到蘇哈托被迫下台後，東帝汶才贏得真正獨立自主。

儘管已逝世多年，但蘇哈托生前所屬的政黨「專業集團黨」（Golkar），如今仍然是印尼政壇一支主要的力量，該黨支持蘇比安托出任總統，並在他的內閣中取得多個重要首長職務。

面對外界諸多質疑和批評，現任文化部長法德利（Fadli Zon）表示，政府已經進行深入研究，這一屆包含蘇哈托的所有候選人，都符合遴選資格。根據他的說法稱，蘇哈托並未被證實、在1965年大規模屠殺中扮演關鍵角色，就是那場屠殺終結第一代總統蘇卡諾的統治。

政治分析家奧羅克（Kevin O'Rourke）擔心的是，現任政府刻意在此時、將蘇哈托「命名為國家英雄」，很可能是在漂白歷史描述，試圖恢復過往威權主義，「畢竟根據官方最新統計，如今印尼一半人口、都出生在蘇哈托統治末期或甚至還未出生，對於這些人而言，他們對蘇哈托、是完全沒有痛苦記憶。」

