【一文看懂】親自撰文！白宮總統星光大道新添說明牌 看看川普如何點評前任們

美國總統川普在白宮設置的「總統星光大道」，12月17日多了說明牌。在第45和47任的川普中間，前總統拜登沒有肖像照，而是一張自動簽名筆的照片。美聯社



繼今年9月在白宮布置「總統星光大道」後，美國總統川普又對這個他引以為豪的展示區作了些更動，加上他對每任總統的說明牌，17日公開。不意外的，前任拜登的註解是「瞌睡」（sleepy），一如川普經常在社群發文嘲笑拜登是「瞌睡喬」（sleepy Joe）。

美聯社報導，川普的最新歷任總統註解17日公開，顯示他相當努力重新打造白宮，無視歷任總統的慣例，加倍的以川普式風格重新妝點。此前川普已使用大量金色裝飾橢圓形辦公室，拆除東廂以建造新的宴會廳。

這條「總統星光大道」從白宮西廂柱廊一路延伸至總統寓所，拜登是唯一沒有展示肖像照的前總統，川普選用一張自動簽名機筆的照片，藉以批評拜登用來簽署行政命令或法案。

最新加上的歷任總統說明牌也確實展現川普式風格，處處可見他慣用的誇張言辭和動不動就使用大寫字母。

總統星光大道開頭的介紹牌寫道：「本展覽由唐納德•J•川普總統構思、建造及揭幕，旨在向過去的總統致敬，無論好壞，以及介於兩者之間者。」

這些風格也凸顯川普與數位前總統之間的緊張關係。除了拜登，川普對民主黨籍前總統歐巴馬的註解是「助長分裂的」（divisive），同為共和黨的雷根則是「年輕川普的粉絲」。

美國總統川普在白宮設置的「總統星光大道」，12月17日多了說明牌，左至右為歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希、雷根及卡特。美聯社

白宮發言人李威特在一份聲明中表示：「這些牌匾用優美的文字描述每位總統及他們留下的政績。身為歷史學生，許多註解都由總統本人親自撰寫。」

明年就是美國獨立建國250週年，對於如何盛大慶祝及聯邦政府如何紀念，川普亦強勢參與。

以下是川普對部分前總統的註解：

拜登（Joe Biden）

川普對於2020年打壞他連任之夢的拜登恨之入骨，在說明牌除了形容拜登是「瞌睡喬」，還有「目前為止，美國歷史上最糟的總統」、「把我們國家帶往毀滅邊緣」。

川普用了2塊說明牌痛罵拜登的通膨、能源及移民政策，還把俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭也怪罪於拜登，並錯誤地聲稱拜登透過舞弊當選。

拜登辦公室對此沒有置評。

美國總統川普在白宮設置的「總統星光大道」，12月17日多了說明牌。圖為前總統拜登的說明牌，川普譏諷他是「瞌睡喬」及「目前為止，美國歷史上最糟的總統」。美聯社

歐巴馬（Barack Obama）

川普形容歐巴馬是「一名社區組織者，一屆伊利諾州聯邦參議員，以及美國歷史上最具分裂性的政治人物之一」，並形容歐巴馬任內最重要的健保政績是「高度無效的『不平價醫療法』（Unaffordable Care Act）」。

川普也不忘批評歐巴馬的外交政績，「可怕的伊朗核協議......還有『單方面的巴黎氣候協定』」。

歐巴馬的一名慕僚拒絕置評。

小布希（George W. Bush）

今年1月9日，多位前總統出席前總統卡特葬禮，外界注意到小布希全程未與川普交談。不過川普對於他在2001年911恐攻後設立國土安全部，顯然頗為認同。

不過在說明牌上，川普稱小布希「發動阿富汗和伊拉克戰爭，這2者都不應該發生」。

小布希的幕僚未回覆置評請求。

美國總統川普在白宮設置的「總統星光大道」，12月17日多了說明牌，左至右為小布希、柯林頓和老布希。美聯社

柯林頓（Bill Clinton）

柯林頓與川普曾有私交，在重大犯罪立法、社會安全網改革及平衡預算獲得些微的讚美。不過川普也不忘在說明牌中強調，柯林頓的政績是在共和黨國會達成，且受益於1990年代科技產業爆發，以及「儘管他的總統任期醜聞不斷」。

說明牌提到柯林頓任內簽署的「北美自由貿易協議」（NAFTA），川普稱「對美國不利」，還宣稱他會在第一個任期終止。不過事實上，川普並未毀棄協議，而是與加拿大及墨西哥重新談判。

柯林頓幕僚並未回覆置評請求。

其他

老布希在川普第一個任期時去世。川普認可他任內通過《清淨空氣法》（Clean Air Act）和《美國身心障礙法》（Americans with Disabilities Act）的成就，只是川普政府對這2法皆未落實執行。

詹森的說明牌標註他任內通過《1964年民權法》（Civil Rights Act of 1964）及1965年《選舉權法》（Voting Rights Act），並提到詹森因為越戰爭議而未尋求連任。

甘迺迪是川普政府衛生部長小勞勃甘迺迪的伯父，被川普讚為二戰「戰爭英雄」，在擔任總統期間運用「激勵人心的言辭」反對共產主義。

尼克森的說明牌相當簡短，只寫到水門案醜聞導致他辭職。

美國總統川普在白宮設置的「總統星光大道」，12月17日多了說明牌，左至右為福特、尼克森、詹森和甘迺迪。美聯社

川普自己的呢？

川普是第45及第47任美國總統，所以在星光大道上有兩個位子，照片皆選用他最愛的同一張官方肖像照。

第一任說明牌稱川普在2016年總統大選「壓倒性勝利」，並打造「世界史上最偉大的經濟體」。第二任說明牌則提到他在總統大選普選票大勝，結語是他掛在嘴邊的「最好的還在後頭」（THE BEST IS YET TO COME.）

介紹說明牌還打了預防針，表示若川普卸任，這項說明牌設施也應該會留下來，「總統星光大道將永遠存在，作為對美國偉大成就的見證與致敬」。

