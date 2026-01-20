【一文看懂】記憶體關稅利空來襲? 法人：接棒先進製程成AI「電子黃金」!

SanDisk記憶體示意圖。取自pexels



川普恐祭非美國記憶體課 100% 關稅，投資人直覺反應是利空。前基金經理人沈萬鈞表示，這不是懲罰，而是點名。未來只有先進製程、記憶體會決定未來的上限，真正訊號不是「記憶體要完了」，而是在美國的戰略排序裡，記憶體正式接棒先進製程，成為下一個必須被掌控的核心物資。記憶體已成為AI 世代「電子黃金」!

沈萬鈞指出，如果你曾經完整經歷過台積電赴美投資的那段歷史，你應該會有完全不同的感受。因為美國真正第一次用「高關稅威脅」逼企業到美國投資的對象，不是別人，就是台灣護國神山的台積電先進製程。

廣告 廣告

2025年1月市場也一樣吵翻天。有人說成本會爆、毛利會掉、競爭力會被削弱（還有教授說台積電會暴跌，魏哲家要出來道歉）；但事後回頭看才發現，美國之所以點名台積電，從來不是因為它「好欺負」，而是因為它夠重要。先進製程直接決定國家算力、軍工、AI、資料中心與科技主權，美國不可能接受這種等級的核心能力完全不在自己掌控之中。

沈萬鈞指出，而現在，歷史正在重演，只是主角換了。這一次，美國把同樣的戰略語言、同樣的關稅工具，看起來準備對準了「記憶體」。這件事本身，就已經說明了一切。

為什麼是記憶體？為什麼不是被動元件？不是 PCB？不是其他電子零組件？答案其實很簡單，因為在美國這些專業的國安與科技團隊評估體系裡，目前只有兩種半導體會真正決定未來上限。

第一個，是你已經很熟悉的先進製程。

第二個，就是現在這個時間點，正式被拉上檯面的記憶體。

AI 走到今天，瓶頸已經很明確地不再只是算力。算力可以用更多 GPU 解，但記憶體牆是系統性瓶頸。模型參數、上下文長度、推理頻率、代理式 AI 的連續記憶，全都在逼迫系統用前所未有的速度與密度「存、找、搬、讀」資料。

這也是為什麼你會看到越來越多一線研究機構開始改口：AI 的下一個瓶頸，不在 compute，而在 memory access。當記憶體從「配角」變成「效能決定因素」，它在國家層級的定位就會立刻改變。因為這代表未來不是只有 AI 晶片會缺，而是整個 AI 世代都會卡在記憶體供給與配置上。

這時候再回頭看美國的選擇，其實非常理性。被動元件很重要，但它不會決定算力上限；PCB 很關鍵，但它不會決定 AI 能不能跑更長的上下文；只有先進製程與記憶體，會同時滿足三個條件：高度集中、短期不可替代、直接影響國家級科技能力。也因此，美國不需要對「所有東西」課重稅，它只需要對最關鍵的那一小撮動手。先是先進製程，現在是記憶體。

沈萬鈞直言，這不是懲罰，而是點名。如果你把「課 100% 關稅」解讀成單純的貿易保護，那你看到的只會是短線波動；但如果你把它放進台積電的歷史脈絡裡，你會發現，美國每一次願意把話講到嚴重，背後只有一個前提，就是它已經認定這個東西未來一定會缺，而且缺不起。

所以現在反而要說，這則新聞真正傳遞的訊號不是「記憶體要完了」，而是：在美國的戰略排序裡，記憶體正式接棒先進製程，成為下一個必須被掌控的核心物資。

沈萬鈞認為，當一個產業被拉進這個層級，它接下來要面對的，從來都不只是成本，而是更長、更硬、更結構性的需求曲線。這也是為什麼，會把這件事看成是記憶體成為AI 世代「電子黃金」，正式被寫進國家戰略的開端。

簡單來說，你有看到美國要求聯電去美國設廠嗎？當初疫情後的時候成熟製程也缺到不行，美國也沒要求成熟製程去美國，未來會要求去投資的只有最缺的先進製程與高階HBM。

更多太報報導

無懼美100%關稅震威! 南亞科法說釋疑、法人喊進340元目標價

半導體ETF「記」高一籌 ! 今年績效狠甩市值型、主動型出風頭!

【記憶體之亂】都是AI惹的禍？ 各位「無差別消費電子降規」時代來了!