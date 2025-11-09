【一文看懂】越南經濟改革40年迅猛發展 為何外國頻傳逃逸移工？

2025年9月3日，越南河內火車街。路透社



今年是越戰結束50週年，處於共產黨統治下的越南在越戰結束約10年後開始採取的經濟開放逐漸見效。越南近30年來的國內生產總額（GDP）成長51倍，得益於蘋果（Apple Inc.）和三星（Samsung）的投資，是東南亞國協裡對美國出口額最高的國家。越南正努力吸引更多高技術人才回流，然而越南勞工在國外頻傳逃跑，開始成為外國治安的破口。

1975年越戰結束後，北越統一南越，但國家仍未平靜，1978年越柬戰爭、1979年越中戰爭，與這兩國始終有衝突，在國際上的最大盟友是蘇聯。1990年代蘇聯瓦解後，越南與中國關係改善；與美國的關係則是在歐巴馬政府時期開始解凍，隨著美中角力成為國際競爭主軸，越南搖身一變，成為美國爭取合作的盟友。

經濟管制鬆綁，迎三星蘋果加持

如今的越南國際地位與半世紀前大不相同。政治上，越南和美國、俄羅斯、中國這三大勢力都簽有全面戰略夥伴關係協議；經濟上，越南共產黨1986年仿照中共總書記鄧小平的路線，提出了改革開放，至1990年代後半期開始收獲成效，以1991-1997年擔任越南總理的武文杰（Vo Van Kiet）為最具代表性的人物。

越南仍以資本管制和國有企業掌控著國內經濟，但基本上已經放棄了共產黨傳統上最愛推出的計畫經濟制。

2025年10月9日，北韓勞動黨成立80週年，俄國國安會副主席梅德韋傑夫（右起）、越南總書記蘇林、北韓領導人金正恩、中國總理李強觀看大閱兵。路透社／俄羅斯衛星社

2025年4月14日，中國國家主席習近平（左）訪越南，與越共總書記蘇林（右）會面。路透社

據國際貨幣基金組織（IMF），2024年，越南GDP已成長至1994年的51倍，是東南亞國協（ASEAN）當中經濟成長率最高的國家。從武文杰時代算起，當中有許多重要事件：1994年美國解除經濟制裁、1995年加入東協、2007年加入世界貿易組織（WTO）、2009年南韓三星在越南北寧省開設第一家手機工廠。

三星最早在1995年就於胡志明市設廠，當時是製造電視，而在北寧省開設的手機廠規模大得多；2014年，三星又在太原省開設了第二間手機廠。目前，三星約有4成的智慧型手機是在越南製造。

截至2025年4月底，三星在越南投資共已投資232億美元（約7167億元台幣），是越南最大外國投資者。2024年，三星越南廠營收625億美元（約1.9兆元台幣），包含出口營收544億美元（約1.7億元台幣），佔越南出口總額13.4%。

過去，中國靠著廉價勞力吸引外國設廠而得到經濟成長，然而隨著中國勞工的薪資有所成長，2010年代起，這個優勢被東南亞取代；平均人口年齡才33歲的越南獲得機會，成為電子零件代工基地。

2025年4月9日，南韓三星電機位於越南太原的工廠。路透社

2025年4月3日，南韓三星電子在越南北寧省的生產中心。路透社

因此除了三星投資，越南現在也是美國蘋果公司在東南亞的最大合作對象。據蘋果公布資料，2015年越南只有12間公司是蘋果的零件供應商，2024年已增加到35家公司，居東南亞之冠，領先有24家合作廠商的泰國。預計今年全球生產的蘋果平板電腦（iPad）有2成是越南製造。

越南與美國的和解，主要從歐巴馬時期開始明顯改善，除了美方示好，當時的越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）也注重與美國加強關係。阮富仲2016年提出「竹子外交」，認為外交政策應該靈活適應環境，使越南在對外策略上擺脫僵化的意識形態綑綁。

對美出口居東協之冠，拚2045成高收入國

2017年川普就任美國總統後，開啟對中國的貿易戰，各大企業為了去風險，開始將供應鏈中國外移到東南亞，越南又是首選，推動了越南對美國出口成長。貿易戰開打後，美中角力格局底定，拜登時期也沒有改變對中強硬的路線，2023年美越簽署了全面戰略夥伴關係。

目前，越南是美國第四大貿易逆差對象，僅次於中國、歐盟、墨西哥，加上越南是中國商品洗產地的主要轉運點之一，川普今年4月甫推出對等關稅時，對越南的關稅稅率就高達46%；國際貨幣基金組織當時將越南今年的經濟成長預測由原本的6.1%調降至5.2%，仍優於泰國，但低於越南今年設定的成長8%目標。

法國外貿銀行（Natixis SA）駐香港資深新興亞洲經濟學家阮楨（Trinh Nguyen，音譯）表示，越南很可能成為川普2.0貿易戰的最大輸家，因為東協和中國供應鏈幾乎是融合在一起，很難完全分離。

2025年10月29日，南韓慶州主辦亞太經合組織（APEC）峰會，美國總統川普與另7國領袖晚餐同桌，自川普開始順時針依序為南韓總統李在明、越南國家主席梁強、紐西蘭總理盧克森、加拿大總理卡尼、泰國總理阿廷努、新加坡總理黃循財、澳洲總理艾班尼斯。美聯社

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡舉行東協-美國峰會，美國總統川普與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）握手打招呼。美聯社

據國際貨幣基金組織，越南人均GDP在2018年突破具指標性的3000美元（約9.3萬元台幣）大關，2020年超越菲律賓，2024年人均GDP來到4535美元（約14萬元台幣），預計2028年超越泰國和馬來西亞。

越南政府力圖在2030年實現人均GDP 超過7500美元（約23萬元台幣），目標是2045年成為高收入國家。不過，在川普時代，越南需要在經貿和外交方面都加倍努力找到疏通途徑；為了吸引更多人才，越南今年6月修改移民法，允許雙重國籍，未來可能推出更多獎勵措施。

越南內部仍有貪腐問題，為了肅貪，越南政府今年將省市數量由63個合併為34個，並計畫在2030年前裁減20%公務員職位，目前越南政府官員的月薪介於300 萬到2300萬盾（約3525元至2.7萬元台幣，不含津貼）之間，低於一般水準，原意是作為簡約的榜樣，但反而成為貪汙動機之一，越南政府有意將公務員月薪提高到私部門的平均薪資，但不確定短期內能否實現。

回顧越南從越戰後一路走來，顯示該國充分記取戰爭帶來的慘痛經驗。承繼武文杰大力推動的經濟開放、阮富仲的竹子外交，現任越共總書記蘇林（To Lam）今年4月30日在紀念越戰結束50週年的活動上也告訴國民，「放下過去，尊重差異，展望未來」，共同努力建立和平統一、幸福繁榮的越南。

不過，越南尚未達到足夠的繁榮程度，且發展過程勢必出現貧富與區域發展不均的問題。越南若想在世界舞台上獲得各方尊重，除了吸引人才，勢必要正視國民偷渡、非法居留外國的問題；不只是因為國家聲譽，也因為這些事件當中往往牽涉了人口販運或詐欺等犯罪行為。

2025年9月2日，越南河內。路透社

2025年8月26日，颱風「劍魚」登陸越南後災情嚴重，圖為河內一條積水道路。美聯社

英吉利海峽偷渡客，越南人數排第三

台灣近年越來越常聽聞逃逸移工涉入社會事件。根據移民署統計資料，截至2025年9月，全台有近9.5萬名失聯移工，越南籍就佔約6萬人（男4.5萬人、女1.5萬人）。

不只台灣，德國今年也發生引人側目的移工逃逸事件，英國近年則面臨越南偷渡客的問題。從英國和德國案例來看，越南人非法居留外國的模式有兩種，一種是選擇冒險，一種則是被騙。不過，出發點無非都是基於對改善生活狀況的憧憬。

《日經亞洲》9月曾報導，越南偷渡到英國的路線行之有年，首先先設法到達歐陸任何一國，偷偷摸摸徒步穿越歐洲，然後從法國搭乘橡皮艇、或躲在貨櫃車裡進到英國。近年來人數增多，2023年有 1306名越南偷渡客搭小艇穿越英吉利海峽到英國，2024年暴增為3602人，同年度至少82人死於偷渡過程中。

2024年透過橡皮艇偷渡到英國的族群當中，越南人數排第三，僅次於蘇丹和厄利垂亞、多於伊朗和阿富汗。英國政府今年3月與越南針對移民問題舉行雙邊對話，9月宣布加強打擊非法移民，當時也特別提到和越南簽署的打擊人口販運計畫，並對《日經亞洲》表示，那些協助偷渡的人口販運集團根本不在乎他人死活，只要那些人能付錢就行。

越南人拚死也要到英國的原因之一，是為了過上更好的生活、或者賺錢給還在越南的家人。《日經亞洲》引述的一個案例中，自幼隨父母來到英國的彼得（Peter），如今在倫敦擁有2家美甲沙龍，還在越南海防市蓋了大房子給全家住。

彼得沒有透露他的父母是如何來到英國的，而他的侄子丹尼（Danny）以他員工的身分來到英國，今年9月拿到英國公民身分，他們表示，越南沒有健保，如果真的需要幫助，大概得用社群平台找慈善機構幫忙，不過有些慈善機構背後其實是黑道，所以有些越南人會設法找「人力仲介」安排出國。

而這些人力仲介通常和跨國犯罪集團有往來，會收取高額費用。例如英國政府官網說，移工家屬的簽證延長費用是1321英鎊（約5.3萬元台幣），但丹尼表示，他母親每次都要必須付給仲介4000英鎊（約16萬元台幣）。

彼得和丹尼這種親緣紐帶拉動的人口流動，是越南非法居留外國的經典模式。總部在柏林的越南國際安全勞動聯盟（Vietnam International Safe Labour Alliance）聯合創辦人武咪咪（Mimi Vu，音譯）說，這種家族範例也是導致越南人持續冒險外移的動機之一，「很多人會想：我表姊這樣做了，我親姊姊也去了，我也想這樣做」。

2023年4月，台灣海巡署緝獲台灣籍漁船載送越南偷渡客。資料照，海巡署提供

而比敲詐仲介費、手續費更惡劣的是，如果尋求人力仲介管道的人本身太弱勢，年輕男子會被安排去幫犯罪集團種大麻，而一些被剝削的女性則是被要求去某些美甲店工作。

彼得說，縱使冒險偷渡可能喪命，「這完全無法阻止大家對於前去英國的需求」，區區一份政府公告哪能有效勸阻民眾？而政府公佈的攔截偷渡數字也只是冰山一角，「還有很多人沒被抓到」。

聽信仲介畫大餅，越籍生赴德實習落陷阱

10月下旬報導，德國柏林一所飯店管理學院近月以來有200多名越南實習生逃跑，佔該校越籍生總數的三分之一；德國警方加強臨檢後發現，一些逃逸學生後來會去餐廳或美甲店非法工作。而實際上，過去兩年來，這類越籍實習生逃逸失聯的趨勢早已慢慢浮現。

德國目前有約1.6萬名來自越南的實習生，學生每週4天在企業實習，第5天在職業學校上課。實習有薪資可領，第一年實習的平均月薪約1000歐元（約3.5萬元台幣）。

這筆月薪對越南人來說相當優渥，德國也並非隨便就收實習生，其中一項要求是申請人必須有歌德學院（德國官方的文化中心）核發的德語檢定證書。

柏林布蘭登堡區餐飲公會總經理李斯納（Sebastian Riesner）說，「我們知道有些實習生向越南仲介支付了高達2萬歐元（約71萬元台幣）的手續費，拿到偽造的檢定證書」，這筆錢可能是家人代墊的，因此他們背負著把錢賺回來的巨大壓力。

德國勞動部表示，德國方面禁止企業或學校向實習生收取費用，但德國畢竟管不到國外。一些越南人力機構會向民眾收取高額費用，幫助他們拿到德國實習工作。

2024年9月，德國柏林的東宣市場（Dong Xuan Center）入口，這是德國最大的越南市場之一。路透社

越南國際安全勞動聯盟的武咪咪指出，人力機構利用TikTok這類平台，騙越南年輕人說德國實習月薪高達2500歐元（約8.9萬元台幣），「大部分年輕人不是一開始就計畫要去德國非法工作，而是要去增加技能經驗和賺錢，類似壯遊年（gap year）的概念」，這種假宣傳導致他們到德國後發現薪資並沒有那麼多，他們除了要負擔生活開銷，還得設法把仲介費賺回來，最後只好逃跑去非法工作。

如果在德國靠美甲或餐廳賺不了太多，接下來就可能涉足跨國網路犯罪。武咪咪說，許多被賣去英國的受害者先前都曾待過德國。

德國勞動部擬在12月與越南舉行雙邊會議時，和越南討論這些人力機構收取高額仲介費的問題。而海外的越南僑民也設法提供幫助，成立了良心招聘機構。

例如去年年初成立的Alma Recruiting，在胡志明市和德國圖賓根（Tuebingen）各有辦公室，胡志明市辦公室會透過正規的語言學校招募越南年輕人，圖賓根辦公室則負責聯絡培訓單位；從機場接送，到學生在德國的保險、稅務和銀行帳戶等行政手續，Alma Recruiting都會派人協助辦理。

Alma Recruiting聯合創辦人阮進（Tien Nguyen，音譯）表示，德國對勞工有長期需求，越南則有人力資源的潛力，「但我們看到太多原本應該成功的案例，卻因為實習申請人的職業選擇不明確、語言程度不足、缺乏支援、協辦機構各自為政、畫大餅、開出不切實際的價格、黑箱作業等原因而失敗」，而這些阻礙是可以化解的。

受Alma Recruiting協助而成功在德國埃斯林根（Esslingen）一間牙醫診所實習的阮明奎（Nguyen Minh Khue，音譯）希望同胞們知道，不是來到德國就能夠開創新的人生，「無論你在越南學了多少德語，剛到德國時你根本無法聽懂這裡的人在說什麼，所以就算拿到語言課程的證書，你也必須繼續學習。不懂德語，你就無法融入工作和日常生活」。

從英國、德國案例可見，偷渡或逃逸不一定是當事人個人意願使然，也受本國和外國的社會、經濟差異所驅動，並被仲介、人口販子利用，最後淪為犯罪集團的卒子。政府應加強跨國協調、追查不法仲介、設立明確的仲介和雇傭規範，包含完整的培訓和給予移工合理待遇，針對違法者也須落實刑責或遣返機制，而不是一句需要人力就一味引進。

