【一文看懂】週休三日會過嗎？相關進度、各界反應一覽

台灣高工時問題引關注，日前「公共政策網路參與平台」有提案推動週休三日，已經突破5000人附議門檻，勞動部需要依法在12月7日前給出正式回應，週休三日可行嗎？過去有沒有過相關案例？各界的反應又是如何，《三立新聞網》整理相關消息讓讀者一文看懂。

週休三日連署過關，主管機關須在12月7日前給予回覆。（圖／資料照）

週休三日提案訴求什麼？

根據公眾政策網路參與平台，網友提出「增加一天假日，實施週休三日提議」，他主張的有4點：

1.提升工作與生活平衡

2.吸引與留住人才

3.環保與節能效果

4.長遠來看可能促進創新

該名網友表示，短期來講，可能造成中小企業反彈，無法與臨近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機，但是根據英國日本冰島等國的研究實例，長期來說，產能不會下降，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

該提案於8日25日提出，經過一日檢核後進入連署程序，於10月7日通過附議門檻，目前正在等待相關機關的正式回應。

週休三日勞動部初步回應

根據勞動部初步回應，勞動部表示已經接到相關連署，後續將針對本議題盤點相關資料，並進行訴求研析及可行性評估，必要時召開會議徵詢意見，而根據「公共政策網路參與實施要點」第8點規定，勞動部將於114年12月7日前完成具體回應，請大家靜待回應。

週休三日網友反應

相關提案過關後，入口網站《Yahoo奇摩新聞》就發起相關調查，根據4天的投票後，9400人參與投票的結果是，有35%非常贊成；13.3％還算贊成；16.8％不太贊成；27.1％完全不贊成以及7.8％不知道/沒意見，兩派意見拉鋸。

另外，也有網友在PTT上發起相關討論，不少網友認為，「週休三日」根本不可能過關，因為根據目前制度和過去案例，幾乎不可能實現。而且比起週休三日，大家更偏向「縮短工時」這個方案。

週休三日2023年也提過？當時行政院反應為何？

事實上，早在2023年就有民眾提議「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，當時也通過附議，當時勞動部回應，經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論。

行政院部分回應則說，經徵詢相關機關、團體並蒐集各界意見，多數不贊成提議，所以不予參採，有三項理由。

1.週休三日之實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

2.目前（2023年06月26日）未有其他國家公、私部門全面實施週休三日經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關週休三日案例，尚缺乏實施週休三日對政府機關行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考。

3.基於政府機關負有遂行公共任務責任，且須維護為民服務品質，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施週休三日。

週休三日缺點有什麼？

1.某些產業難以縮短工作天數

對於醫院、旅館、服務業等必須「天天營運」的產業來說，減少工時會直接造成缺人問題。以瑞典六小時工時試驗中為例，68名護士減少工時後壓力變小，但必須再聘17名新員工彌補人力。

2.雇主成本可能上升

若工時縮短但薪資不變，企業可能需增加人力，導致支出增加。

3.可能造成工時集中、每天更累（視制度而定）

例如比利時採用「4天 × 10小時」模式，雖然多休一天，但每天要工作10小時，對部分員工反而更疲憊。

4.薪資可能被調整

部分企業（如日本、西班牙電信業）雖有週休三日，但搭配20％減薪。

週休三日國家有哪些？成效為何？

以下根據《Current World Population》報導內容，整理代表性國家（依表現＋試驗結果簡述）：

◎冰島（最成功案例）

2015–2019試辦，參與人員2500名（占全國1％），薪資不變、工時降為35–36小時。成效顯示，生產力維持或提升、壓力下降、工作生活平衡改善，目前約86％冰島人已採四天工作制。

◎日本

微軟日本曾試行四天工週，生產力提升39.9，政府自2021年起鼓勵企業採行。大約8.5％的企業加入，但部分企業減薪20％。

◎紐西蘭

2022年至2023年舉辦大型試驗，多為科技與行銷產業，實驗結果發現提升效率、員工幸福感與公司忠誠度。

◎澳洲

2022年至2023年試辦20家企業，目標兼顧效率與環境永續。

◎比利時

2022起合法化工作天四天，但不減工時，薪水不變、每天工作時間變長。

◎加拿大

多家企業試行，試辦結果顯示：生產力上升、員工滿意度提升。

◎德國

150多家公司採四天上班天，71％支持此制度。

◎愛爾蘭

2022年試辦多家公司，54％專業人士認為五年內將成常態。

◎西班牙

2021年政府資助三年試驗，部分企業（如DESOL）銷售成長20％、缺勤率下降20％、大企業則可能減薪20％。

◎英國

2022年試驗70家公司、3300名員工，88％表示運作良好，多數企業在試驗後選擇永久採行。

◎美國

多州政府及企業試行，整體結果多顯示效率提升、缺勤率下降。

◎阿拉伯聯合大公國

自2022起，政府機構全面採4.5天上班天（36 小時），民間企業尚未普及。

