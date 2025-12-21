【一文看懂】遇恐攻怎麼辦？美澳建議略不同 專家這樣說

2025年12月19日，台北中山商圈發生隨機砍人案。路透社



美國名校布朗大學、澳洲雪梨邦迪海灘上週末皆發生隨機槍擊，台灣則在週五（12/19）發生計畫性的投擲煙霧彈及隨機砍人事件。由於台灣甚少遭遇此類攻擊，民眾一時間可能不知道怎麼做，本文根據澳洲廣播公司（ABC）簡單介紹美國、澳洲給民眾3項行動指南，兩者雖略有不同，但基本概念並無太大差異。

對於武裝攻擊，澳洲與紐西蘭反恐委員會提出的三大方針是「逃跑、躲藏、通報」：

1. 逃跑：在安全的前提下，迅速安靜地遠離。

廣告 廣告

2. 躲藏：避開歹徒視線，手機調成靜音。

3. 通報：在安全的情況下，打電話報警。

這份指南的文宣當中也提到，大家本能上當然知道要遠離危險，但當下不一定會意識到要採取其他可能救命的行動，例如手機關靜音或撥打緊急求助電話等。

美國聯邦調查局（FBI）提供的指南，則是「逃跑、躲藏、反抗」，反抗必須要在前兩者都已經不可能執行、且生命受到直接威脅，再採取這個最後手段。

對於這兩份指南的差異，墨爾本大學城市安全專家哈加尼（Milad Haghani）指出，道德上來說，一般政府的官方指南很難建議民眾在武裝攻擊時做出反擊，「因為這等於建議他們去讓自己受傷，雖然那也可能拯救更多生命」，所以官方會建議民眾先保護好自己，但勇敢與犧牲的行為確實也值得讚賞，兩者是並存的。

無論是美國版或紐澳版建議，實際上的情況是，很多人連一個版本也沒聽過。哈加尼說，其研究團隊去年對1000多名澳洲人進行調查，評估民眾對於在擁擠場所遭遇恐攻時的認知，「大多數人都沒聽過逃、躲、通報，或者類似內容的公共宣傳及資訊」，要改善這一點，他認為應該從校園教育就開始教導這些公共安全知識。

而無論指南如何建議，現實是面對危機時，除了戰或逃，人們僵住（freeze）的可能性很高。哈加尼指出，在攻擊事件發生時，民眾應盡快行動，猶豫只會增加受傷風險；不過，行動決策也必須靈活調整，「要不斷掃描周遭環境，根據新出現的資訊調整方向，不是完全停下來重新評估狀況」。他也建議，民眾逃跑時應以「單列」為主，「不要牽著手並排移動」，免得人群塞在一起。

極端危機下，旁觀者效應減弱

在雪梨邦迪海灘槍擊中，槍手有兩人，其中一名槍手被路過男子阿邁德（Ahmed al Ahmed）從背後奪槍而撤退，隨後被警方擊斃，共犯也被警方擊中並逮捕，奮勇奪槍的阿邁德獲得大量讚賞。實際上，當時還有至少3名民眾也試圖阻擋槍手：一對老夫婦企圖奪槍、一名男性朝槍手丟磚塊，然而3人都不幸死於歹徒槍下。

對此，哈加尼表示，最近一些研究顯示，面臨這類極端生命危險時，旁觀者效應（期待別人出手，所以自己可以不出手的想法）會減弱，有些人基本上就會決定自己先採取行動，研究也顯示如果有人在急難中先出手，傷亡總數會明顯減少。

再次強調，挺身而出者受重傷或死亡的情況很常見。哈加尼說，如果大多數民眾都能遵循「逃跑、躲藏、通報」的原則，就有助於減少這類攻擊事件的傷亡，「這與奮勇行動並不衝突，兩種都可以救命」。

值得注意的還有，有一些介入措施雖然相對不引人注目，但也有效降低了傷亡。哈加尼提到：「有些行動的風險比較小，像是提供庇護空間、或施以急救，這些行動都有助於在官方救援到達現場之前的幾分鐘內減少攻擊行動的傷害。在這短短幾分鐘內，這些行動就能產生巨大的影響。」

在台北中山商圈週五發生的砍人事件中，現場民眾事後紛紛感謝南西誠品內的多名員工協助他們躲藏、疏散，並且有路過的護理師協助處理傷患，正是上述這類行動的展現。

更多太報報導

遇到隨機殺人為何不逃？學者分享親身經歷「太多不合理」：真的動不了

布朗大學期末考第二天爆槍擊 台灣博士生講述驚魂過程

車諾比核電廠遭無人機襲擊 防護罩受損「已無法封印輻射」