【一文看懂】長子「核彈級開撕」掀家醜！還原貝克漢「完美家庭」決裂時間軸
英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）一家人曾經是世人眼中的完美家庭，長子布魯克林（Brooklyn Beckham）卻在20日發出6篇黑底白字限時動態震撼彈，控訴長期遭到父母控制、試圖毀掉他的婚姻，徹底掀開埋藏已久的家族醜聞。《太報》整理貝克漢家族決裂時間軸，帶您快速掌握事件。
貝克漢是誰？「足球金童」的完美家庭
貝克漢與妻子維多利亞（Victoria Beckham）於1999年結婚，長年以完美家庭形象示人，4名子女布魯克林、羅密歐（Romeo Beckham）、克魯茲（Cruz Beckham）與哈潑（Harper Seven Beckham）也常一同公開露面。不過，從時間脈絡來看，矛盾並非一夕爆發，而是一路累積，最早的蛛絲馬跡可以追溯到2022年4月，布魯克林與妻子妮可拉·佩茲（Nicola Peltz Beckham）在美國佛州棕櫚灘舉辦的世紀婚禮。
婚禮成引信：完美門面的第一道裂縫
布魯克林與妮可拉2022年在美國佛羅里達州舉行世紀婚禮，新娘禮服卻不是維多利亞的自創品牌，而是范倫鐵諾（Valentino）的高訂禮服，引起外界揣測。布魯克林在日前發出的聲明中提到，當時妮可拉原本滿懷期待穿上母親設計的婚紗，維多利亞卻在婚禮前幾週臨時取消要為媳婦設計婚紗的計畫，迫使妮可拉措手不及，只好緊急找到其他設計師製作禮服。
除此之外，當時也有外媒報導，婚禮上的表演歌手馬克安東尼（Marc Anthony）點名維多利亞上台，還誇維多利亞的禮服是「全場最美」，導致原本屬於新人的「第一支舞」，變成了母子之間的獨舞，使得妮可拉在眾多賓客面前下不了台、當場落淚。
布魯克林形容，那支舞是母親在未經溝通的情況下，在約500名賓客面前「搶走舞台」，原本滿心期待專屬新人的時刻，變成他與母親的獨舞場面，「她在眾目睽睽之下對我做出極度不雅且不當的舉動，這是我這輩子感到最不舒服、最受羞辱的時刻」，這段經歷成為他心中無法釋懷的傷痕，也被視為後來決定重辦誓言儀式的原因之一。
豪門家族裂痕擴大：衝突未解，只是被延後
婚禮後不久，外界開始出現妮可拉與貝克漢家族不和的消息，傳言與婚禮籌備過程有關；還有傳聞稱，維多利亞對於妮可拉拍攝雜誌時被冠上「新貝克漢夫人」頗為不滿。妮可拉曾在2023年公開否認衝突，強調相處無礙，但相關猜測始終未停。儘管那段時間，布魯克林與妮可拉仍與家族一同出席活動、拍照，對外維持表面和諧，但隨時間推移，公開往來逐漸減少。
到了2025年前後，貝克漢家庭成員的社群開始出現明顯變化，布魯克林夫婦被外界發現和父母互相取消追蹤，當時第一時間被解讀成「貝克漢退追兒子」，然而，除了最小的妹妹哈潑（Harper Seven Beckham）外，布魯克林也與弟弟羅密歐（Romeo Beckham）、克魯茲（Cruz Beckham）關係破裂；貝克漢小兒子克魯茲當時在IG澄清「我爸媽絕不會退追自己的兒子，是我們醒來就發現被封鎖。」間接證實是布魯克林主動切割。
2025年起，布魯克林與妮可拉開始缺席多項家庭重要活動，包括該年度3月時貝克漢的50歲生日壽宴；外媒報導指出，除布魯克林夫妻外，其餘家庭成員多有到場。2025年12月31日大衛在社群發布年度回顧，感謝妻子與孩子們，照片中卻未見布魯克林，其他孩子則多次入鏡，引發外界關注。
家族關係轉冷後，布魯克林2025年5月曾在IG貼出與妮可拉一起騎重機的影片並寫下「我永遠選擇你」，再加上他婚後長居美國，且把姓氏改成「Peltz-Beckham」，除了表達對妻子的愛之外，更被外界視為他以此表明立場，決心站在妻家這一邊，事業資源與生活重心長期由岳父家提供支持。
由於布魯克林認為婚禮被母親破壞，後來夫妻倆在2025年8月舉行誓言更新儀式，據外媒報導，當時貝克漢夫妻未出席。
「品牌」壓過親情：價值觀的正面衝撞
布魯克林在台灣時間1月20日，於IG限時動態連發長文與家族開撕，指控父母長期透過媒體「攻擊」他與妻子、散布不實訊息，甚至動員親兄弟在網路上對他進行輿論圍剿；在貝克漢家族中，「Brand Beckham」的品牌形象高於一切，親情與支持往往取決於是否願意配合社群貼文、公開活動與媒體敘事，那些看似溫馨的家族合照與社群貼文，更多是表演，而非真實生活。
布魯克林也詳述，妮可拉多年來遭受家人持續性的羞辱與孤立，包括維多利亞刻意邀請他過去交往對象出席場合、拒絕支持慈善救援行動，甚至在父親生日時，夫妻倆特地飛往倫敦，卻被整整冷落了一週，直到貝克漢終於答應見面，卻要求他「單獨出席、不准帶妻子」，讓夫妻倆感到奇恥大辱。
從沉默到攤牌：不想和解的公開宣言
最具震撼性的指控之一，是他揭露父母曾在婚前數週反覆施壓，甚至試圖「賄賂」他簽署一份與姓名使用權相關的協議；他認為這份文件將會影響他、妻子及未來孩子的權益。而在拒絕後，布魯克林明顯感受到父母態度轉變，他認為那就是關係急遽惡化的關鍵轉折。
布魯克林強調「I do not want to reconcile with my family.」（不想與我的家人和解），同時提到「我生命中的大部分時間一直都在受父母的控制」，他說，自己長期在高度曝光與期待下成長，承受過度焦慮與壓力，自從選擇與家族保持距離後，那種焦慮「第一次消失了」，如今的生活讓他感到平靜與解脫。
此前，外媒也在今年1月報導指出，布魯克林與父母透過律師互寄信件，要求未來溝通須由律師團隊進行。布魯克林也在20日的長文中表明，希望往後透過律師聯絡。
布魯克林發文隔天，貝克漢今（1/21）在CNBC財經節目《Squawk Box》談及社群媒體與心理健康，提到孩子成長過程難免犯錯，有時必須讓他們自己經歷，並未直接提及家族風波，外界則解讀可能是間接回應。
貝克漢家族衝突時間軸
▍2020年7月
布魯克林・貝克漢宣布與交往約6個月的女友妮可拉・佩茲訂婚。
兩人後來受訪時提到，交往初期即確認彼此為終身伴侶。
▍2022年4月
布魯克林與妮可拉完成婚前協議後結婚。布魯克林將姓氏改為「Peltz-Beckham」。
▍2022年4月（世紀婚禮）
婚禮於美國佛州舉行，耗資數百萬美元、賓客約500人。
婚紗爭議
原本期待由維多利亞・貝克漢設計婚紗，最後臨時取消，妮可拉改穿Valentino高訂。
第一支舞爭議
原屬新人的第一支舞，變成布魯克林與母親的舞蹈。布魯克林日後形容這是「極度羞辱」的時刻。
婚前衝突細節
婚禮前幾週，父母反覆施壓、要求他簽署與「姓名權／品牌權」相關文件，遭拒後態度轉變。
婚禮前一晚，家人對他表示妮可拉「沒有血緣關係、不算家人」。
▍2022年8月
外媒（Page Six）爆出妮可拉與維多利亞「冷戰」傳聞。夫妻接受訪問時否認嚴重不合，表示媒體誇大。
▍2023年
貝克漢一家仍曾共同出席Netflix紀錄片《Beckham》首映。對外看似關係修復，但內部矛盾未解。
▍2024年底
家族合照開始不再出現布魯克林。聖誕節後，布魯克林與妮可拉明顯缺席多場家庭活動。
▍2025年3月
布魯克林與妮可拉未出席貝克漢於邁阿密舉行的50歲生日派對。
▍2025年5月
夫妻再度缺席大衛50歲其他慶祝活動。
布魯克林於社群發文寫下「我永遠選擇你」，被視為公開站隊婚姻。
▍2025年6月
外媒披露缺席生日派對原因：布魯克林不願與特定人士同場，但家族堅持安排該人士出席。
▍2025年7月
傳出妮可拉與貝克漢兄弟（羅密歐、克魯茲）互相取消追蹤。
▍2025年8月
布魯克林與妮可拉在美國舉行「誓言更新儀式」。貝克漢家族成員無人出席，被視為象徵性切割。
▍2025年夏季
布魯克林透過律師寄信，要求未來所有家族溝通「一律由律師對接」。家族嘗試私下修復未果。
▍2025年12月
布魯克林與父母、手足在社群平台被發現互不追蹤。克魯茲・貝克漢發文澄清：父母並非退追孩子，而是「醒來發現被封鎖」。
▍2026年1月初
傳出布魯克林對父母發出「停止接觸」的法律文件。家族社群全面零互動。
▍2026年1月19日
布魯克林於IG限時動態連發6篇長文，首次全面公開控訴家族：「我不想與我的家人和解」。
指控父母操控媒體、以「Brand Beckham」為優先。
揭露婚紗、第一支舞、姓名權協議、對妻子的羞辱與孤立。
表示遠離原生家庭後，長期焦慮首次消失。
