【一文看懂】關鍵12分鐘音檔曝！台64線丟包學霸慘死 政大師怒揪4疑點

社會中心／陳慈鈴報導

台64線丟包案引發關注，死者溫男是政大雙主修畢業。（圖／資料照）

台64線丟包案震驚全台，25歲溫男在政治大學新聞系、企管系雙主修畢業，疑因與司機發生口角慘遭丟包，並被4車輾斃。但無論是師長還是同儕，都對他這個人讚譽有加。全案至今仍疑點重重，引發社會高度關注。對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍於29日回憶起關於溫男的過往，直言「他就是我們想要培養出來的人才典範」，並揪出事件疑點，情緒除了悲傷又多了憤怒。

政大教授慟：他就是我們想要培養出來的人才典範

廣告 廣告

蔡炎龍在臉書表示，身為一位老師，最大的痛不是在Dcard上看到你精心設計、甚至犧牲許多東西才推出的課程，被罵得狗血淋頭。最大的痛是還有無限可能的學生，生命突然有天戛然而止。他回憶收到溫男死訊時，人正在回台北的高鐵上。當時就覺得許多奇怪的地方。

「他就是我們想要培養出來的人才典範。」蔡炎龍說，政大優秀的學生有好幾種樣貌。有些是非常自信、亮眼的外顯優秀; 有些是像溫男，溫和謙虛的樣子。而他也一直相信，溫男會有非常傑出的表現。在他腦海中的畫面就是有一天，溫男會回到政大，「跟學弟妹們，分享他種種的冒險。只是這一天，永遠不會來了。」

台64線丟包案疑點重重。（圖／資料照）

溫男之死疑點重重

「這個事件, 本身是個奇怪的事件。」蔡炎龍認為，發生類似的事，車行是第一個出來道歉，不管是開除或是暫時停止司機的合約，靜候調查。不然就是記者們圍著司機問, 「你為什麼要丟包、現在後悔嗎？」之類的。儘管他也不覺得這樣問是對的。

蔡炎龍指出丟包事件的疑點，不僅沒有車行名稱，也看不到對事件的處理、司機的處置等相關評論。他更提到事件被帶風向，把責任歸咎在溫男酒後和司機爭吵，踢椅子，或弄髒車子，司機怕有人身安全。「不好意思，就算是這樣，真的把一位已經喝醉的人，丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路是這家車行的許可的嗎？」

蔡炎龍續指，何況錄音檔出來，溫男全程都是安靜的，似乎只有在司機請他不要踢車門或是椅子時說「好」。反而是司機罵了很多髒話。而他對於溫男的離去，情緒除了悲傷外，現如今又多了一種憤怒。

溫男原2月準備從替代役退伍，豈料竟遭丟包輾斃，家屬悲痛萬分。（圖／記者莊淇鈞攝影）

回顧／原2月從替代役退伍…25歲雙學位資優生魂斷台64線

回顧整起事件，預計2月退伍的25歲替代役溫男，於25日凌晨2時許，在台北市文山區興隆路飲酒後搭乘多元計程車，準備前往新北市板橋區，乘車過程中疑因喝醉多次踹車門遭制止，接著又踢撞駕駛椅背，司機林男憤而將他丟包於台64線快速道路上，後來擔憂對方安危，撥打110報案。警方到場赫見溫男因為被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折，陳屍台64線快速道路內側車道。

丟包案最新進展

檢方已於27日針對溫男遺體進行解剖，除了詳細檢視遺體傷痕，了解溫男是否有被拖行下車的可能，也採集血液檢體送驗，以確認酒精濃度與藥物反應，釐清「噤聲踢椅」的異常行為，結果預計在2個月後出爐。

溫男遭司機林男丟包於台64線快速道路上後，因4車輾過不幸喪命。（圖／資料照）

12分鐘關鍵錄音檔曝光

溫男生前關鍵的12分鐘錄音檔也曝光了！警方掌握，溫男從凌晨2時07分上車到被丟包期間，都出現詭異噤聲，前10分鐘不僅都沒有發出聲響，也沒有和司機林男交談。直到凌晨2時17分（第11分鐘），溫男疑踢車門及椅背，司機要求：「先生請不要踢我椅背跟車門。」車內開始傳出多次「叩、叩、叩」聲響。凌晨2時18分，司機疑不滿溫男不顧勸阻繼續踹車門、踢椅背，再度提醒「你可以躺下，但不要踹」，然後情緒開始不受控制、飆罵髒話，並於凌晨2時19分驅趕溫男下車。

4名駕駛為何輾斃溫男？

4名駕駛被傳喚到案後，都向警方供稱，受到夜間視線不佳影響，所以才沒能及時發現路面有人倒臥。目前，4名駕駛及司機，已被警方依過失致死罪嫌送辦；新北地檢署複訊後，依過失致死罪嫌，諭知司機林男及前兩輛肇事駕駛陳男、邱男諭令5萬元交保，後方兩輛駕駛簡男、魏男則以1萬元交保候傳。

叫車平台Bolt發聲

關於司機林男隸屬哪個單位，如今也有了答案。據《聯合新聞網》報導，林男為Bolt叫車平台的駕駛，Bolt對這起重大事故感到哀痛與不捨，並向失去摯親的家屬與親友，表達最深切的哀悼。由於案件進入刑事偵辦階段，不方便對外說明更多細節，Bolt將全力配合相關機關的調查，協助釐清整起狀況，並提供必要資料以利調查。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

兒是空拍機投毒案兇手？張美阿嬤農場19字痛心證實：兒子是巨嬰

舊衣如何回收？環保局解答曝「4大類＝一般垃圾」 丟錯恐噴6000元

出國才知道台灣好！網紅列「6大優點」 一票台人秒認：是真的

台積電奪冠！全球前50名非美科技公司出爐 台灣上榜名單曝光

