【一文看懂】關鍵12分鐘音檔曝！台64線丟包學霸慘死 政大師怒揪4疑點
社會中心／陳慈鈴報導
台64線丟包案震驚全台，25歲溫男在政治大學新聞系、企管系雙主修畢業，疑因與司機發生口角慘遭丟包，並被4車輾斃。但無論是師長還是同儕，都對他這個人讚譽有加。全案至今仍疑點重重，引發社會高度關注。對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍於29日回憶起關於溫男的過往，直言「他就是我們想要培養出來的人才典範」，並揪出事件疑點，情緒除了悲傷又多了憤怒。
政大教授慟：他就是我們想要培養出來的人才典範
蔡炎龍在臉書表示，身為一位老師，最大的痛不是在Dcard上看到你精心設計、甚至犧牲許多東西才推出的課程，被罵得狗血淋頭。最大的痛是還有無限可能的學生，生命突然有天戛然而止。他回憶收到溫男死訊時，人正在回台北的高鐵上。當時就覺得許多奇怪的地方。
「他就是我們想要培養出來的人才典範。」蔡炎龍說，政大優秀的學生有好幾種樣貌。有些是非常自信、亮眼的外顯優秀; 有些是像溫男，溫和謙虛的樣子。而他也一直相信，溫男會有非常傑出的表現。在他腦海中的畫面就是有一天，溫男會回到政大，「跟學弟妹們，分享他種種的冒險。只是這一天，永遠不會來了。」
溫男之死疑點重重
「這個事件, 本身是個奇怪的事件。」蔡炎龍認為，發生類似的事，車行是第一個出來道歉，不管是開除或是暫時停止司機的合約，靜候調查。不然就是記者們圍著司機問, 「你為什麼要丟包、現在後悔嗎？」之類的。儘管他也不覺得這樣問是對的。
蔡炎龍指出丟包事件的疑點，不僅沒有車行名稱，也看不到對事件的處理、司機的處置等相關評論。他更提到事件被帶風向，把責任歸咎在溫男酒後和司機爭吵，踢椅子，或弄髒車子，司機怕有人身安全。「不好意思，就算是這樣，真的把一位已經喝醉的人，丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路是這家車行的許可的嗎？」
蔡炎龍續指，何況錄音檔出來，溫男全程都是安靜的，似乎只有在司機請他不要踢車門或是椅子時說「好」。反而是司機罵了很多髒話。而他對於溫男的離去，情緒除了悲傷外，現如今又多了一種憤怒。
回顧／原2月從替代役退伍…25歲雙學位資優生魂斷台64線
回顧整起事件，預計2月退伍的25歲替代役溫男，於25日凌晨2時許，在台北市文山區興隆路飲酒後搭乘多元計程車，準備前往新北市板橋區，乘車過程中疑因喝醉多次踹車門遭制止，接著又踢撞駕駛椅背，司機林男憤而將他丟包於台64線快速道路上，後來擔憂對方安危，撥打110報案。警方到場赫見溫男因為被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折，陳屍台64線快速道路內側車道。
丟包案最新進展
檢方已於27日針對溫男遺體進行解剖，除了詳細檢視遺體傷痕，了解溫男是否有被拖行下車的可能，也採集血液檢體送驗，以確認酒精濃度與藥物反應，釐清「噤聲踢椅」的異常行為，結果預計在2個月後出爐。
12分鐘關鍵錄音檔曝光
溫男生前關鍵的12分鐘錄音檔也曝光了！警方掌握，溫男從凌晨2時07分上車到被丟包期間，都出現詭異噤聲，前10分鐘不僅都沒有發出聲響，也沒有和司機林男交談。直到凌晨2時17分（第11分鐘），溫男疑踢車門及椅背，司機要求：「先生請不要踢我椅背跟車門。」車內開始傳出多次「叩、叩、叩」聲響。凌晨2時18分，司機疑不滿溫男不顧勸阻繼續踹車門、踢椅背，再度提醒「你可以躺下，但不要踹」，然後情緒開始不受控制、飆罵髒話，並於凌晨2時19分驅趕溫男下車。
4名駕駛為何輾斃溫男？
4名駕駛被傳喚到案後，都向警方供稱，受到夜間視線不佳影響，所以才沒能及時發現路面有人倒臥。目前，4名駕駛及司機，已被警方依過失致死罪嫌送辦；新北地檢署複訊後，依過失致死罪嫌，諭知司機林男及前兩輛肇事駕駛陳男、邱男諭令5萬元交保，後方兩輛駕駛簡男、魏男則以1萬元交保候傳。
叫車平台Bolt發聲
關於司機林男隸屬哪個單位，如今也有了答案。據《聯合新聞網》報導，林男為Bolt叫車平台的駕駛，Bolt對這起重大事故感到哀痛與不捨，並向失去摯親的家屬與親友，表達最深切的哀悼。由於案件進入刑事偵辦階段，不方便對外說明更多細節，Bolt將全力配合相關機關的調查，協助釐清整起狀況，並提供必要資料以利調查。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
兒是空拍機投毒案兇手？張美阿嬤農場19字痛心證實：兒子是巨嬰
舊衣如何回收？環保局解答曝「4大類＝一般垃圾」 丟錯恐噴6000元
出國才知道台灣好！網紅列「6大優點」 一票台人秒認：是真的
台積電奪冠！全球前50名非美科技公司出爐 台灣上榜名單曝光
其他人也在看
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 299則留言
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 50則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 61則留言
屏東知名火雞肉飯徵人"沒勞健保"? 業者:5人以上才需要辦
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東市民族路上一間知名的火雞肉飯，在網路上貼出徵人啟示，卻被網友爆料，沒有勞健保，而且才月休四天，疑似違反勞基法規定。業者表示，勞基法規定僱用五人以上才需要替勞工辦勞健保，而且鄉下人有些有農保，不想再保勞保，所以都是用補貼的方式來處理，至於月休四日這部份，縣府勞青處表示，會進行了解。屏東民族路上這間火雞肉飯，因火雞肉鮮嫩多汁，淋上特製雞油和醬汁，深受顧客喜愛。（圖／民視新聞）鮮嫩多汁的火雞肉飯，舖在白飯上，再淋上特製的雞油和醬汁，屏東民族路上這間火雞肉飯，靠著這一味，擄獲大批民眾的味蕾，每到用餐時刻，總是大排長龍。民眾：「點雞肉飯比較多，招牌就是雞肉，不是普通的雞肉喔。」民眾：「我住比較遠，三不五時會來買，不油又很香。」小小的餐檯裏，就有四名員工，有人負責夾菜，有人負責放上雞肉絲，各司其職，人手仍然不足，店家於是在網路上貼出徵人啟示，月薪43000，月休四天，卻遭網友爆料，沒有勞健保，開的是奴隸薪水。應徵者聽到沒有勞健保：「沒有勞健保喔，不會想吧。」民眾也是同樣看法，「不會想做吧，因為沒有勞健保，薪水四萬多塊以南部來說還可以，但沒勞健保不行。」業者解釋：「我們就補貼他們，因為他們有的就是，依附在農保或什麼之類的，他們可能也需要補助，所以他們沒有辦法轉移，所以我們也就想說我們就是，簽那個補助同意書啦。」員工：「合乎自己的需求做得開心就好了，為什麼你要這樣子po網造成社會輿論。」每到用餐時刻，總是大排長龍。（圖／民視新聞）業者說，店內工作人員大部份都是家族自己人，只有少部份是員工，依據勞工保險條例，僱用勞工5人以上才需要替員工辦理勞保，業者並無違規。但月休只有四天這部份，雖然服務業可採變型工時，但沒休的假就得給加班費，「我們員工現在基本上有4萬到6萬，我們就是基本上就是會排休，我們輪流會排休，就4到5天。」屏東縣勞青處副處長蘇淑貞：「本處將派員前往查核，僱主是否依實際的例假給予員工休假，另外針對員工加班情形亦一併釐清，若有違反將依勞基法依法裁處。」在屏東市迄立35年的名店，意外因為徵人啟示引發網路熱議，也引來縣府勞青處調查，釐清是否有違法部份。原文出處：知名火雞肉飯徵人「沒勞健保」？ 業者回應了「無違規」 更多民視新聞報導任中華奧會團結基金計畫大使勉勵小選手！「男神」楊勇緯備戰巴黎大滿貫賽怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象慘況曝光！毒駕闖紅燈撞死老婦 男擁槍肇逃火速被逮了民視影音 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
「蒙特樂橄欖油」混充低價油！2年海削1500萬 北市重罰400萬
檢調查獲北市2家公司涉嫌以低價芥花油混充橄欖油販售，不法獲利約1500萬元。台北市政府衛生局依違反食品安全衛生管理法，對融琦國際有限公司從重裁處400萬元罰鍰，並已通知各網路平台下架問題產品，截至1月28日累積下架3202瓶。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦
台東蕭姓後備軍人去年接受教育召集期間，對同連副排長林姓士官長不滿，竟當眾出言以「幹X娘」等語辱罵長官，此舉觸犯陸海空軍刑法，被依法送辦。此案，檢方認為，蕭男雖為後備軍人，但依法即視同現役軍人，考量，他認罪、年紀尚輕，無相關前科，予以1年緩起訴處分，須繳納2萬元處分金。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4000棵櫻花迎賓
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」今(28)日正式揭開序幕！南投縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許淑華邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊客在賞花之餘，也能品味名聞遐邇的玉山高海拔烏龍茶。縣長許淑華表示，南投春節遊程相當豐富。除了草坪頭，暨大、小半天也正值櫻花花季，此外，全台首座「九九峰氦氣球樂園」將於2月試營運，提供遊客從空中鳥瞰南投美景的嶄新體驗；2月14日至3月8日「2026南投燈會」璀燦登場，白天、晚上也都可前往貓羅溪畔浪漫情人橋、南投縣會展中心，欣賞精采的台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
信義草坪頭櫻花季登場 4000棵迎賓 許淑華邀您春節來南投賞花、泡湯、看燈會
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」廿八日正式揭開序幕！縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許縣長邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。「信義鄉草坪頭櫻花季」啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫
即時中心／劉朝陽報導台中市大雅區龍善二街今（29）日上午8時許發生持刀傷人事件，一名67歲女子不明原因遭人持利器攻擊，頸部留下約10公分刀傷。消防隊接獲報案後迅速趕到現場，為傷者包紮並送醫治療。警方正調閱附近監視器畫面，釐清嫌犯是否隨機攻擊或認識被害人，全力追緝凶嫌。警方指出，台中市大雅區龍善二街今日上午8時07分發生攻擊事件，年約60多歲女子遭人持刀攻擊，頸部受有10公分刀傷，所幸人意識清楚；醫師指出，頸部的傷口很深，另左臂、背部、額頭也有刀傷，總共八個刀傷。案發當下附近民眾表示，受傷婦人要前往籃球場跳廣場舞，而附近有年輕人時常會來將音樂切掉，雙方可能因此發生爭執釀禍。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫 更多民視新聞報導起飛12分鐘即失聯 哥倫比亞國營航空客機墜毀釀15死LIVE／國造潛艦關鍵一步！海鯤號首度潛航測試「下潛50公尺」 高雄港現場直擊從豬瘟到禽流感再失守？王浩宇重批盧秀燕「台中到底搞什麼鬼」民視影音 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
保全最低工資不是29,500元？ 勞動部試算金額一次看
今年元旦起，每月的最低工資數額為29,500元。但勞動部提醒，適用勞動基準法第84條之1規定之保全人員，其核備書面契約中正常工時超出每周40小時，在最低工資數額的計算上，應再加計超出40小時之工時按比例增給，如每月僅發給保全薪資29,500元，則違反最低工資法及勞動基準法相關規定。Yahoo股市 ・ 20 小時前 ・ 5則留言
橄欖油爆「混充低價油」！北市重罰400萬
[NOWnews今日新聞]北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。衛生局說明，依照食安法裁處融琦公司...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 7則留言
廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！
生活中心／李筱舲報導去年一名長期洗腎的田姓男子，因不滿醫護人員打針疼痛，竟持廣播器材在醫院廣播「院長害死我家人」等不實言論，遭院方提告。近期法院判決出爐，認定田男行為涉及公然侮辱，判處拘役4個月，可易科罰金12萬元。對此該醫院副院長強調，院方堅持醫療暴力零容忍，縱使被告多次表達和解意願，院方仍嚴正拒絕，以捍衛醫護同仁的工作環境與尊嚴。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮
南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
陌生男闖停車場 總幹事攔人驚見「口袋藏刀」｜#鏡新聞
昨天(1/27)一名男子闖入新北市板橋一棟社區，幸好被社區總幹事發現，上前阻攔，結果就發現男子的口袋鼓鼓的，藏著一把水果刀！員警詢問他的動機時，男子行使緘默權，這也讓社區住戶非常驚恐，社區已經貼出公告，提醒住戶要小心陌生人。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
25歲學霸台64遭輾斃 「關鍵音檔」證明運將曾下車
溫姓替代役男25日凌晨在台64線遭4車輾過慘死，警方已列為重大刑案偵辦，運將林男的行車紀錄器錄下開關門聲音，疑為死者下車後林男曾開門下車查看，成為警方偵辦重點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
報應來了！砍台中土風舞老師8刀 凶嫌國道車禍「雙腿斷」
即時中心／劉朝陽、魏熙芸報導台中市大雅區今（29）日上午驚傳持刀攻擊案，一名李姓土風舞女老師在三和公園跳舞時，疑因音樂聲響引發爭執，遭一名男子持刀猛砍8刀，留下長達10公分的傷痕，倒地痛苦不已，隨即被送醫急救。台中一名土風舞女老師在公園跳舞時，疑似因為音樂聲響問題，遭凶嫌持刀猛砍8刀。（圖／警方提供）事件地點位於大雅區龍善二街193巷，據了解，李老師過去也曾遭人攻擊，原因同樣是有人認為她運動聲音過大，當時曾有人徒手勒脖子，但事後對方道歉，李老師選擇不追究。至於今日砍人男子是否與過去同一人，警方仍待進一步釐清。砍人嫌犯倒臥國道 雙腿骨折送醫治療令人關注的是，稍早警方接獲通報，國道一號大雅路段發生男子倒臥車禍意外，疑似撞斷雙腿且意識模糊。警方經查發現，該男子正是涉嫌砍人的凶嫌，已緊急送往中港澄清醫院治療，後續將持續釐清案發經過。國道公路警察局第三公路警察大隊指出，今（29）日上午9時14分，國道1號北向174.9公里，台中市西屯路段發生事故，一名男子不明原因行走至路肩輔助車道時，遭後方一名38歲陳男駕駛之自小客車撞擊，現場於9時54分排除，恢復全線通車。本件事故造成該名行人腳部骨折送醫救治，而駕駛人酒測值為0。有關肇事經過及肇因研判，正在調查釐清中。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／報應來了！砍台中土風舞老師8刀 凶嫌國道車禍「雙腿斷」 更多民視新聞報導賴清德大讚卓揆政績想推選台北市長？民進黨團回應了鋒面週六報到！北台灣先轉雨 中部、花東晚間加入降雨行列國民黨喊新監察院長要超越黨派 綠委開嗆：李鴻鈞不是你們的人？民視影音 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
台南命案！不滿鄰「盥洗聲」？ 廚師持利器刺殺自首
台南市 / 綜合報導 台南新市區永福街驚傳凶殺命案！一名王姓廚師與隔壁蘇姓鄰居，長期因生活習慣不睦，早有嫌隙，今(29)日凌晨，又爆發爭執，一氣之下，廚師返回住處，持利器將對方殺害，第一時間他呆坐走廊，直到一小時後才報案自首，說自己殺人了，事後嫌犯供稱，是對方在深夜盥洗，聲音影響到睡眠才犯案，目前全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。頭低到不能再低，被警方上銬逮捕，因為他涉嫌殺害鄰居。現場拉起封鎖線，鑑識小組來回蒐證，檢警更在屋內尋獲的空酒瓶。記者VS.鑑識小組說：「他喝這瓶嗎，對，是喝一整瓶嗎，我不知道喝多少。」寧靜的社區湧入大批檢警，驚動不少住戶。房東說：「他在裡面洗澡，洗完出來外面打架。」其他租客說：「都是血都在那個浴廁外面，就是有乒乒乓乓，就是罵三字經。」55歲的王姓男子和42歲的蘇姓鄰居，長期因為生活習慣不同，爭吵多次，早有嫌隙，這回凌晨，被害人洗澡聲響引發對方不滿，兩人在走廊爭吵，接著王姓男子一氣之下，返回屋內持利器出來，將他殺害。其他租客說：「他有打電話自首，就是說他殺人。」在小吃店擔任廚工的凶嫌，宣稱半年多來，不滿睡眠遭影響，29日深夜飲酒後才會情緒失控，自知闖禍了，他呆坐現場，約1小時後自行報案自首坦承殺人。被害人在南科打零工，獨自租屋在外，少與親戚聯繫，這回傳出噩耗，親友接到消息趕赴殯儀館早已哭紅雙眼。台南善化分局副分局長廖信智說：「本分局依殺人罪嫌報請台南地檢署偵辦。」凶嫌殘忍殺害鄰居，現在被警方依現行犯逮捕，後續也要進一步釐清背後真正動機。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
驚險畫面曝! 矽酸鈣板從天降砸爛車 工地遭停工
中部中心 ／李文華彰化報導彰化溪湖一處興建中的大樓，上午吊掛施工用的矽酸鈣板，但在過程中卻不慎掉落，大量矽酸鈣板從11樓從天而降，當場砸到停在樓下的兩輛車，其中廂型車更是整台被壓扁，還好當時車上沒有人，縣府建管科表示，工地違反相關規定，先勒令停工，並且開罰18000元罰鍰建案施工吊掛矽酸鈣板時不慎掉落 現在遭勒令停工並且開罰。（圖／翻攝畫面）施工建案封路進行吊掛作業，派了人員在路口交管，結果突然轟然巨響，有東西砸下來了，大量的矽酸鈣板從天而降，揚起煙塵，天女散花般落下砸到兩輛車，其中一輛最慘，廂型車整台幾乎扁掉，車頂凹陷變形。矽酸鈣板散落馬路上，工地人員出來清理善後，事發地點在彰化溪湖一處正在興建的建案，上午請來大型吊車進行吊掛作業，正當矽酸鈣板吊到11樓時，不明原因整串掉下來，轟然巨響，居民說還以為發生爆炸，出門看才發現，車子怎麼扁了停在一樓的廂型車被矽酸鈣板砸毀 車頂都扁了。（圖／翻攝畫面）當地民眾說，該處工地近日連日趕工，經過的時候都覺得很危險，沒想到竟然真的出意外。工地表示，民眾被砸毀的車輛，會進行賠償，縣府建管科也派人員了解情況，先勒令停工開罰18000元。職安署也將前往稽查，懷疑可能是吊掛作業，防止脫落的裝置出問題，將派員檢查，若有違反規定將處3萬到30萬罰鍰，並且要求工程單位，檢討改進。原文出處：有影／彰化溪湖工地天降建材雨 樓下兩車遭殃！廂型車慘被壓扁 更多民視新聞報導直播爬台北101「挨轟消費危險、不負責任」 Netflix回應了民眾黨團推不在籍投票 游盈隆：九合一選舉貿然上路恐成災難 撐到小孩返家才離世！陳威全突傳父親噩耗 曝「原計畫一事」竟成遺憾民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言