【一文看懂】院版《財劃法》終出爐！再掀政治風暴還是理性討論契機？

行政院通過《財政收支劃分法》修正草案。廖瑞祥攝



行政院院會今（11/20）通過院版《財政收支劃分法》修正草案，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，整體挹注地方經費將達1.2兆元。依照設算，全國22個縣市補助總額都較去年增加，16個縣市成長27.4%、直轄市成長15.2%。若順利三讀，中央、地方搶錢大戰有機會暫告一段落，《太報》整理本屆《財劃法》修法爭議，帶領讀者看懂中央地方、朝野黨團爭論點。

《財政收支劃分法》修正案三讀通過。陳祖傑攝

《財劃法》歷經20餘年，過去三任總統，政院共提出5個版本，都在各縣市分配擺不平的爭議中，不了了之。總算在這一屆的立法院，啟動的《財劃法》的修法列車。

不過，因行政院沒有推出版本，藍白多數主導下的國會，去年先強行通過修正案，將統籌分配稅款大幅下放地方政府，不過，倉促修法的結果，除了事權未明，更引發分母公式錯誤的爭議，也因中央政府總預算遭大幅刪砍，其中統刪636億元，中央透過刪減地方補助款，幅度高達25%，讓地方政府大反彈，雖然經朝野協商，透過政院再提追加預算補回來，但朝野的裂解與衝突已然升高。

上週藍白黨團以更強勢的態度，再度通過《財劃法》修正，進一步調整一般性補助款、計劃型補助款，直接鎖死了中央在補助款上的裁量空間，一般性補助款明確訂定「不得低於前一年度核定給各地方政府的金額」，直接堵住行政院對「總額」的解釋及重分配的空間；計畫性補助款也必須維持原有規模，行政院對於補助款的解釋空間喪失了所有彈性。

財政部也列舉藍白再修正版的五大問題，包括中央舉債到達5638億元，超過《公債法》年度舉債15%上限。無法反映地方財政能力，影響地方補助規模。財力級次不變、事權分配不變、公式計算不變的狀況下，再次擴大城鄉差距。計畫補助缺乏彈性，財力弱勢縣市難以翻轉。延續性計畫型補助款，中央對地方實際執行進度難以檢驗，將排擠其他建設經費。

經過一年多，行政院今天總算送出政院版《財劃法》，根據修法內容，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費也將達新台幣1兆2002億元。各界關注的分配問題，院版依據五大指標推出新計算公式。

行政院版《財劃法》修法公式，垂直分配挹注地方創新高。行政院提供

垂直分配上，營業稅以扣除統一發票獎金3%後的85％分配給地方，貨物稅不再納入統籌稅款，另外菸酒稅則分為直轄市及各縣市爭起收入減1％稽徵經費後19％按人口數比例分配，其中金門縣與連江縣爭起收入減1%稽徵經費後80％給該縣。

行政院版《財劃法》修法公式，垂直分配挹注地方創新高。行政院提供

院版將錢權回歸地方，擴大了統籌稅款規模，補足地方基本財政收支差額，因此一般性補助款不再重複增加財源，計畫型補助款則維持整體規模。

行政院版《財劃法》修法公式，垂直分配挹注地方創新高。行政院提供

水平分配上，院版讓22縣市適用同一分配公式，依老幼人口、工業污染程度、離島等做不同指標加權，依照財政部計算，六都獲配數成長率較舊版《財劃法》增加15.2%，其他縣市獲配數則成長27.4%，增加幅度遠大於直轄市。

行政院版《財劃法》修法公式，水平分配各縣市都增加。行政院提供

行政院長卓榮泰喊話，盼立法院不要一意孤行，共同支持，至於已經三讀通過的藍白版本再修正案，政院是否覆議，或採取後續救濟手段，卓榮泰沒有正面回應。

三讀的法案已經送進行政院，行政院可以採取的救濟措施，包括覆議、聲請釋憲與暫時處分，當然，也包含「閣揆不副署、總統不公布」，但不副署、不公佈勢必引發更激烈的朝野衝突，高層審慎評估，不到最後階段，絕不走到這一步。

但若朝野都能釋出善意，願意重新好好討論《財劃法》，確實可透過協商方式，同意通過政院提出的覆議，讓修法回到原點，再就這個大部分縣市可接受的院版《財劃法》來折衝，將是現下最合理且完美的解套方案。

不過，明年度的總預算案，因為在野提出復議，後續程序全部卡關，根本無法付委審查；下週還要面對藍白要力推的年金停砍法案，國會中的朝野氛圍有沒有和緩空間，能否開啟新的討論契機，有待各黨團的政治智慧。

