【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

陳志創辦太子集團，短短10年就富可敵國。翻攝官網



柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團」（Prince Group）去年遭美國司法部起訴，創辦人兼董事長陳志遭到通緝，才讓這一個從殺豬盤、電信詐騙、洗錢、線上賭博的超級「犯罪集團」，被完整揭露在世人面前。一個來自中國福建省的年輕小伙子陳志，不到30歲就成立太子集團，他如何短短10年內，就從零開始變成富可敵國的犯罪集團？

陳志是誰？

陳志（Chen Zhi），現年約為37歲，他來自中國的福建，2015年前往柬埔寨創立太子集團，表面做房地產、金融、酒店等生意，迅速成為柬國最大企業之一。陳志也順勢歸化柬埔寨公民，甚至一度出任前總理洪森的顧問，成為柬埔寨最知名的「紅頂商人」之一。

廣告 廣告

知情人士透露，陳志已婚，育有三名子女，皆居住新加坡。另外，陳志曾多次來台灣，陳志最後入境時間則是於2021年，過去曾來台10多次。

太子集團如何崛起？

2015年陳志在柬埔寨創立太子集團（Prince Group），該集團被指控2018年起開始從事詐騙集團，主要就是從事「殺豬盤」詐騙（電信網路戀愛騙錢），並在柬埔寨等國建立10多個「詐騙園區」，關押數百人強迫勞動。中國法院曾經指控太子集團非法獲利超50億元人民幣。

太子集團如何洗錢？

「加密貨幣」是洗錢的關鍵工具，太子集團利用挖礦池（如LuBian）混淆資金來源。將洗乾淨的錢，在世界各地開公司、買遊艇、私人飛機、豪宅、名畫、藝術品、豪車，太子集團在模里西斯、台灣、新加坡、香港等地都有分公司，且在各國坐擁無數現金帳戶。美國司法部稱，陳志曾吹噓此模式日獲利可達3000萬美元。

【加密貨幣】2025年10月，美國司法部將太子集團認定為跨國犯罪組織，並對其成員實施制裁；美國司法部查扣價值近150億美元的比特幣，這也創下美方史上最大宗加密資產扣押紀錄。此外，美英聯手透過區塊鏈追蹤（blockchain tracing）技術，從近2000個匿名錢包回溯金流。

【房產、豪車】

英國同步凍結太子集團倫敦價值1.3億英鎊（約1.75億美元）之19處房產。

新加坡查扣1.15億美元資產，包含豪華遊艇、11輛豪車、多款名酒等。

香港最終凍結約27.5億港元（約3.54億美元）資產（現金、股票、基金等）

台灣扣押合計新台幣45.2766億元（約1.46億美元）資產：11戶豪宅、48個車位、26輛豪車。

詐騙集團如何運作？

美國司法部指出，太子集團自稱跨30多國的房地產與金融服務企業；實際上就是在柬埔寨、緬甸、寮國等地經營電詐園區，以「殺豬盤」為核心手法：

• 招募陷阱：以「高薪徵才／投資顧問」吸引外籍勞工赴園區

• 控制強迫：入境後沒收護照、限制人身自由，日工時16小時

• 業績懲戒：未達標即體罰／禁閉，或是載轉賣其他園區，實質為現代奴隸制

太子集團來台灣藏錢？

太子集團2016年就來台，以貝里斯商僑外資名義，於101租下2層樓當辦公室，設立天旭國際科技公司，招募工程師、企劃等人員，開發線上博弈程式供中國大陸人賭博；2019年設立顥玥數位科技公司，招募員工擔任線上客服。

太子集團2019年間，來台設立台灣太子不動產公司，宣稱引進柬埔寨房產物件，實際上卻是來台洗錢，購入「和平大苑」11戶、29輛超跑豪車。

2022年8月陳志發現新加坡籍幹部張剛耀盜走9億餘元，陳志改派17live董事、新加坡籍的陳秀玲來台管理太子集團，中國和柬埔寨國籍的李添則負責管理天旭國際科技。

台灣成員方面，由辜淑雯負責接收指示操盤；王昱棠則曾掛名台灣太子不動產和天旭國際負責人，協助管理和平大苑11戶豪宅。李添過去來台期間，透過特助李守禮於各大酒店出沒，曾經月砸百萬包養酒女、女大生，李守禮還曾租遊艇辦派對，安排佳麗登艇供太子高層「選妃」。

誰是吹哨者？

英國《泰晤士報》曾經報導太子集團，內容援引一名曾為陳志處理帳務的「吹哨者」的說法，並觸及陳志集團在英國和台灣的活動。這名據稱是首度對媒體發聲的「吹哨者」是新加坡華裔Cliff Teo，他曾為陳志管理龐大的境外公司網絡7年，他也被外界認為是太子集團的吹哨者。

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」