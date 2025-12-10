【一文看懂】韓國入境卡列「china」惹議 細數台灣近年在國際稱謂爭奪戰

韓國入境卡列「china」惹議，台灣近年在國際稱謂努力奮戰。資料照片



韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，將「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「中國（台灣）」、「CHINA （TAIWAN）」，遭認為是扭曲台灣主權。事實上，台灣的國際處境複雜，在國際上的名稱經常遭到矮化。

韓國電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」。外交部表示，此一顯示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，以及對於韓國政府此一不友善列示感到不滿及失望。

據了解，韓國的電子入境卡系統於今（2025）年2月上路後，針對台灣的名稱就顯示錯誤，台灣持續交涉未果，才透過正式新聞稿呼籲。亞太司副司長劉昆豪則表示，注意到台韓之間在貿易上存在巨額逆差等情形，盼能基於台韓民間長久以來的友好關係，修改稱呼，展現對等誠意。

中國曾施壓航司修正台灣稱謂後美國發聲挺台

事實上「台灣」在機場、航空、入出境系統上遭標示為「中國」或「中國一省」的案例不勝枚舉，中共曾於2018年1月及4月間相繼致函24家經營中國航線的外籍航空公司及36家國際航空公司，要求清查其網站不得將台灣列為國家。

對此，外交部當時指示各駐外館處向相關企業及航空公司進行查證，並重申我國政府一貫嚴正立場，促請各該公司妥善處理，堅持維護企業獨立自主營運的立場，勿屈從中國脅迫矮化對我稱謂，損及商譽並傷及台灣主權與尊嚴。

同時，時任參議院外交委員會議員、現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）與8位跨黨派參議員聯合致函給遭中國施壓的時任美國航空（AA）執行長帕克（Doug Parker）及時任聯合航空（UA）執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）表達美國國會對台灣的強力支持。

除了國會，當時美國白宮也發布公開聲明，強烈反對中國政府企圖壓迫美國等外籍航空公司須以特定政治意涵文字指稱台灣。爾後美國大部分的航空公司針對兩岸的機場僅標註城市，並沒有標註「中國」或「台灣」。

雖然世界各國已紛紛更正，不過民進黨立委邱志偉仍於今年5月提醒，加拿大航空訂票網頁仍將台灣矮化為「台北、中國」，經他查證，法國航空、英國航空等歐洲國籍的航空公司也有類似情況，提醒外交部，必須時刻留意中方的各種小動作。

南非、斐濟的代表處名稱拉鋸重演國際現實

「台灣」在國際社會的名稱經常受制於中國因素，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）於去（2024）年9月對中國進行國事訪問後，要求我國位於首都普利托利亞的代表處搬遷。不過，南非政府否認是屈從中國壓力。

今年3月，南非外交部官網將我國的「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），且在7月在未與我國協商下，又以政府公報發布公告，將我國原本在南非普利托利亞的代表處「迫遷」且「改名」為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處。

台灣在一連串受打壓的過程中，一度研議要祭出晶片制裁，經濟部甚至已經在網站上公布，因南非有意簽署新的雙邊協議，律師正在研議新的版本，針對南非提出的條件協商，我方才又旋即將南非移出晶片管制名單。

要求駐處改名的案例不只一樁，我國於斐濟的代表處一度在親民主政營於2022年當選後恢復為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji）」，不過礙於中國壓力，一直未能重新掛牌，於2023年經歷協商後，又被迫改回「駐斐濟台北商務辦事處（Taipei Trade Office in Fiji）」。

國際上許多大大小小的活動、比賽與論壇也都曾出現「台灣」名稱遭錯誤標示的狀況，前副總統陳建仁於2017年入選為美國國家科學院（NAS）外籍院士，不過背景介紹中，國籍竟被註記為「中國台灣（Taiwan,China）」，經抗議後才修改。

