【一文看懂】館長被毀滅式爆料！遭控逼員工睡館嫂 還疑收中國資金

知名網紅館長陳之漢日前遭到吉思汗健身俱樂部3位元老級員工毀滅式爆料，表示館長曾要求特助小偉跟館嫂上床，導致對方身心受創，其中跟高層的談話內容也讓館長遭到質疑是否收受中國資金，事件爆發之後，館長昨（15日）在直播中發聲否認，痛批對方爆料行徑如同「惡魔」，直指如果自稱受害者員工覺得被性騷擾，為何會在離職後又選擇回到公司工作。

館長遭爆對特助小偉有不當行為

館長14日直播中先是自爆被員工恐嚇取財，透露對方聲稱手頭上握有影片，以此要脅館長支付2千萬，隨後，公司創始元老李慶元等人不滿開直播反擊，提到館長對特助小偉有不當行為，包括要求對方拍下體照助興，進一步要求他跟館嫂上床等，導致對方身心受創。

館長疑似跟中國有資金往來

館長跟總監吳明鑒的對話錄音，暗示館長前往中國可能收了資金，在對話中，高層告誡館長不要跟中國有過度的連結後，便詢問「錢何時會進來」，對此，館長稱「這個喔...可能要看我怎麼表現」，並解釋中國官方會先安排行程，之後再看表現，一番說詞讓人懷疑。

館長遭爆合夥開健身房資本總額5,400萬元 只出300萬

公司總監吳明鑒也在臉書中曬出當初合夥開健身房的契約書，直指資本總額5400萬元中，館長僅投資300萬元，是所有合夥人出資最少的，李慶元也隨即轉發表示上面還有館長的親筆簽名。

總監吳明鑒曬出股東合夥契約書。（圖／翻攝自臉書）

李慶元長文說明恩怨 強調未來會將證據陸續上傳

李慶元在社群中提到他跟館長等人是因為打拳而互相認識，後續才有共識合開健身房，但當初館長僅有技術沒有資金，所以由李慶元跟吳明鑒出面籌措資金，而他這些年來不僅需要負責公司營運、管理內部員工等，還需要替館長處理大小事，長時間下來讓他身心俱疲，萌生退意，但是館長出聲慰留，之後才改替館長經營便當店跟蛋捲店，不過這期間因為跟總監敘舊閒聊，發現館長雙面行徑，儘管李慶元感到震驚，但他仍認為只要現在白紙黑字寫清楚就好，因此在被小偉告知館長夫妻的性騷行為後，他決定出面協調，強調2000萬賠償金是小偉跟館長溝通後的結果，自己並未參與，如今卻被指恐嚇取財，讓李慶元感到心寒，表示未來會陸續上傳證據，來確保總監吳明鑒、小偉以及自己的清白。

館長二度在直播中否認指控 控訴爆料行為最終目的是要錢

館長在面對毀滅式爆料後，於15日晚間開直播正面回應，他否認所有指控，反指特助小偉在離職一年帶走公司60萬，同時抨擊他重返公司職位，領著月薪8萬元，但工作態度卻不積極，反問對方如果覺得委屈，為何還會回到公司。館長表示李源慶、吳明鑑、小偉等三人的爆料目的只有一個，就是為了錢，至於對方聲稱手頭上握有相關影片，館長坦承過去手機上「的確有我自己的A片」，包含脫衣服、露生殖器等，強調手機都放在辦公室，因此不知道對方如何對他手機動手腳。

李慶元爆館長黑料 家人受到波及

李慶元近來連日在社群中揭露館長黑歷史，沒想到此舉引來館長粉絲的攻擊，甚至還波及到家人，讓李慶元忍無可忍表示不會去理有誰要挺館長，但一切針對李慶元本人就好，「不要針對我家人」，揚言未來不論是否找的到人，都會提告。

