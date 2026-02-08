【一文看懂】高市魅力催票度、市場波動 日本眾院今提前大選2重點

2026年2月8日，日本眾院提前大選，圖為東京一個投票所。路透社



日本首相高市早苗上任僅3個月，積極大展身手，需要更高的民意支持，因此日前宣布解散國會，提前於今天（2/8）進行眾院大選。選前各界看好自民黨可以維持最多席次，但若要組閣，仍可能需要結盟；自民黨能新增多少席次，就看高市這段期間的個人魅力是否真能拉抬民眾對自民黨的支持，而這也牽動著日本金融市場。

高市魅力能催出多少自民黨選票？

《彭博新聞》報導，本次提前大選的首要風險，就在於高市可能誤判自身支持率的「變現」程度，選民對她的支持不一定能夠轉化成投給自民黨的選票。如果最後結果是自民黨和盟友維新會沒能擴大席次，那就徒增接下來的施政壓力。

高市上任以來的支持率，幾乎都維持在65%以上，即使宣布提前大選後出現震盪，支持率至少仍有55%。高市在日本、尤其年輕人之間引起了旋風，但能否在長期政治冷感的日本社會轉化成投票動力，還是會受其他因素影響，包含在野黨的結盟狀況、甚至投票日的天氣。

2026年2月8日，日本新潟縣魚沼市，民眾冒雪去投票。路透社

自民黨在最近幾次大選都是滑鐵盧，民眾對該黨的失望程度顯而易見。日本眾院共465席，自民黨佔199席、維新會34席，合計233席，僅是壓線過半，再加上零星的無黨籍議員才勉強維持多數優勢。而最大在野黨立憲民主黨，和自民黨過去的盟友公明黨合組「中道改革聯合」，目前握有172席。

公民黨曾是自民黨長達25年的盟友，去年10月高市早苗成為黨魁、當上首相後，雙方分道揚鑣，公明黨這次還成了最大在野黨的盟友。公明黨有佛教組織「創價學會」的支持，自民黨目前約有46席次是先前雙方還沒鬧翻時，在公明黨幫助下取得的。

而高市選擇的新盟友維新會，也是另一個問題。維新會的政治立場確實比公明黨更接近自民黨，但是勢力範圍只在大阪，缺乏公明黨在日本其他地區的拉票能力。自民黨和維新會的票倉還有重疊，簡單說就是對選票沒多少助力。

無論結果，日本財政都可能面臨更大壓力

若高市取得大勝，代表她可以繼續推動刺激經濟重振的政策；最受矚目的是她推動「食品消費稅歸零」，如果實施這個方案，日本稅收可能直接減少5兆日圓。幸好，在野黨推的經濟政策似乎會造成更大代價，像是永久減稅、全面降低消費稅等，可說是短期討好選民、長期累積負擔的策略。

2026年2月7日，日本提前眾院大選前夕，首相高市早苗在東京街頭演說。 路透社

這些政策都讓投資人對日本財政的長期發展感到不安，導致30 年期日本公債殖利率在今年1月20日達到3.88%，創下新高。這代表投資人預期日本通膨可能更嚴重、利率可能升高，或者日本政府負債情況更令人擔憂；日本總負債目前已是GDP的逾250%，非常驚人。

《彭博新聞》指出，高市如果在這次選舉取得勝利（增加席次），日本央行的緊縮政策可能面臨更複雜的挑戰，並對日圓造成更大壓力。日圓匯率上月跌到18個月來的最低點，加劇物價上漲；若日本央行遲遲未能有效升息來支撐日圓，日幣疲軟所推升的通膨，就會持續侵蝕民眾的購買力。

相較之下，日本股市受惠於高市有望增加更多席次的預期，因為預期支出會增加、日圓會持續走軟，日經平均指數上週四（2/5）升至53818點。隨著公債殖利率上升、日幣貶值，「高市交易（Takaichi trade）」帶動的股市表現，讓她在金融市場上看起來還是成績不錯的。

