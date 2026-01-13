【一文看懂】高雄市長藍綠對決！賴瑞隆對上柯志恩 兩人學經歷大PK

政治中心／陳慈鈴報導

各黨積極佈局2026縣市首長人選，民進黨今（13）日公布高雄市長初選民調，賴瑞隆以0.6%領先邱議瑩，成功出線。民進黨將進行提名程序，預計於下週選對會提報中執會通過。未來賴瑞隆將與代表國民黨參戰的柯志恩一較高下，關於兩人的學經歷也受到關注。對此，《三立新聞網》製作一張對比圖，幫助讀者清楚掌握兩人的背景。

賴瑞隆得知出選結果後，強調初選的終點，就是責任的起點。賴瑞隆將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。在此，我要向市民提出「三個優先」承諾：第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。第二，2026年我們要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。第三，我們要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

廣告 廣告

對手柯志恩也展現風度，恭喜賴瑞隆以不到 1% 的差距出線。同時也表示自己已做好準備，決心打一場以小博大、以寡擊眾、逆勢突圍的選戰，並且證明：治理城市，靠的是智慧與格局，而不是比誰的資源多、錢花得兇。「我相信，高雄市民是台灣最具民主活力、也最有判斷力的一群人。11月28日，高雄一定能再創下選舉奇蹟！」

關於兩人的學經歷，賴瑞隆畢業於國立臺灣大學國家發展研究所碩士，經歷相當亮眼，不僅擔任第九、十、十一屆立法委員，及民進黨中評會主委。立法院部分，曾任經濟委員會和內政委員會的召委，及永續會會長；行政院方面，曾在新聞局做過簡任秘書。過去更被公督盟國會評鑑連續十五次優秀立委。於高雄市政府服務期間，任職過海洋局長、新聞局長、觀光局主任秘書。2009年高雄世運會執行秘書。賴瑞隆還是黃色小鴨策展人，還擔任過五月天代言推手。

柯志恩則是畢業於美國南加大教育心理學博士，經歷包括第九屆立法委員、財團法人國家政策研究基金會執行長、淡江大學學務長、淡江大學教育心理與諮商研究所專任教授、電視金鐘獎最佳教育文化節目主持人、新聞局金鼎獎最佳圖書著作得獎人。

值得注意的是，柯志恩於2022年就曾代表國民黨參選高雄市長，當時提出五大政見，包括產業加值、翻轉低薪、健康樂活、教育增質、高雄好居。但最終以52萬9607票，敗給拿到76萬6147票的民進黨、現任高雄市長陳其邁。

更多三立新聞網報導

拚了！邱議瑩「請出陳小米」喊話幫忙顧電話 初選結果出爐時間曝

南高屏同盟！黃偉哲：擁有市政經驗的賴瑞隆是最讚的

跨越38區串連行動！千街萬巷挺岱樺 最後衝刺！

賴瑞隆車掃拚出線！林亮君、許淑華南下助陣

