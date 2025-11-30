三立新聞網 setn.com

【一文看懂】12月新制上路！TPASS回饋升級、LINE增新規定

三立新聞網

生活中心／游舒婷報導

12月新制一覽

 

明日開始就是12月1日，新的月份有許多新制要上路，其中和大家息息相關的包括TPASS 2.0+推出常客優惠、台鐵時刻調整；生活部分就是LINE Pay將正式和一卡通分家，還有LINE訊息收回時間縮短等等。《三立新聞網》幫你整理相關制度，讓你一次看懂！

交通運輸

1. TPASS 2.0+ 常客優惠（12月1日上路）

交通部推出「TPASS 2.0+」公共運輸常客優惠方案，鼓勵民眾搭乘中長途國道客運：

廣告

※適用範圍： 西部70公里以上及東部國道客運，共91條「中長途國道客運」路線。

※優惠內容：

●每月搭乘滿 2次，可享 15% 乘車金回饋。

●每月搭乘滿 4次，可享 30% 乘車金回饋（最高回饋），連續假期也能搭配此優惠使用。

TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠活動上線，最高賺30%回饋金。（圖／悠遊卡公司 ）
TPASS 2.0 PLUS公共運輸常客優惠活動上線，最高賺30%回饋金。（圖／悠遊卡公司 ）

2. 台鐵時刻微調與優化（12月23日起實施）

※台鐵公司將進行年度改點，共調整 111列次，其中有15列次變動超過5分鐘。

●優化列車編組運用：

   →彰化—花蓮間的278次（12月24日起）及285次普悠瑪，調整為 EMU3000型自強號。

   →樹林—花蓮間的224次及235次EMU3000型自強號，調整為 普悠瑪。

●提升中南部地區運能：

   →增開 台中—潮州 間EMU3000型自強號共2列次（191次、196次）。

●提升海線尖峰時段運能：

→縮短海線班距。

→增開下午時段 彰化往竹南、竹南往彰化 區間車共2列次。

※查詢方式： 相關列車車次、時刻可於台鐵公司官網或「台鐵e訂通」APP查詢。

3. 雲林西螺大橋全橋封閉（12月1日起）

※原因與期間： 雲林縣政府將對西螺大橋進行補強作業，自 12月1日上午8點 開始，全橋封閉至 2027年1月4日。

※替代道路： 用路人請改行省道 台1線（溪州大橋）。

4. 台中市交通罰單可至超商繳費（12月1日起）

※適用範圍：台中市的行人、慢車違規及道路障礙等交通違規罰單。

 ●繳費地點：可到全國4大超商繳費，改變了以往只能至警察局或郵局臨櫃繳納的方式。

▲健康與醫療

1.AADC新藥等3項藥品納入健保給付（12月起）

衛福部公告自12月起新增3項健保給付藥品：

●罕見疾病芳香族L-胺基酸類脫羧基酶（AADC）缺乏症新藥，單劑要價近1億元，創下健保史上單價最高紀錄。

●轉移性胰腺癌成人病人第一線治療藥物。

●停經後轉移性乳癌病人藥物。

▲生活與服務

1.LINE Pay Money 分家與功能調整（12月3日起）

LINE Pay與一卡通的合作將於12月31日正式終止，電子支付服務進行調整：

※「LINE Pay Money」上線（12月3日下午3點）： 將成為LINE自家的電子支付錢包，並維持原有的「轉帳」、「儲值」、「繳費」等功能。

※ iPASS MONEY 功能調整： iPASS MONEY帳戶將不再提供儲值與消費功能，建議用戶盡早完成轉換。

※ iPASS MONEY 獨立 APP： 2026年1月1日起，iPASS MONEY服務將無縫轉移至「一卡通 iPASS MONEY」APP。

iPASS MONEY明年起移出LINE Pay頁面，強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留。（圖／一卡通提供）
iPASS MONEY明年起移出LINE Pay頁面，強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留。（圖／一卡通提供）

2. LINE 訊息收回時間縮短（12月開始）

※變動內容： LINE訊息收回功能的操作時間限制，將從原先的24小時縮短為 1小時。

※影響： 超過1小時的訊息將無法回收。

3. 台北市敬老卡擴大使用範圍（年底前）

※擴大使用： 長者可在 年底前 使用敬老卡點數 泡溫泉，目前已有約20家業者加入。

※未來研議： 市府正研議未來敬老卡是否開放於 KTV 使用。

氣象與登山

1. 陸上強風特報鄉鎮燈號正式上線（12月1日上線）

※中央氣象署將「陸上強風特報鄉鎮燈號」正式上線，提供更詳細的鄉鎮預警強風資訊，分為三色燈號（如下圖）：

中央氣象署將「陸上強風特報鄉鎮燈號」正式上線。（圖／三立新聞網製）
中央氣象署將「陸上強風特報鄉鎮燈號」正式上線。（圖／三立新聞網製）


2. 玉山觀高山屋開始收費（12月1日起）

※玉山國家公園管理處的觀高山屋結束試營運，開始正式收費：

●收費標準： 每人每宿 800元，假日 1200元。

●住宿人數： 住宿人數從原先的28人增加到 42人。

