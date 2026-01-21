【一文看懂】2台人墜機！阿蘇火山直升機觀光超夯 搭乘方式、周邊景點一次看
昨日（1/20）日本熊本縣一架載有2名台籍旅客和一名日籍機師的羅賓遜R44觀光直升機，在進行火山口俯瞰行程中驚傳失聯，警消隨後透過乘客手機的自動衝擊偵測訊號，在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，機上乘客及機師則持續失聯。外界關注搜救進度之餘，阿蘇火山長年發展的直升機觀光模式也引起不少人討論。
人氣僅次富士山！阿蘇火山迷人之處在哪裡？
根據中央社報導，日本環境署最新統計顯示，2024年造訪阿蘇九重國立公園的訪日觀光客約118萬人次，在全日本國立公園中排名第二，僅次於富士山，其中能近距離俯瞰火山口、感受大自然震撼的觀光直升機，由於行程時間短、價格透明，吸引不少旅客納入行程。
事實上阿蘇山並非單一山頭，而是由世界最大規模的破火山口（Caldera）地形所組成的火山群，從遠方望去，核心的五座山峰連綿起伏，形狀宛如一尊橫臥的釋迦牟尼佛，因此又被當地人尊稱為「涅槃像」。
阿蘇火山五岳：
高岳（Takadake）：阿蘇火山高岳海拔約1,592公尺高，是阿蘇山的最高峰，山勢相當雄偉，廣受許多資深登山客喜愛，高岳頂端可以俯瞰整個破火山口的遼闊景致。
中岳（Nakadake）：中岳海拔僅次於高岳，是五岳中次高的山岳，海拔約1,506公尺，也是大家最為熟悉的「活火山」，包含多個火山口，其中第一火山口至今仍不斷噴發白色煙霧，是直升機行程的核心目標。
根子岳（Nekodake）：海拔約1,408公尺，因山頂呈現鋸齒狀、形似貓耳朵得名，傳說中是山神吵架時被劈開所形成，是五岳中最具辨識度的山峰。
烏帽子岳（Eboshidake）：烏帽子岳海拔1,337公尺，位於著名的「草千里」南側，山勢較為平緩，山腳下的綠意和火山噴出煙霧產生的強烈對比，是阿蘇火山最經典的視覺印象。
杵島岳（Kishimadake）：杵島岳海拔1,270公尺，是五岳中最低的一岳，從杵島岳山頂可以清晰看見數個圓錐狀的寄生火山錐，是研究火山地質學的最佳觀察點。
阿蘇火山直升機路線有哪些？票價多少元？
阿蘇火山最大的魅力，在於其難以從地面完整感受的壯闊地形，而觀光直升機恰巧是補足這項體驗的關鍵工具。目前阿蘇直升機主要由「匠航空」及「ARIAir」負責營運，旅客可於卡德利動物樂園或阿蘇滑翔場搭乘，並近距離俯瞰岩漿口。
根據航線規劃的不同，飛行時間則從 4 分鐘到 140 分鐘不等，大人費用從 6,000 日圓（約 1,200 元台幣）到 19 萬 2,500 日圓（約 3 萬 8,590 元台幣）不等。
阿蘇山麓航線：
飛行時間：4分鐘
費用：大人¥6,000（約台幣1,200元）／兒童¥5,000（約台幣1,000元）／單人搭乘¥12,000（約台幣2,400元）
航線亮點：飛往阿蘇山標誌性地點「米塚」，可鳥瞰北外輪和米塚地區。
俯瞰震撼噴火口航線：
飛行時間：7 分鐘
費用：大人¥10,000（約台幣 2,000 元）／兒童¥9,000（約台幣 1,800 元）／單人搭乘¥20,000（約台幣 4,000 元）
航線亮點：近距離俯瞰阿蘇山中噴火口，感受來自大自然的震撼景觀。
超值感受阿蘇山航線：
飛行時間：10 分鐘
費用：大人¥14,000（約台幣 2,800 元）／兒童）¥13,000（約台幣 2,600 元）／單人搭乘¥28,000（約台幣 5,600 元）
航線亮點： 一次鳥瞰米塚、草千里、中火山口等阿蘇山所有亮點，感受阿蘇山的魅力。
包機航線：
飛行時間：15 分鐘
費用： ¥60,000（約台幣 12,000 元）
乘員限制：滿員上限3人
航線亮點： 包下一架直升機，享受奢侈且舒適的阿蘇山翱翔體驗。
除了常見的短程噴火口巡禮，ARIAir經營的航線還提供更奢華的選擇，包括最知名、時間長達140 分鐘的「雙火山極限之旅」，從阿蘇起飛後，可一路鳥瞰至鹿兒島櫻島火山，大人費用約為 ¥192,500（約台幣 38,500 元）。這類航線採用噴射發動機的羅賓遜R66機型，飛行穩定度更高，且可容納 4 名乘客。
阿蘇火山直升機怎麼預約？
若選擇搭乘由「ARIAir」營運的直升機，建議可以直接透過官網線上預約，或是透過Klook、KKday等旅遊平台線上預約後，在依照預約時間抵達阿蘇Farm Land或熊本阿蘇直升機場，由專人引導登機，不必在現場排隊，也較能掌控行程時間，不過價格相對較高。
若選擇搭乘由「匠航空」營運的直升機，則須先購買阿蘇卡德利動物園門票，入園後載到直升機起降場櫃台領取號碼牌或現場排隊，無法透過電話或網路預訂。
需要注意的是，阿蘇火山口周邊氣流紊亂，容易出現上升與下沉氣流，目前較普及的羅賓遜R44型直升機結構相對輕巧，對氣流波動比較敏感，建議讀者若發現當天有濃霧或強風，就不要強行冒險搭乘。
此外，選擇線上平台訂購時，也可確認行程是否包含「保險（Travel Insurance）」，若手機為蘋果iPhone14或以上的機型，也可在手機中開啟「撞擊偵測」功能。
阿蘇火山必玩景點 還有這些
除了搭乘直升機以外，以下這些景點，同樣是許多遊客前往阿蘇火山遊玩時必去的景點：
1.阿蘇中岳火山口
阿蘇中岳火山口是少數能夠近距離看見火山破口的景點之一，民眾可以搭乘接駁車或步行前往火山口邊緣，觀看淡藍色的火口湖及硫磺煙霧。
2.草千里之濱
草千里位於烏帽子岳北麓，是一片直徑約 1 公里的巨大草原，過去曾是古代火山口的遺跡，現在則成了馬兒奔馳、遊客漫步的樂園，草原中心的積水池在天氣晴朗時，倒映出的藍天與火山煙霧，是攝影愛好者必拍的美景。
除此之外，如果想要騎馬的話，還能體驗縱馬奔馳在廣闊草原上的感覺，且不必事先預約，如果前往草千里，相當值得體驗一番。
3.阿蘇火山博物館
阿蘇火山博物館和草千里位在同個區塊，館內有豐富的火山地理資訊介紹，若是想要了解火山噴發的科學原理，館內也提供1:1的地形模型與即時監控影像。此外，民眾還可透過設置在火山口內的感應器，聽見地底湧動的頻率。
阿蘇火山周邊還有哪些景點？
1.米塚
米塚海拔約954公尺，是一座完美的對稱錐形火山，傳說阿蘇守護神「健磐龍命」當時將稻米堆積於此，不過為了救濟飢民取走山頂的一把米，因此才形成頂部的凹陷。
不過為了保護脆弱的火山植被，此區禁止攀登進入，僅能在往返草千里的路途中停車遠眺。
2.大觀峰
大觀峰位於海拔935公尺的外輪山頂點，擁有360度的全景視野，從這裡望去，可以將阿蘇五岳盡收眼底，秋、冬清晨若氣候條件合適，更有機會看見壯麗的雲海景致。
3.阿蘇神社
阿蘇神社擁有超過2千年的歷史，是全日本450座阿蘇神社的總本社，其獨特的「橫向參道」與著名的「樓門」，已於 2023 年完全修復。神社外的門前町商店街設有「水基」（地下湧水），旅人可以拿著特製的杯子，品嚐甘甜的山泉水。
4.上色見熊野座神社
上色見熊野座神社位於南阿蘇（高森町），因動漫《螢火之森》在此取景而成為 IG 打卡熱點，甚至被稱作「通往異世界的入口」。沿著山坡拾級而上，參道兩旁布滿了近 100 座長滿青苔的石燈籠與參天杉木。當陽光穿過森林灑下，那股神祕且肅穆的氣息，讓許多遊客驚嘆彷彿踏入了異世界
前往阿蘇火山 大眾運輸、自駕全攻略
方式一：搭JR 觀光列車「阿蘇男孩號（Aso Boy!）」／九州橫斷特急： 這是九州最受歡迎的特急列車，全車設有可愛小黑狗 Kuro 的插圖與親子友善車廂，運行區間為「熊本—阿蘇—別府」，採全車指定席（無自由席），從九州出發的旅客，務必提前於 JR 九州官網或旅遊網站提前預約劃位。若沒訂到阿蘇男孩號，這台往返於熊本與別府之間的特急列車，也可到達阿蘇車站。
產交巴士「阿蘇火口線」： 抵達 JR 阿蘇站後，民眾可再轉乘公車，至草千里或山上的接駁點。
1.阿蘇火口線：往返於「JR 阿蘇站」與「阿蘇山上總站 (山上廣場)」之間，單程車程約 35 分鐘，票價約 ¥650。建議在阿蘇站售票處購買「阿蘇火山一日乘車券」較為划算。
2.阿蘇山口接駁巴士：從「阿蘇山上總站」前往最終火山口邊緣的接駁車，車程約 5 分鐘，2026 最新成人票價為單程 ¥700。若天氣良好且體力許可，也可選擇步行約 30 分鐘上山。
3.特急阿蘇號：適合不想轉車的旅客，有直達車從熊本市區（櫻町巴士總站）前往阿蘇山上廣場，車程約 2 小時，票價約 ¥2,000。
方式二：租車自駕
若是計畫前往大觀峰或上色見熊野座神社等其他周邊景點，租車自駕是最建議的方式。具體路線可由熊本市區出發，經國道57號線前往阿蘇市區，再沿著縣道111號線（阿蘇全景線）上山，沿途可飽覽米塚與山脈美景。
