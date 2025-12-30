一文看懂／2026跨年演唱會！蔡依林、五月天、陳昇都來了 亮點一次看

記者徐珮華／綜合報導

2025年步入尾聲，為迎接2026年到來，各縣市政府祭出重磅卡司，陪伴歌迷熱鬧跨年。除了各地跨年晚會外，《三立新聞網》也整理天王、天后跨年演唱會，包括蔡依林（Jolin）、五月天及陳昇，場場都有看頭。

蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站

蔡依林首度登上台北大巨蛋，日前正式進駐彩排。（圖／凌時差提供）

時間：2025年12月31日 19:30

地點：台北大巨蛋

蔡依林首攻台北大巨蛋，12月30日起一連3天開唱，陪伴歌迷迎接新的一年。為此，她11月特地飛往美國洛杉磯展開密集訓練，當時更連喊7次舞台「非常」大，吊足歌迷胃口。

完成赴美訓練後，蔡依林返台持續投入高強度排練，並於月中進駐大巨蛋實地彩排，從舞蹈走位、舞台動線、視覺轉場到歌曲情緒層次，全程親自參與調整。演唱會內容緊扣主題「PLEASURE」，以全面解放感官為核心，結合大型舞台裝置與沉浸式視覺，打造零冷場的演唱會體驗。

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版

五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會萬哏齊發。（圖／相信音樂提供）

時間：2025年12月31日 21:15

地點：台中洲際棒球場

五月天重返「回到那一天」巡演首站台中，12月27日起連開6場。剛落幕的首兩場笑點滿滿，多次重提主唱阿信合體F3、意外跌落舞台等事，5位成員自嘲又互虧，展現一貫幽默本色；28日更邀請師妹丁噹擔任嘉賓，合跳〈射手〉、〈星期五晚上〉、〈對你愛不完〉等經典舞曲，化身唱跳歌手令人眼睛為之一亮。

緊接著迎來跨年場，當晚將與水湳中央公園、麗寶樂園跨年演唱會齊發，預估湧入數萬人潮。台中捷運公司為因應疏運需求，宣布當日營運時間將延長至1月1日凌晨2時，並採分階段加密班距，打造最強跨年疏運系統。

陳昇「我不是搖滾歌手」跨年演唱會

陳昇第31次舉辦跨年演唱會，再次陪伴歌迷迎接新年。（圖／記者鄭孟晃攝影）

時間：2025年12月31日 20:30

地點：台北國際會議中心（TICC）

陳昇第31次舉辦跨年演唱會，與歌迷相約老地方TICC。將於明年推出新專輯《我不是搖滾歌手》的他，也預告將在演唱會首唱新歌〈鳳凰城〉，展現對八〇年代的深厚情感。

陳昇跨年演唱會舉辦超過30年，期間僅有1次因疫情停辦。他日前接受《三立新聞網》專訪，坦言從未考慮大巨蛋或小巨蛋等場地，未來演出也將朝「越辦越小、越辦越精準、越辦越溫馨」的方向前進，期望淡化舞台華麗度，讓歌迷將注意力回歸到音樂與歌聲本身。

