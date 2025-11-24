一文看懂／28點計畫與俄距離太近遭砲轟 最新美烏談判已讓基輔安心？
編譯張渝萍／綜合報導
前情提要
在美俄協商的俄烏戰爭停火「28點計畫」曝光後，不但烏克蘭難以接受，歐洲國家甚至美國自家議員也批太過親俄，怒批簡直是「投降計畫」。在外界批評聲浪高漲之際，美媒22日曾引述美國共和黨籍參議員朗茲說法指，國務卿盧比歐向他們表示28點計畫並不代表川普政府立場，想不到報導後沒多久，盧比歐在X上稱，該計畫是美國起草的，態度反覆讓外界霧裡看花。
目前盧比歐等美國官員與烏克蘭官員，已在瑞士日內瓦就和平計畫進行會談。盧比歐會後稱，他對於前景感到樂觀，這場會議是目前為了終止戰爭所做的努力中「最富成效的一天」。
盧比歐表示，最終協議將需要美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基以及俄羅斯同意。本文將整理本次美烏談判進度，以及「28點計畫」在歐洲與美國內部引起哪些討論。
美烏談判進度？
根據CNN報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已離開日內瓦回華府。一名資深國務院官員23日表示，盧比歐與美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）、特使魏科夫（Steve Witkoff）當天在日內瓦，與澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）率領的代表團就和平協議草案展開會談。
盧比歐表示，相關討論將在技術層面持續進行，並對前景抱持樂觀，「我們很快、在一段非常合理的時間內會達成協議。」他23日稍早還稱讚，與烏克蘭官員的會議是為停戰所做努力中「最富成效的一天」，並稱「取得了巨大的進展」。雙方目前正在調整川普原先的28點框架。
目前尚不清楚其他美方官員也跟著盧比歐離開日內瓦，但盧比歐稍早曾表示：「我們有各種層級的技術人員將全職投入、全程參與。」
盧比歐指出，最終協議將需要川普及澤倫斯基的批准，俄羅斯也必須同意這項計畫。
他也表示，川普原先為烏克蘭設定的「星期四（11/27）期限」並非固定，「不管是星期四、星期五、星期三，或下週一，我們希望能盡快完成，因為每天都有生命在逝去。」
美烏會後白宮怎麼說？
白宮23日表示，烏克蘭認為，美國、烏克蘭與歐洲官員在日內瓦「修正與澄清」的和平草案「符合他們的國家安全利益」。
白宮聲明說：「烏克蘭代表團確認，他們所有主要關切議題，包括安全保障、長期經濟發展、基礎設施保護、航行自由，以及政治主權都已在會中獲得徹底處理。
先前美俄商討的「 28 點計畫」，因過度俄羅斯而面臨批評。但白宮今日在聲明中表示，烏克蘭的關鍵關切已被「徹底處理」，稱「今天是重大的一步前進」。
美烏會後澤倫斯基怎麼說？
澤倫斯基對美烏會議達成「具實質性的成果」表示讚許。他在Telegram上發布的影片中說：「許多事情正在改變：我們正非常謹慎地推動終止戰爭所需的各項步驟。」他還在影片中表示，「有跡象顯示，川普團隊正在傾聽我們的意見」。
烏克蘭也在與白宮公布的聯合聲明中，向美國及川普總統表達感謝，「烏克蘭代表團重申對美國及川普總統的堅定承諾和不懈努力的感謝，這些努力旨在終止戰爭並避免生命損失。」
美烏會後俄羅斯怎麼說？
俄羅斯目前尚未對美烏談判結果表示意見。
會前川普怎麼說？
但其實在美烏23日才剛開始展開談判的一大早，川普就批評烏克蘭領導層「不知感激」而發飆，但烏克蘭則以用多次致謝作出回應，似乎不想重蹈覆轍與川普正面對槓。
澤倫斯基在X上寫道，「烏克蘭感謝美國、每一位美國人民的心，以及川普總統親自提供的援助」，他稱這些援助挽救了烏克蘭人的生命。
代表烏克蘭與美國會面的烏總統幕僚長葉爾馬克對記者說：「我們感謝我們的偉大朋友—國，並特別感謝川普總統及其團隊致力於促成和平。」
歐洲國家做了什麼？
根據《衛報》報導，歐洲國家23日也提出一份激進的烏克蘭和平計畫替代方案，刪除原先美國支持的文件中部分親俄內容，並呼籲尊重烏克蘭主權。
該文件指出，有關領土的談判應在停火協議達成後進行，並應從現有前線作為起點。
文件也點出，雙方將同意在「美國的監督下」決定如何監控任何停火。與白宮版本不同的是，歐洲的替代方案並不要求烏軍撤離其控制的頓巴斯東部城市，也不排除烏克蘭加入北約，只稱目前對烏加入並無共識。
文件中還有其他引人注目的提案，像是俄羅斯需將佔領的扎波羅熱核電廠交予國際原子能總署，由其協調莫斯科與基輔各分得一半電力；烏克蘭的和平時期軍隊規模將被設定為80萬人，比美國草案多 20 萬。
凍結的俄羅斯資產也將用來重建烏克蘭，而非部分交給美國投資者。若莫斯科尊重「可持續和平」，自 2014 年以來施加的制裁將逐步解除，並讓俄羅斯重新回到G8。
美議員怎看川普政府的28點計畫？
CNN報導指，美國聯邦眾議院外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）23日表示，川普政府公開的那份28點烏克蘭和平計畫草案「等同於投降」，「在我看來，這不是和平計畫，而是投降計畫。」
這位紐約民主黨議員指控川普政府基本上給俄羅斯的好處「比俄羅斯自己要求的還多」，米克斯還稱莫斯科得到這些條件「完全不必付出任何代價」，且這項協議更向歐洲盟友釋放錯誤訊號，「如果我們這樣對待烏克蘭，那麼對北約其他成員意味著什麼？這代表普丁能隨意到處擴張，因為美國可能不會支持他們（北約）。」
原先28點計畫擬定過程有哪些問題？
在南非舉行的G20峰會上，歐洲領袖於22日就暗示白宮的和平方案需要「進一步完善」。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）23日語帶保留說：「最好能確切知道這份計畫的作者是誰，在哪裡起草的。」
《衛報》報導指，這份文件由普丁特使俄國斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）與美國特使魏科夫共同撰寫。有關草案用語的揣測指出，它可能先以俄文寫成，之後再翻譯成英文。
美國媒體Politico報導，南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）22日受訪時表示，盧比歐向議員們保證，這份28點計畫草案不代表川普政府立場。
朗茲表示，根據盧比歐說法，這份計畫是「俄羅斯提案」，非美國主導的倡議，「他（盧比歐）非常清楚地向我們說，我們只是收到一份交給我們某位代表的提案，那不是我們的建議，也不是我們的和平計畫，這只是一份我們收到的提案，而作為中間人我們安排分享該計畫的事宜，但我們沒有公開，這份計畫是被洩漏的。」
Politico報導指出，這個說法等同於美國對試圖與這份28點計畫「劃清界線」，態度在短短時間內180度大轉彎。
然而就在報導釋出後，盧比歐在自己的X帳號上表示，28點計畫是美國起草的，內容包括俄烏雙方的意見。資訊混亂不統一，讓外界霧裡看花。
原先28點計畫主要有哪些？
根據美聯社先前整理，這份28點計畫中，爭議條文包括：
◆烏克蘭缺乏安全保障
烏克蘭必須將不加入北約寫入憲法，北約也需保證未來不會接納烏克蘭。
烏軍兵力將被限制在60萬人（約比現有規模少 25%），且禁止北約部隊駐紮烏克蘭，以限制基輔自主選擇軍事合作夥伴的權利。
計畫談到烏克蘭加入歐盟的希望，稱基輔將在短期內獲得歐洲市場的優惠准入，條件是進行改革以符合歐盟標準，包括處理腐敗問題。
提案也提到來自西方盟友的安全保障，但沒有細節。目前不清楚美國要如何確保俄羅斯不再入侵。
◆禁止北約擴張
俄羅斯不得入侵鄰國，而北約不得再度擴張。
◆放棄追究俄羅斯涉嫌的戰爭罪
提案要求烏克蘭放棄追究俄羅斯在烏克蘭所犯行為的任何法律主張。
分析指，這將剝奪數以萬計的烏克蘭人尋求賠償或法律正義的可能。聯合國支持的人權專家曾表示，俄方對烏國平民與戰俘的酷刑構成反人類罪。
◆凍結俄資產
計畫要求莫斯科同意將其1000億美元的凍結資產用於重建烏克蘭。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
奈及利亞槍手擄逾300名學生！50人成功逃脫 撲空家長：只想孩子回家
《路透》曝英法德出手！推修改美國「俄烏和平計畫」 提高烏軍規模上限
澤倫斯基發文感謝川普：致力促成和平！曝最新和平草案納烏克蘭訴求
美烏稱「俄烏和平計畫」磋商進展良好 盧比歐：迄今最順利
其他人也在看
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 2 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 4 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 20 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 2 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 6 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 22 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 19 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 4 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前