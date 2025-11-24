一文看懂／28點計畫與俄距離太近遭砲轟 最新美烏談判已讓基輔安心？

編譯張渝萍／綜合報導

前情提要

在美俄協商的俄烏戰爭停火「28點計畫」曝光後，不但烏克蘭難以接受，歐洲國家甚至美國自家議員也批太過親俄，怒批簡直是「投降計畫」。在外界批評聲浪高漲之際，美媒22日曾引述美國共和黨籍參議員朗茲說法指，國務卿盧比歐向他們表示28點計畫並不代表川普政府立場，想不到報導後沒多久，盧比歐在X上稱，該計畫是美國起草的，態度反覆讓外界霧裡看花。

目前盧比歐等美國官員與烏克蘭官員，已在瑞士日內瓦就和平計畫進行會談。盧比歐會後稱，他對於前景感到樂觀，這場會議是目前為了終止戰爭所做的努力中「最富成效的一天」。

盧比歐表示，最終協議將需要美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基以及俄羅斯同意。本文將整理本次美烏談判進度，以及「28點計畫」在歐洲與美國內部引起哪些討論。

在日內瓦談判後，盧比歐稱讚這次與烏克蘭官員的會議是為終止戰爭所做努力中「最富成效的一天」。（圖／翻攝自X平台 @EricLDaugh）

美烏談判進度？

根據CNN報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已離開日內瓦回華府。一名資深國務院官員23日表示，盧比歐與美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）、特使魏科夫（Steve Witkoff）當天在日內瓦，與澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）率領的代表團就和平協議草案展開會談。

盧比歐表示，相關討論將在技術層面持續進行，並對前景抱持樂觀，「我們很快、在一段非常合理的時間內會達成協議。」他23日稍早還稱讚，與烏克蘭官員的會議是為停戰所做努力中「最富成效的一天」，並稱「取得了巨大的進展」。雙方目前正在調整川普原先的28點框架。

目前尚不清楚其他美方官員也跟著盧比歐離開日內瓦，但盧比歐稍早曾表示：「我們有各種層級的技術人員將全職投入、全程參與。」

盧比歐指出，最終協議將需要川普及澤倫斯基的批准，俄羅斯也必須同意這項計畫。

他也表示，川普原先為烏克蘭設定的「星期四（11/27）期限」並非固定，「不管是星期四、星期五、星期三，或下週一，我們希望能盡快完成，因為每天都有生命在逝去。」

美烏會後白宮怎麼說？

白宮23日表示，烏克蘭認為，美國、烏克蘭與歐洲官員在日內瓦「修正與澄清」的和平草案「符合他們的國家安全利益」。

白宮聲明說：「烏克蘭代表團確認，他們所有主要關切議題，包括安全保障、長期經濟發展、基礎設施保護、航行自由，以及政治主權都已在會中獲得徹底處理。

先前美俄商討的「 28 點計畫」，因過度俄羅斯而面臨批評。但白宮今日在聲明中表示，烏克蘭的關鍵關切已被「徹底處理」，稱「今天是重大的一步前進」。

美烏會後澤倫斯基怎麼說？

澤倫斯基對美烏會議達成「具實質性的成果」表示讚許。他在Telegram上發布的影片中說：「許多事情正在改變：我們正非常謹慎地推動終止戰爭所需的各項步驟。」他還在影片中表示，「有跡象顯示，川普團隊正在傾聽我們的意見」。

烏克蘭也在與白宮公布的聯合聲明中，向美國及川普總統表達感謝，「烏克蘭代表團重申對美國及川普總統的堅定承諾和不懈努力的感謝，這些努力旨在終止戰爭並避免生命損失。」

美烏會後俄羅斯怎麼說？

俄羅斯目前尚未對美烏談判結果表示意見。

會前川普怎麼說？

但其實在美烏23日才剛開始展開談判的一大早，川普就批評烏克蘭領導層「不知感激」而發飆，但烏克蘭則以用多次致謝作出回應，似乎不想重蹈覆轍與川普正面對槓。

美烏23日才剛開始展開談判的一大早，川普就批評烏克蘭領導層「不知感激」而發飆。（圖／翻攝自X平台 @EricLDaugh）

澤倫斯基在X上寫道，「烏克蘭感謝美國、每一位美國人民的心，以及川普總統親自提供的援助」，他稱這些援助挽救了烏克蘭人的生命。

代表烏克蘭與美國會面的烏總統幕僚長葉爾馬克對記者說：「我們感謝我們的偉大朋友—國，並特別感謝川普總統及其團隊致力於促成和平。」

歐洲國家做了什麼？

根據《衛報》報導，歐洲國家23日也提出一份激進的烏克蘭和平計畫替代方案，刪除原先美國支持的文件中部分親俄內容，並呼籲尊重烏克蘭主權。

該文件指出，有關領土的談判應在停火協議達成後進行，並應從現有前線作為起點。

文件也點出，雙方將同意在「美國的監督下」決定如何監控任何停火。與白宮版本不同的是，歐洲的替代方案並不要求烏軍撤離其控制的頓巴斯東部城市，也不排除烏克蘭加入北約，只稱目前對烏加入並無共識。

文件中還有其他引人注目的提案，像是俄羅斯需將佔領的扎波羅熱核電廠交予國際原子能總署，由其協調莫斯科與基輔各分得一半電力；烏克蘭的和平時期軍隊規模將被設定為80萬人，比美國草案多 20 萬。

凍結的俄羅斯資產也將用來重建烏克蘭，而非部分交給美國投資者。若莫斯科尊重「可持續和平」，自 2014 年以來施加的制裁將逐步解除，並讓俄羅斯重新回到G8。

美議員怎看川普政府的28點計畫？

CNN報導指，美國聯邦眾議院外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）23日表示，川普政府公開的那份28點烏克蘭和平計畫草案「等同於投降」，「在我看來，這不是和平計畫，而是投降計畫。」

這位紐約民主黨議員指控川普政府基本上給俄羅斯的好處「比俄羅斯自己要求的還多」，米克斯還稱莫斯科得到這些條件「完全不必付出任何代價」，且這項協議更向歐洲盟友釋放錯誤訊號，「如果我們這樣對待烏克蘭，那麼對北約其他成員意味著什麼？這代表普丁能隨意到處擴張，因為美國可能不會支持他們（北約）。」

原先28點計畫擬定過程有哪些問題？

在南非舉行的G20峰會上，歐洲領袖於22日就暗示白宮的和平方案需要「進一步完善」。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）23日語帶保留說：「最好能確切知道這份計畫的作者是誰，在哪裡起草的。」

《衛報》報導指，這份文件由普丁特使俄國斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）與美國特使魏科夫共同撰寫。有關草案用語的揣測指出，它可能先以俄文寫成，之後再翻譯成英文。

最初釋出的美俄「28點計畫」疑似是由俄文先撰寫，再翻成英文，內容含不少不利烏克蘭的條文。（圖／翻攝自X平台 @EricLDaugh）

美國媒體Politico報導，南達科他州共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）22日受訪時表示，盧比歐向議員們保證，這份28點計畫草案不代表川普政府立場。

朗茲表示，根據盧比歐說法，這份計畫是「俄羅斯提案」，非美國主導的倡議，「他（盧比歐）非常清楚地向我們說，我們只是收到一份交給我們某位代表的提案，那不是我們的建議，也不是我們的和平計畫，這只是一份我們收到的提案，而作為中間人我們安排分享該計畫的事宜，但我們沒有公開，這份計畫是被洩漏的。」

Politico報導指出，這個說法等同於美國對試圖與這份28點計畫「劃清界線」，態度在短短時間內180度大轉彎。

然而就在報導釋出後，盧比歐在自己的X帳號上表示，28點計畫是美國起草的，內容包括俄烏雙方的意見。資訊混亂不統一，讓外界霧裡看花。

原先28點計畫主要有哪些？

根據美聯社先前整理，這份28點計畫中，爭議條文包括：

◆烏克蘭缺乏安全保障

烏克蘭必須將不加入北約寫入憲法，北約也需保證未來不會接納烏克蘭。

烏軍兵力將被限制在60萬人（約比現有規模少 25%），且禁止北約部隊駐紮烏克蘭，以限制基輔自主選擇軍事合作夥伴的權利。

計畫談到烏克蘭加入歐盟的希望，稱基輔將在短期內獲得歐洲市場的優惠准入，條件是進行改革以符合歐盟標準，包括處理腐敗問題。

提案也提到來自西方盟友的安全保障，但沒有細節。目前不清楚美國要如何確保俄羅斯不再入侵。

◆禁止北約擴張

俄羅斯不得入侵鄰國，而北約不得再度擴張。

◆放棄追究俄羅斯涉嫌的戰爭罪

提案要求烏克蘭放棄追究俄羅斯在烏克蘭所犯行為的任何法律主張。

分析指，這將剝奪數以萬計的烏克蘭人尋求賠償或法律正義的可能。聯合國支持的人權專家曾表示，俄方對烏國平民與戰俘的酷刑構成反人類罪。

◆凍結俄資產

計畫要求莫斯科同意將其1000億美元的凍結資產用於重建烏克蘭。

