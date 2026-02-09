【一文看懂】5件事看高市大勝後的未來：美中日關係與國防預算仍棘手
日本眾院8日提前大選，首相高市早苗的自民黨獨力拿下316席，不僅超過逾三分之二席次，也是自民黨創黨以來最多。這是日本在16個月內的第二次眾院選舉，此次勝利代表民意授權高市推動更激進的財政措施、和強化國安政策，本文根據《日經亞洲》一文整理5個角度看高市大勝後的日本未來。
1. 政治面：強硬鷹派路線讓自民黨重生
《日經亞洲》指出，自民黨這次的勝利，可以說是搭了高市早苗個人支持率的便車。作為日本史上第一任女性首相，她不僅打破日本政壇「老男人」、「門閥」的封閉體制，她這幾個月的表現也令人耳目一新，深獲年輕選民歡迎。高市去年10月就任首相以來，支持率一直都在7成左右，反觀自民黨的支持率僅在4成。
策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）資深合夥人西村凜太郎指出，比起前幾任首相（例如岸田文雄、石破茂），高市早苗的民族主義色彩更濃厚，激發了保守派選民的熱忱，拉回不少本來都快放棄自民黨的人，也壓縮了同為右翼的參政黨、國民民主黨生存空間。
西村說：「比起普羅大眾更關切的社會議題，她顯然優先重視修憲、反對夫婦不同姓、以及其他保守派選民比較關係的事。她在外交和國安上的強硬鷹派立場也受到保守派選民歡迎。這些多重因素綜合起來，使許多保守派重新支持她。」
自民黨贏回保守派的心，壓縮了同為右翼的參政黨、國民民主黨生存空間，主要反對黨聯盟「中道改革聯合」更是團滅。中道改革聯合是立憲民主黨、和自民黨前盟友公明黨不久前才倉促成立，前者偏左、後者中間偏右，硬湊起來說是「中道」，這次慘敗驗證了選民拒絕這種不上不下的路線。
策略顧問公司日本遠見（Japan Foresight）創辦人哈里斯（Tobias Harris）表示，這是一場貫穿過去和未來的選舉，「一位首相無論其政策有哪些爭議，都要正視當下和未來的挑戰，結果在野黨還在那裡碎念什麼二戰後的老生常談。選民似乎已經在放下過去和迎戰未來之間做出了選擇，他們選擇了一個可以果斷應對挑戰的領袖，而不是一事無成的反對派」。
2. 政策面：減稅、收緊移民政策
自民黨在眾院席次超過三分之二席，讓高市早苗擁有強大的立法能力，大部分經濟學家和分析師都認為，她將會推動激進的財政計畫、增加公共支出。其中一個焦點就是她是否會依照承諾，將稅率8%的食品消費稅凍結2年。
凍結食品消費稅，有助舒緩中低收入戶的壓力，畢竟日本通膨不減、實質薪資停滯，日本朝野政黨都曾提過類似的消費稅調節策略。但高市在選前對這項政策三緘其口，因為市場顧慮該政策可能增加日本財政負擔，導致日本公債殖利率飆升，在上月20日達到創紀錄的3.88%。
法國巴黎銀行經濟學家在日本眾院大選前發布報告，提到高市早苗最後如果沒有兌現凍結食品消費稅的承諾，會被很大一部分的選民視為背叛，因此她不大可能食言。她在眾院選舉後的記者會上終於提到，將會加速推動凍結食品消費稅，在朝野共組的社會保障改革委員會上進行討論。
另一個值得關注的政策是有關在日外國人。日本政府已經收緊永久居留權、以及外國人收購日本土地的法規。自民黨的新盟友維新會更是主張要限制外國人人數，不過，高市會否進一步加強管理外國移民，還有待觀察，尤其是日本面臨人口老化和少子化，需要引進外國勞力。
3. 市場面：「高市交易」現象
高市在選前承諾減稅和增加財政支出，但日本負債目前是GDP的逾250%，投資人對日本財政狀況的擔憂加劇，尤其凍結食品消費稅，可能使日本稅收減少5兆日圓，因此選前日圓走軟，公債殖利率升至歷史新高。
但是，由於預期日圓會持續疲軟、日本公共支出會增加，日股受到鼓舞，在選舉前就已創新高，高市勝選後再突破新高。股價上漲、公債殖利率上升、日圓貶值，的這個現象，被稱為「高市交易（Takaichi trade）」，而今看來還會延續。
穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家安格利克（Stefan Angrick）認為，高市交易現象其實反映出市場有點大驚小怪，「日本財政赤字在七大工業國集團（G7）裡是最低的，日本財政狀況現在是15年來最好」，就算凍結食品消費稅也完全可以負擔。
牛津經濟公司（Oxford Economics）日本部門主管長井滋人也在選前就表示，高市會在財政政策和財政紀律間保持平衡，「我們認為她決心充分利用通膨推高稅收帶來的財政空間，但我們也認為她很擔心日本公債殖利率會進一步上升」。
長井預期，接下來日本央行可能每半年升息一次，也就是6月、12月、2027年6月，因為高市的擴張性財政政策可能刺激國內需求和消費，但削弱日圓，造成日本央行不易進行利率正常化。
4. 預算挑戰面：盡快通過新財年預算
日本財務省經常被經濟學家、政治人物和大眾指責過於保守，緊抱財政緊縮政策不放，阻礙了日本經濟發展。策略顧問公司日本遠見的哈里斯指出，高市上任後，也持續表明對日本財務省的檢討立場，「她顯然希望改變預算編列方式，所以如何推動、多快推動，我想這會是首要問題」。
高市的當務之急，是通過新財政年度預算。日本財年從4月起算，一般狀況下，審議預算需要約2個月；由於高市解散國會、提前眾院大選，大選結束後需要召開一場再次確認首相地位的特別會議，而這場特別會議最快可能在2月18日舉行，看來是來不及在4月前通過預算，所以高市可能先推一份臨時預算來維持新財年頭幾週的運作。
高市接下來也需要積極推出財政配套措施，她在選舉期間強調，會投資有潛力高度成長的產業，藉此激勵國內投資，並且要使日本成為「能抵禦匯率波動」的國家，預計她會在6月左右要公布的基本經濟財政政策中，詳細介紹能吸引私人投資回流日本的策略。
5. 國防外交挑戰面：夾在川普和中國之間
《日經亞洲》指出，在外交上，最重要的就是如何處理日、美、中關係，而這也是最棘手的。
高市會繼續重申日美關係堅若磐石，但美國總統川普以變化莫測著稱，而川普現在正著重於和中國建立穩定、互相尊重的關係。
眾院大選前幾天，川普在社群平台公開支持高市，高市將於3月19日訪美，赴白宮與川普見面。川普接著很可能在4月訪中、與中國國家主席習近平會面；川普還表示，習近平將在今年接近年底時訪美。
高市對中態度也值得持續密切觀察。去年11月，高市說「如果台灣有事，日本可能面臨存立危機事態」，暗示可能出動自衛隊介入中國對台灣的侵略，此話引發中國不滿，對日本實施稀土出口管制、限制赴日旅遊；不過，日本早有自己的稀土儲備，而日本近年也飽受過度觀光之苦，這兩項限制並未造成太大影響。
策略顧問公司日本遠見的哈里斯說，市場正密切關注高市的外交舉動，「你根本無法預測川普見習近平的時候會發生什麼事，目前看來，美中關係是正在靠近的，但日中關係沒有，這讓日本很尷尬」。
哈里斯也指出，雖然高市的對中強硬和安全政策顯然受到選民支持，但資金總是個問題，何況她要還減稅，「國防開支問題會非常難處理。大家都希望增加國防預算，但是在如何籌措資金卻完全沒共識」。
此外，高市雖然率領自民黨拿下眾院三分之二席次，國會黨團規模擴大，管理難度也會增加。哈里斯提醒，「高市會有穩固的基本盤，但這不會讓問題消失，只是讓她在處理這些問題時有更多的發揮空間」。
更多太報報導
高市狂勝反映日本渴望強硬領袖 距離修憲擁軍只差這兩關
川普稱習近平「約今年年底訪美」 強調美中關係好
【一文看懂】高市魅力催票度、市場波動 日本眾院今提前大選2重點
其他人也在看
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。