【一文看懂】5件事看高市大勝後的未來：美中日關係與國防預算仍棘手

2025年10月28日，美國總統川普（左）與日本首相高市早苗登上美國航空母艦喬治華盛頓號巡視。美聯社



日本眾院8日提前大選，首相高市早苗的自民黨獨力拿下316席，不僅超過逾三分之二席次，也是自民黨創黨以來最多。這是日本在16個月內的第二次眾院選舉，此次勝利代表民意授權高市推動更激進的財政措施、和強化國安政策，本文根據《日經亞洲》一文整理5個角度看高市大勝後的日本未來。

1. 政治面：強硬鷹派路線讓自民黨重生

《日經亞洲》指出，自民黨這次的勝利，可以說是搭了高市早苗個人支持率的便車。作為日本史上第一任女性首相，她不僅打破日本政壇「老男人」、「門閥」的封閉體制，她這幾個月的表現也令人耳目一新，深獲年輕選民歡迎。高市去年10月就任首相以來，支持率一直都在7成左右，反觀自民黨的支持率僅在4成。

廣告 廣告

策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）資深合夥人西村凜太郎指出，比起前幾任首相（例如岸田文雄、石破茂），高市早苗的民族主義色彩更濃厚，激發了保守派選民的熱忱，拉回不少本來都快放棄自民黨的人，也壓縮了同為右翼的參政黨、國民民主黨生存空間。

西村說：「比起普羅大眾更關切的社會議題，她顯然優先重視修憲、反對夫婦不同姓、以及其他保守派選民比較關係的事。她在外交和國安上的強硬鷹派立場也受到保守派選民歡迎。這些多重因素綜合起來，使許多保守派重新支持她。」

自民黨贏回保守派的心，壓縮了同為右翼的參政黨、國民民主黨生存空間，主要反對黨聯盟「中道改革聯合」更是團滅。中道改革聯合是立憲民主黨、和自民黨前盟友公明黨不久前才倉促成立，前者偏左、後者中間偏右，硬湊起來說是「中道」，這次慘敗驗證了選民拒絕這種不上不下的路線。

策略顧問公司日本遠見（Japan Foresight）創辦人哈里斯（Tobias Harris）表示，這是一場貫穿過去和未來的選舉，「一位首相無論其政策有哪些爭議，都要正視當下和未來的挑戰，結果在野黨還在那裡碎念什麼二戰後的老生常談。選民似乎已經在放下過去和迎戰未來之間做出了選擇，他們選擇了一個可以果斷應對挑戰的領袖，而不是一事無成的反對派」。

2025年10月21日，日本眾議院特別會議上，議員們為新任首相高市早苗（中）鼓掌。美聯社

2. 政策面：減稅、收緊移民政策

自民黨在眾院席次超過三分之二席，讓高市早苗擁有強大的立法能力，大部分經濟學家和分析師都認為，她將會推動激進的財政計畫、增加公共支出。其中一個焦點就是她是否會依照承諾，將稅率8%的食品消費稅凍結2年。

凍結食品消費稅，有助舒緩中低收入戶的壓力，畢竟日本通膨不減、實質薪資停滯，日本朝野政黨都曾提過類似的消費稅調節策略。但高市在選前對這項政策三緘其口，因為市場顧慮該政策可能增加日本財政負擔，導致日本公債殖利率飆升，在上月20日達到創紀錄的3.88%。

法國巴黎銀行經濟學家在日本眾院大選前發布報告，提到高市早苗最後如果沒有兌現凍結食品消費稅的承諾，會被很大一部分的選民視為背叛，因此她不大可能食言。她在眾院選舉後的記者會上終於提到，將會加速推動凍結食品消費稅，在朝野共組的社會保障改革委員會上進行討論。

另一個值得關注的政策是有關在日外國人。日本政府已經收緊永久居留權、以及外國人收購日本土地的法規。自民黨的新盟友維新會更是主張要限制外國人人數，不過，高市會否進一步加強管理外國移民，還有待觀察，尤其是日本面臨人口老化和少子化，需要引進外國勞力。

3. 市場面：「高市交易」現象

高市在選前承諾減稅和增加財政支出，但日本負債目前是GDP的逾250%，投資人對日本財政狀況的擔憂加劇，尤其凍結食品消費稅，可能使日本稅收減少5兆日圓，因此選前日圓走軟，公債殖利率升至歷史新高。

但是，由於預期日圓會持續疲軟、日本公共支出會增加，日股受到鼓舞，在選舉前就已創新高，高市勝選後再突破新高。股價上漲、公債殖利率上升、日圓貶值，的這個現象，被稱為「高市交易（Takaichi trade）」，而今看來還會延續。

2026年2月9日，日本東京一家證券公司外，背板顯示日股指數和日本10年期公債殖利率。路透社

穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家安格利克（Stefan Angrick）認為，高市交易現象其實反映出市場有點大驚小怪，「日本財政赤字在七大工業國集團（G7）裡是最低的，日本財政狀況現在是15年來最好」，就算凍結食品消費稅也完全可以負擔。

牛津經濟公司（Oxford Economics）日本部門主管長井滋人也在選前就表示，高市會在財政政策和財政紀律間保持平衡，「我們認為她決心充分利用通膨推高稅收帶來的財政空間，但我們也認為她很擔心日本公債殖利率會進一步上升」。

長井預期，接下來日本央行可能每半年升息一次，也就是6月、12月、2027年6月，因為高市的擴張性財政政策可能刺激國內需求和消費，但削弱日圓，造成日本央行不易進行利率正常化。

4. 預算挑戰面：盡快通過新財年預算

日本財務省經常被經濟學家、政治人物和大眾指責過於保守，緊抱財政緊縮政策不放，阻礙了日本經濟發展。策略顧問公司日本遠見的哈里斯指出，高市上任後，也持續表明對日本財務省的檢討立場，「她顯然希望改變預算編列方式，所以如何推動、多快推動，我想這會是首要問題」。

高市的當務之急，是通過新財政年度預算。日本財年從4月起算，一般狀況下，審議預算需要約2個月；由於高市解散國會、提前眾院大選，大選結束後需要召開一場再次確認首相地位的特別會議，而這場特別會議最快可能在2月18日舉行，看來是來不及在4月前通過預算，所以高市可能先推一份臨時預算來維持新財年頭幾週的運作。

高市接下來也需要積極推出財政配套措施，她在選舉期間強調，會投資有潛力高度成長的產業，藉此激勵國內投資，並且要使日本成為「能抵禦匯率波動」的國家，預計她會在6月左右要公布的基本經濟財政政策中，詳細介紹能吸引私人投資回流日本的策略。

5. 國防外交挑戰面：夾在川普和中國之間

《日經亞洲》指出，在外交上，最重要的就是如何處理日、美、中關係，而這也是最棘手的。

高市會繼續重申日美關係堅若磐石，但美國總統川普以變化莫測著稱，而川普現在正著重於和中國建立穩定、互相尊重的關係。

2025年10月30日，美國總統川普（左）與中國國家主席（右）於南韓慶州舉行APEC峰會期間在釜山金海國際機場會面。路透社

眾院大選前幾天，川普在社群平台公開支持高市，高市將於3月19日訪美，赴白宮與川普見面。川普接著很可能在4月訪中、與中國國家主席習近平會面；川普還表示，習近平將在今年接近年底時訪美。

高市對中態度也值得持續密切觀察。去年11月，高市說「如果台灣有事，日本可能面臨存立危機事態」，暗示可能出動自衛隊介入中國對台灣的侵略，此話引發中國不滿，對日本實施稀土出口管制、限制赴日旅遊；不過，日本早有自己的稀土儲備，而日本近年也飽受過度觀光之苦，這兩項限制並未造成太大影響。

策略顧問公司日本遠見的哈里斯說，市場正密切關注高市的外交舉動，「你根本無法預測川普見習近平的時候會發生什麼事，目前看來，美中關係是正在靠近的，但日中關係沒有，這讓日本很尷尬」。

哈里斯也指出，雖然高市的對中強硬和安全政策顯然受到選民支持，但資金總是個問題，何況她要還減稅，「國防開支問題會非常難處理。大家都希望增加國防預算，但是在如何籌措資金卻完全沒共識」。

此外，高市雖然率領自民黨拿下眾院三分之二席次，國會黨團規模擴大，管理難度也會增加。哈里斯提醒，「高市會有穩固的基本盤，但這不會讓問題消失，只是讓她在處理這些問題時有更多的發揮空間」。

更多太報報導

高市狂勝反映日本渴望強硬領袖 距離修憲擁軍只差這兩關

川普稱習近平「約今年年底訪美」 強調美中關係好

【一文看懂】高市魅力催票度、市場波動 日本眾院今提前大選2重點