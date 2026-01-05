【一文看懂】CES開展即落幕！「影武者」記憶體揮刀 輝達英特爾都得低頭

輝達執行長黃仁勳 CES專題演講。翻攝自官網



科技春晚大秀、CES大展今年由AI天王黃仁勳、天后蘇姿丰助陣重磅登場！每年CES展都是消費新品的重要舞臺，PC 平台巨頭紛紛搶進！但今年CES可說開展前就落幕，主題已不在是AI落地，真正的「影武者」是記憶體。華碩暫緩手機新品已透端倪，且因記憶體大漲，首批手機、PC新品直接調漲10%，不用玩了！

研調機構IDC 和Counterpoint Research 已經示警，由於記憶體大廠將產能移轉至高毛利的 AI 伺服器應用，手機用記憶體供應吃緊。今年第二季前記憶體價格恐上漲四成，智慧機平均售價或提高至近1成。業者也坦言，華碩展緩手機產品線已經是警訊，1/5通路已經起漲，這波新品直接看漲10%。

今年CES展晶片大廠PC大廠各有戰略，輝達或將釋出顯卡訊息，AMD在桌上型和NB同步固樁，英特爾Panther Lake終於要來了，高通或在平價NB平台大展身手，但面對記憶體飆漲的現實，大廠也只能低頭。

AI教主黃仁勳的演講將聚焦「Physical AI」，推進AI算力向機器人與工業場景的延伸。但市場推測，輝達RTX 50 Super系列顯卡（包括RTX 5080 SUPER等）或因GDDR7價格和供應短缺或延遲發佈，。因此輝達可能轉進高利潤產品，像是96GB顯存的RTX PRO 6000 Blackwell。

AMD預計推出桌上型Ryzen 9000系列，鎖定工作站用戶，推出旗艦Ryzen 9 9950X3D2搭載雙晶片3D V-Cache，L3快取達192MB。NB端將發佈Ryzen AI 400系列來鞏固PC市場。

英特爾今年面臨關鍵一戰，但也可能是壯烈的一戰。英特爾將發佈Intel Core Ultra Series 3（Panther Lake），包含約14款SKU。旗艦Core Ultra X9 388H配備16核，最高頻率5.1GHz。雖然輝達已經完成注資，但相較競爭對手的產品線，英特爾直面消費產品的記憶體硬傷，今年與去年一樣恐出師不利。

