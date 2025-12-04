【一文看懂】Google年度熱搜9大榜單出爐！台灣人最愛查「這2字」

生活中心／陳慈鈴報導

Google公布台灣2025年度熱搜關鍵字，第一名「地震」。（示意圖／PIXABAY）

Google每年都會公布年度關鍵字，今（4）日於官方部落格公布台灣2025年度搜尋排行榜，統計2024年12月至2025年11月18日的快速竄升關鍵字，第1名同樣是「2個字」，已故女星大S（徐熙媛）、普發1萬登記也都擠進前3名。此外，還有其他各個類別快速竄升的關鍵字，《三立新聞網》特地幫讀者統整出完整的九大榜單，帶您一文看懂。

台灣2025年度快速竄升「關鍵字」排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

台灣2025年度快速竄升關鍵字：地震

Google 台灣總經理林雅芳表示，回顧這一年，我們發現台灣人的搜尋足跡，交織出兩條截然不同的軌跡：一條通往未來，帶我們熱切擁抱 Gemini、NotebookLM 等 AI 工具，探索科技的邊界 ；另一條則深耕當下、幫我們和周遭環境建立真實的連結，無論是搶購二姐江蕙的復出演唱會 ，還是在地震颱風來襲時確認災情動態 。

林雅芳還提到，台灣人在2025年對 AI 展現了前所未有的熱情。在「快速竄升 AI 工具」榜單中，Gemini 躍升為冠軍 ，而能協助整理大量資訊、提升學習與生產力的 NotebookLM 也榜上有名。像是 Nano Banana 和 Sora 等影像生成的 AI 工具，也隨著社群話題的發酵備受關注 ；另外，不少人也在這股 AI 浪潮中，選擇積極把 AI 導入日常生活中、提升工作效率，因此搜尋如何用「Manus」打造 AI 代理人、用「Google AI Studio」進行開發、和「Cursor」一起寫程式。

林雅芳還指出，這股好學的精神，也反映在年度關鍵字的總榜之中。隨著東南亞爆紅的中文拼音工具「hanzii.net」上榜，凸顯了台灣日益增長的跨語言學習需求 。另外，對川普與關稅議題的高度關注 ，則顯示台灣人時刻透過搜尋這扇窗，試圖理解變動的國際局勢將如何影響生活 。

快速竄升「關鍵字」

【前10名】地震、大S、普發一萬登記、hanzii.net、Gemini、方大同、川普、關稅、《許我耀眼》、颱風楊柳。

台灣2025年度快速竄升「AI工具」排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

快速竄升「AI工具」

【前10名】Gemini、DeepSeek、Grok、NotebookLM、ChatGPT、Google AI Studio、Nano Banana、Sora、Manus、Cursor。

台灣2025年度快速竄升「公共政策關鍵字」排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

快速竄升「公共政策關鍵字」

【前10名】普發一萬登記、關稅、停班停課、2026行事曆、報税、大罷免、2025行事曆、公投、客家幣、光復節連假。

台灣2025年度快速竄升「人物」不含已故者排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

快速竄升「人物」不包含已故者

【前10名】川普、粿粿、江祖平、紅姐、連晨翔、邱軍、劉品言、范姜彥豐、家寧、鄭麗文。

台灣2025年度快速竄升「演唱會」排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

快速竄升「演唱會」

【前10名】GD、BLACKPINK、TWICE、孫燕姿、江蕙、伍佰、五月天、BABYMONSTER、蔡依林、林俊傑。

台灣2025年度快速竄升「電影」排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

快速竄升「電影」

【前10名】《鬼滅之刃》、《F1》、《96分鐘》、《不可能的任務》、《角頭一鬥陣款》、《全知讀者視角》、《鏈鋸人》、《泥娃娃》、《侏羅紀世界：重生》、《有病才會喜歡你》。

台灣2025年度快速竄升「台劇」排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

快速竄升「台劇」

【前10名】《童話故事下集》、《我們六個》、《我們與惡的距離》、《忘了我記得》、《人浮於愛》、《死了一個娛樂女記者之後》、《拜六禮拜》、《回魂計》、《化外之醫》、《好運來》。

台灣2025年度快速竄升「用法」關鍵字、「住宿」地點排行榜。（圖／翻攝自Google官方部落格）

快速竄升「用法」關鍵字

【前10名】POV、午時水、鲨魚夾、頓號、洗臉巾、VT微針 精華、紋身貼紙、飯春花、AirTag、Excel ROUND。

快速竄升「住宿」地點

【前10名】石垣島、高雄巨蛋、台北小巨蛋、鹿野高台、福岡、那霸、宮古島、名護、河内、神户。

