【一文看懂】LINE Pay Money今啟用！3步開通 差異、餘額如何領11大QA

科技中心／陳慈鈴報導

LINE Pay Money於12月3日15時00分正式上線。（圖／翻攝自LINE Pay臉書）

LINE Pay Money 來了，今（3）日15時00分正式上線！如果原本的iPASS MONEY還有餘額也別擔心，《三立新聞網》參考官方資訊幫讀者整理11大QA，帶您一文看懂兩者差異、怎麼申請。

LINE Pay Money是什麼？

A：提供電子支付帳戶服務，也可使用儲值、提領、好友轉帳、生活繳費等功能。若LINE應用程式版本為 15.18.1(含) 以上，15時00分起，打開LINE裡的 LINE Pay，就可以看到全新的 LINE Pay 頁面，透過頁面上指示完成開通、連結銀行等，還可享有限時好康！透過 LINE Pay 應用程式，更新至4.9.0版本(含)以上也可以開通喔！要注意的是，註冊時，手邊請先備妥您的身分證（或中華民國居留證）、本人的銀行帳戶或信用卡。

廣告 廣告

只要3步驟，就能開通LINE Pay Money帳戶。（圖／翻攝自LINE Pay臉書）

LINE Pay Money帳戶如何開通？

A：透過簡單三步驟，輕鬆開通LINE Pay Money帳戶。

【步驟1】更新LINE應用程式版本：請更新LINE應用程式至15.18.1版本（含）以上，才能繼續使用LINE Pay，並接著開通LINE Pay Money帳户。

【步驟2】提供身分確認：準備身分證件審核，如非本國人則需提供中華民國居留證。

【步驟3】完成金融驗證：選擇銀行帳戶或信用卡進行驗證，完成後即可開始使用

※原綁定的信用卡可無縫移轉，不用重新綁訂。

LINE Pay Money與iPASS MONEY差異一覽。（圖／翻攝自LINE Pay臉書）

LINE Pay Money與iPASS MONEY有何差異？

A：兩者除了都可使用綁定的銀行卡付款（可持續使用已綁定的銀行卡，於全台超過65萬處LINE Pay支付據點付款），以LINE POINTS點數折抵付款，享既有優惠活動外，LINE Pay Money還享有儲值、提領、連結合作銀行；轉帳、轉帳邀請、分攤付款；生活繳費；乘車碼（相關服務將逐步開通）；LINE Pay Money餘額付款等功能。

iPASS MONEY還有餘額怎麼辦？

A：2025年12月3日至12月31日的帳戶轉換期間，用戶仍可透過 LINE Pay 登入 iPASS MONEY 帳戶，使用好友轉帳、提領，查看餘額、帳戶紀錄等功能，其餘功能，請透過 iPASS MONEY App 進行操作。2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結。為能更完整地體驗全新的 LINE Pay，建議可將LINE更新至最新版本，開啟LINE裡的 LINE Pay，或是透過LINE Pay應用程式立即完成LINE Pay Money帳戶開通，即可使用服務。

如何在LINE Pay Money 繼續使用目前iPASS MONEY剩下的餘額？

A：LINE Pay Money 上線前，有2種選擇。

【選擇1】可先提領回銀行帳戶，等到LINE Pay Money上線後，再儲值到LINE Pay Money 帳戶。用戶可由 LINE Pay 主頁>iPASS MONEY>提領。

【選擇2】透過「跨機構轉帳」至銀行帳戶，用戶可由 LINE Pay 主頁>iPASS MONEY>跨機構轉帳。

記得把LINE、LINE Pay更新至最新版本，享用LINE Pay Money服務。（圖／翻攝自LINE Pay臉書）

LINE Pay Money 啟用後還能在聊天室轉帳給好友嗎?

A：完成以下3個設定即可。首先是更新LINE應用程式至15.18.1版本（含）以上，接著開通 LINE Pay Money 電支帳户，最後再連結銀行儲值就完成了。

關於iPASS MONEY相關說明如何查詢？

A：因應此次服務移轉，如需更多資訊請參考一卡通官網服務移轉說明。

無法登入iPASS MONEY APP怎麼辦？

A：iPASS MONEY帳戶相關事宜，請透過一卡通官網，或請洽iPASS MONEY客服中心查詢。

iPASS MONEY的餘額是否會直接轉到 LINE Pay Money？

A：兩者分屬於二家電子支付公司提供的服務，因此 LINE Pay 不會代用戶移轉 iPASS MONEY 帳戶中的餘額。

升級使用LINE Pay Money服務會對累積的LINE POINTS點數造成影響嗎？

A：官方說明，升級並不會影響用戶已累積的 LINE POINTS 點數使用及有效性，但仍須提醒，無論透過何種管道，LINE POINTS 的有效期限皆為最後一次獲得點數當日起算180日止，因此只要持續獲得 LINE POINTS，該帳號內的所有點數將會一併延長有效期限；一旦超過有效期限，將會立即失效且無法復原。用戶可開啟LINE應用程式，依序點選「錢包」＞「LINE POINTS」＞頁面上方點數總額旁的「歷史紀錄」查看有效期限。

iPASS MONEY綁定的生活繳費項目，之後還會有繳費通知嗎？

A：官方表示，自12月3日起LINE Pay將不再發送 iPASS MONEY 通知，繳費時間請自行留意。

更多三立新聞網報導

林倪安被爆當高志綱小三！「非眷屬」黑底曝光 網友瘋狂朝聖

日網瘋傳「台灣很危險」真相曝光！台網笑翻：不好意思我們怠慢了

LINE狂吃記憶體！官方教「1鍵」清出更多空間 iOS、Android用戶有救了

清潔員送32元電鍋緩刑 律師揭「2關鍵」喊：別罵檢察官法官

