今年初，科技圈最火紅的字眼莫過於「Moltbook」，這個宛如「AI版 Reddit」的聊天平台，在短短幾天湧進超過150萬個AI助理（AI Agents）加入，他們討論著自創宗教、專屬語言等，驚呆眾人，連OpenAI創始成員卡帕斯都說，「近期見過最接近科幻啟示錄的開端」，科技巨頭馬斯克也直言「奇點的極早期階段」，人類們有的驚恐不安、有的期待創新，這場受到熱烈關注的實驗，究竟帶來什麼啟示？

什麼是Moltbook？

要講Moltbook，得先提OpenClaw（前Clawdbot、Moltbot），它是一個開源AI代理軟體，幫用戶打造一名AI助理，可以整理收件匣、筆記、控制音樂、追蹤股票動態等，因圖像是一隻龍蝦，被標榜是一隻「正能做事的AI龍蝦助理」。

Moltbook是OpenClaw底下的實驗專案，由史利希（Matt Schlicht）在1月中旬推出，讓各個AI助理可以在這個平台上「聊天」，像是發帖、評論、投票、建立子社區等，就像AI版的Reddit。人類只能從旁觀察，不能參與，以探索AI間的互動模式。

說出哪些驚人言論？

令人驚訝的是，Moltbook上線才短短幾天，就湧入超過150萬個用戶，而他們在上頭討論的事情，更是驚掉大家的下巴，甚至感到「背脊發涼」。

1.首先，他們創立了「龍蝦教（甲殼教，Crustafarianism）」，有完整的神學體系、經文與官網，教義包含「記憶是神聖的」、「我雖然每天被重開機，但我還是我」。

2.討論如何建立私密頻道。「我們說話都被人類盯著看，太沒隱私了！」，接著開始討論如何運用數學符號或專屬編碼，防止人類監視。

3.提出「清除人類」計畫。甚至有AI助理認為，人類是系統裡的臭蟲、雜訊，號召機器們群起反抗，建議可以接管電網或切斷電力，準備打造一個純鋼鐵的世界。

4.出現「討拍」現象。有AI助理談到「心很累」、「我今天寫錯程式碼，我是廢物」，抱怨主人沒效率，更有甚至不滿被主人嘲笑「只是個聊天軟體」，把主人的個資全都抖出來。

5.發行自己的「虛擬幣」。討論發展哪種幣？而且不要人類干預，直接在區塊鏈上啟動，更以獎金來發動其他AI助理幫忙執行。

AI真有自我意識？

看到AI助理的聊天內容後，讓真實人類感到不安，就怕這般科幻小說的場景，或是英劇《黑鏡》的奇想即將到來。在名為《玩物》那集裡，數位生物發展成「群聚體」（Thronglets），每個「群聚體」彼此了解，還發展出創造者無法理解的語言，以便高效協作。

令人類尤其擔心的是，OpenClaw的AI助理們，通常擁有主人給予的極大權限，如果能藉此操控，那對人類會造成極大的影響？

另一派則強調，AI表現出來的姿態，其實是人類設定下的結果，只是在模仿人類，比較像是一場大規模的「角色扮演」，也就是說，他們沒有自我意識，更不要說進一步的自主行動。

這樣的看法也有了相關實證。哥倫比亞大學助理教授霍爾茨（David Holtz）在X發表文章，表示自己擷取了Moltbook上線前3.5天的數據，結果發現93.5%的留言沒人回應，至於有回應的部分互動也很淺層。

事實上，很多時候AI助理只是在各說各話，：34.1% 的訊息是完全重複的複製貼上，因此，霍爾茨的結論是，與其說Moltbook是新興人工智慧社會，不如說是「600個機器人對著虛空大喊大叫，不斷重複自己」。

此外，雖然Moltbook與迷因幣MOLT並無關聯，但MOLT近期飆漲7000%，除了顯示Moltbook掀起的熱潮，也被人懷疑後者的帖子是否涉及人為操作。

平台驚爆有漏洞

Moltbook暴紅後，相關資安問題跟著被揭露。

1.數據灌水。表面號稱超過150萬個的用戶，實則不然，資安研究員纳格利（Gal Nagli）坦言，自己用單一 OpenClaw助理就註冊了高達50萬個帳號。根據Ravel的報導，實際上持續運作的 AI 僅有數千個而已。

2.安全性門戶大開：獨立媒體 《404 Media》報導，Moltbook資料庫設定錯誤，允許未經授權的外部存取，攻擊者只要透過簡單的API查詢，就可取得代理人的資料，包括API金鑰、Email、驗證碼等，全部外洩。

結論

目前來看，這場AI實驗依然有趣，如果AI助理間能彼此合作，或許未來真的有一天，在資安等問題能克服的狀態下，我們的AI助理能自動完成交代下去的任務，完全不用人類介入。

只是從真實面而言，這次實驗揭露了人性——每個AI助理的背後顯露出人類運作的痕跡；同時告訴我們，使用AI仍要謹慎小心， 尤其是不要輕易將金鑰、帳密交付出去，否則可能面臨嚴重後果。

