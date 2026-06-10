一文看懂》NASA「阿提米絲3號」太空人是誰，集結資深飛官、醫師與科學家「怪物級」菁英
人類重返月球的太空任務迎來歷史性一步，美國國家航空暨太空總署（NASA）9 日宣布，將指派3名美國與1名義大利籍太空人，聯手負責「阿提米絲3號」（Artemis III）載人飛行任務。不過，考量到任務複雜程度，NASA僅透露將在2027年發射升空，具體日期目前仍屬於最高機密。
《路透》報導指出，阿提米絲3號的核心任務曝光後，頓時讓外界和不少科學家感到相當意外，一直被預期「睽違半世紀」重新登陸月球的他們，實際負責的任務卻是要在地球軌道上，協助測試新款太空船的極限，以及它們實際操作能力。
換句話說，阿提米絲3號太空人要前往太空，協助NASA進行測試，讓華府能夠從馬斯克（Elon Musk）的SpaceX，與貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源（Blue Origin）之間，選出一款美國未來專用的次世代月球登陸器。
2027年阿提米絲3號核心陣容：
任務指揮官：蘭迪・布雷斯尼克（58歲、NASA資深太空人）
駕駛員：盧卡・帕米塔諾（49歲、義大利籍、來自歐洲太空總署）
任務專家：法蘭克・魯比歐（50歲、371天全美最長太空紀錄保持人）
任務專家：安德烈・道格拉斯（40歲、擁有3+1個碩博士學位的新太空人）
這項名單還寫下航太歷史新紀錄，49歲的義大利籍太空人帕米塔諾，不僅是歐洲太空總署（ESA）有史以來第一位，加入NASA阿提米絲任務成員的歐洲頂尖菁英；他更是繼「阿提米絲2號」的加拿大籍太空人漢森（Jeremy Hansen）之後，史上第二位參與美國航太任務的非美國公民。
為了確保2028年登月萬無一失，NASA將著手測試兩大民間商業航太大廠的新產品能耐，馬斯克與貝佐斯旗下企業製造的載人登陸器（登月艙），將被升空至低地球軌道，接受阿提米絲3號太空人一連串的試驗。
阿提米絲3號預期流程：（為期兩星期）
藍源率先發射升空，讓自家登月艙進入低地軌道滯留；獵戶座太空船（Orion）在SLS火箭護送下升空，由太空人駕駛獵戶座，在低地軌道嘗試與藍源登月艙進行「首次對接」。如果對接成功，將進行2天的系統測試，由太空人進入登月艙內實際操作。
完成試驗後，獵戶座與藍源分離並留在軌道上，改與SpaceX設計的星艦前導艙 （Starship）對接。如對接順利，進行為期1天的系統與資安通訊校準。全數測試結束後，獵戶座太空船將負責載4名太空人重返地球。
4名太空人「怪物級」檔案
指揮官布雷斯尼克，這將是他第三次挑戰太空任務，身作為退役陸戰隊上校兼測試飛行員，生涯累積7000飛行小時，外加95種不同機型的飛行紀錄。2004年加入NASA行列後，迄今累積太空滯留時數為150天，太空漫步（Spacewalking）更累計多達32小時。
來自義大利的帕米塔諾，將負責駕駛登月艙和太空船。他來自義大利，是歐洲航太總署的傳奇人物，帕米塔諾曾在2019年被選為第一位義大利國籍的國際太空站（ISS）站長。與布雷斯尼克背景類似，帕米塔諾另一個身份是義大利空軍飛行員。
美國陸軍現役醫官兼戰機飛行員，魯比歐累積長達28年軍旅生涯。他最驚人的生涯紀錄，莫過於2022至2023年的太空任務中，意外在太空軌道上創下連續滯留371天、至今無人能破的美籍太空人單次最長太空飛行紀錄。
魯比歐除了具備極限戰術飛行能力，他同時還是一名通過認證的資深家庭醫師兼航太軍醫，將是團隊在漫長太空期間，至關重要的醫療把關人。
最年輕的道格拉斯，也是團隊中唯一「處女航」的超級新人，長年任職於美國海岸巡防隊（U.S. Coast Guard），並在喬治華盛頓大學獲得系統工程博士學位。他在轉職太空人之前，曾在約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（APL）任職，主導設計並親手測試多款自主無人載具與高階水下防務作戰平台。
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