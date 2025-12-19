一文看清台灣在野黨提案「彈劾賴清德」的來龍去脈

[Getty Images]

台灣兩大在野黨國民黨與民眾黨，於12月19日宣布將彈劾總統賴清德。這被視為繼「大罷免」後朝野僵局的最新一波攻防戰，也進一步加劇政治對立。

此彈劾案的導火線，是圍繞《財政收支劃分法》（《財劃法》）的爭議。由在野黨主導的立法院早前三讀通過了該法案，但行政院長卓榮泰拒絕按憲法規定副署，使法案施行程序被中止。

根據現行制度，總統彈劾案在國會通過的機率微乎其微，但相關攻防已引發激烈政治與輿論風暴。有學者向BBC中文分析，台灣朝野目前已「全面交火」，若政壇持續以衝突取代協商，朝野對立恐將升級到「憲政史上從未有過的激烈狀態」。

這次彈劾風波將如何影響台灣政治走向？雙方陣營下一步又有何打算？

在野黨為何發動彈劾？

12月19日上午，國民黨及民眾黨黨團在立法院前舉行記者會，宣布對總統賴清德提出彈劾案，要「反帝制、反專制、反獨裁」，要求賴清德赴立法院說明，也將在全台各縣市舉辦彈劾公聽會推動「全台守護憲法」。

現場共有53名立委出席，他們展示大型彈劾文全文看板，以及將賴清德臉部合成到曾擬任中華帝國皇帝的袁世凱肖像。

國民黨團總召傅崐萁在記者會上表示，立法院通過的法律案遭行政部門不執行，賴清德已經「稱帝」，形同毀壞台灣民主，「比過去的袁世凱更為惡質」。民眾黨黨主席黃國昌也說，中華民國憲政史上，從未有一位總統敢不公布國會通過的法律，「這是帝制，不是民主憲政」，彈劾案是要「阻止賴清德變成袁世凱」。

而在前一天，立法院司法及法制委員會已通過彈劾行政院長卓榮泰的提案，並移請監察院審查。

根據憲法規定，立法院三讀通過的法案會移送總統及行政院。除非行政院提出覆議，否則總統應於收到法案後十天內公布，讓法案正式生效。而總統依法公布法律時，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

此前行政院已就《財劃法》提出覆議，遭立院投票否決。在野黨團指出，覆議既已失敗，總統依法需在規定期限內公布法案，然而卓榮泰採取「不副署」方式使法律無法生效已違反憲法規定，指責府方「毀憲亂政」。

在野黨團認為，副署制度的設計本意在於制衡總統權力，而非讓行政部門藉由程序操作，實質否決立法院已完成的決議，形同架空立法院職權。行政院則稱《財劃法》過份擴張立法院權力、損害行政權，是立院修法違憲在先，行政院長不副署是權利救濟的「最後途徑」。

對此爭議，民進黨表示面對「摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律 的違憲法案，行政院會堅定立場不副署」。行政院發言人李慧芝表示，立法院不應侵害其他憲政機關的權力，停止用立法權來侵害行政權。

國民黨黨團則指責賴清德「無視民主多數、無視憲政體制、意圖大權獨攬」，呼籲台灣民眾起身反抗。國民黨立委翁曉玲說，憲政僵局並非立法院的責任，而是「行政院自我膨脹」、使「全中華民國最大就是行政權」，雙方各執一詞，互不相讓。

《財劃法》為何成為導火線？

這次彈劾案的源起要從《財劃法》爭議說起。

台灣行政院長卓榮泰12月15日宣布，將「不副署」立法院三讀通過的《財劃法》，總統賴清德隨後表態支持行政院立場。此舉是台灣憲政史上首次，引發在野黨團透過彈劾反擊。

卓榮泰稱，立院所通過的《財劃法》違反《憲法》賦予的權利分立原則，侵犯行政權，因此將不副署該案。

《財劃法》主要規定中央與地方的財政分配，目前大部分稅收劃歸中央，限制了地方的財政自主權。該法自1999年修正後，至今已超過25年未進行大幅度修改，要求修法的呼聲已久。

去年12月，立法院在在野黨團多數領導下三讀通過《財劃法》，但算錯離島統籌分配款計算公式，於是在上個月再度三讀修正《財劃法》。

卓榮泰指出，在野版《財劃法》有諸多不合理之處，認為行使該法將使得政府不得不大幅舉債、且會排擠政府既定的施政項目；國民黨黨主席鄭麗文則批評政府以行政意志掐死國會多數民意，逕自停止執行三讀通過的法律，破壞權力分立原則。

卓榮泰引述《憲法》第37條表示，行政院長對法案有行使或不行使副署權的權利。行政院秘書長張惇涵18日接受立法院質詢時則提到，立法院若不認同行政院長做出不副署的決定，可以聲請釋憲，或依照《憲法增修條文》提出「不信任案」。

對此，國立台北大學公共行政暨政策學系劉嘉薇認為，行政院長不副署是「知法玩法」，因《憲法增修條文》第三條有規定，法案經覆議後若半數以上立委決議維持原案，「行政院院長應即接受該決議」。

美國德州州立大學政治系副教授翁履中向BBC中文表示，雖然表面上雙方是在吵法案，但實際上是在爭奪「誰掌握資源分配權」，也就是「誰有實權」的問題。

「民進黨擔心太多錢給到地方，尤其現在多數地方是國民黨執政，會削弱自己在地方的影響力。誰能分錢，誰就有選票、就有基層影響力。」

面對僵局，朝野相互指責對方違反憲政原則，隨著行政院拒絕副署《財劃法》，外界也關心府方是否也會進一步拒絕副署包含反年金改革在內等其他爭議法案，進一步加劇對立。

翁履中認為，朝野雙方現在已經連最基本的互信都不見了，這樣下去台灣民眾也會對政治失去耐性與信任，長期下來恐將損害台灣的民主制度。「如果政府因為對立而空轉，影響到政策推動跟預算執行，那受傷的不是政黨，而是人民。」

彈劾門檻有多高？

依台灣現行制度，總統、副總統的彈劾權專屬於立法院，立法委員提出書面提案，經程序委員會排案後，交由院會與全院委員會處理。

總統彈劾案在國會通過的門檻極高，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，並交付憲法法庭審理。彈劾案在大法官現有總額三分之二以上同意後才能成立，被彈劾人則即刻解職。

當前台灣立法院共有113名立法委員，三分之二門檻即至少需要76張同意票。

以目前席次比例來看，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席，所有在野陣營合計約62席，距離76席的門檻差距甚大，意味著除非出席跨黨派倒戈，否則總統彈劾案將難以取得所需票數。

學者翁履中表示，提出彈劾案是在野黨的政治操作，重點不是要讓彈劾案過關，而是在打輿論戰。「是要把焦點拉回到『民進黨濫權、行政不作為』的主軸、借這個案子對總統發動政治壓力、利用媒體放大議題，塑造在野黨站在民意這一邊的形象。」

台灣東海大學政治學系教授張峻豪認為，以賴清德的個性以及過往的行為而言，他不是會輕易妥協的政治人物，也因此，有鑒於總預算審查等重大法案尚未審議通過，「朝野的政治對立恐怕會持續升高到我們憲政史上最激烈的狀況。」

回顧中華民國憲政史，唯一曾成功被彈劾並罷免的國家元首是1950年代的李宗仁。

在1949年初國共內戰失利後，蔣介石宣布引退，時任副總統李宗仁接任代理總統，其後因健康問題赴美治療，未再前往台灣。1950年蔣介石在台北宣布「復行視事」、重掌總統職權，1952年監察院針對李宗仁的缺席發起彈劾，1954年進行投票表決通過。

及至台灣民主化後，陳水扁任內曾三度遭提案彈劾，均未達到立法院三分之二門檻，馬英九任內也曾被提出罷免或彈劾主張，但未進入實質審議程序。

而上一次行政院長遭彈劾則是1957年，時任院長俞鴻鈞遭指控妨礙國家要政而被彈劾，最終遭申誡處分。

朝野陣營的政治盤算

學者分析，面對憲政僵局，朝野各自盤算不同的政治出路。民進黨希望迫使國會提出不信任案投票來倒閣，進而啟動國會改選，希望透過新的一輪選舉來改變頹勢；國民黨及民眾黨則希望維持「大罷免」所積累的政治動能，對賴清德持續施壓，並把握國會多數來通過其重點法案。

劉嘉薇指出，從在野黨角度來看，只要執政黨遲遲無法交出政績，民意最終會反映在下一次選舉上，促成新一輪的政黨輪替。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元則向BBC中文表示，國民黨與民眾黨此時拋出彈劾案，是希望引導民意走向，將大眾累積的不滿和仇恨值集中到總統身上。

他說，在野黨若真的認為民進黨已失去執政正當性，理應依照制度提出倒閣，透過選民裁決來解決政治僵局。「但在野陣營害怕倒閣後的立院改選，也怕原先擁有的多數席次無法再次經過人民的檢驗」，使得政治對立只能持續激化、內政也將停擺。

葉耀元強調，台灣並沒有空轉的本錢。「面對中共政權的威脅以及國際政局的變化，台灣真的不能再忍受這樣的內耗。」

翁履中則指出，朝野之間的持續對抗，反應了台灣雙首長制的體制漏洞，當總統與國會多數不同黨時，行政與立法對立容易導致政治僵局。此外，台灣也缺乏成熟的跨黨協商文化、一遇到爭議就選擇對抗之外，而憲法法庭或其他中立機制又無法即時介入爭端，使得制度更難解套。

「如果台灣政壇這種『只對幹、不對話』的情況繼續下去，制度性的不穩定會變成新常態，這是對整個台灣民主機制的警訊。」他說。