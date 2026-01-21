▲文祥國小期末焢窯，畢業生傳承堆窯技藝。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】學期即將進入尾聲，文祥國小延續多年來深具教育意義的期末傳統活動，於校園周邊農地舉辦「期末焢窯體驗」。在晴朗天氣與遼闊田野的陪伴下，孩子們暫時放下課本與考卷，走進土地、親近自然，用雙手完成一場結合勞動、合作與情感傳承的學習旅程。

此次焢窯活動最具象徵意義的畫面，來自六年級畢業生主動承擔「堆窯」重任。從整地、搬土、堆疊窯體到反覆修整結構，畢業生們耐心示範、細心帶領，將多年來在文祥累積的經驗與責任感，毫不保留地傳承給學弟妹。這不僅是一座土窯的完成，更象徵著文祥精神的延續與世代交接。

活動能夠順利進行，也要感謝家長會的大力支持。吳芳羽會長說：「家長會貼心準備了焢窯必備的地瓜、玉米等在地食材，以及清爽健康的飲品，為孩子們補充滿滿能量。」這份來自家庭與學校攜手的支持，讓活動不只是一次體驗，更是一場充滿關懷與溫度的共同成就。

現場分工合作的畫面格外動人。教師與志工團隊協助生火、控溫，確保焢窯安全順利；孩子們則忙著清洗食材、仔細包裹錫箔紙，小心翼翼地將期待放入窯中。過程中，孩子們彼此提醒、互相幫忙，在真實的情境中學習合作、責任與耐心，這些都是課堂中難以完全複製的寶貴經驗。

等待食材悶熟的時間，學校也精心安排多元活動，讓學習持續發生。孩子們在田間體驗拔蘿蔔的樂趣，感受農作物從土地到餐桌的歷程；也進行充滿歡笑的大地遊戲，在奔跑與探索中釋放活力。徜徉在盛開的油菜花田裡，金黃色花海映襯著孩子們燦爛的笑容，構成一幅最純真的校園風景。

文祥國小校長楊素綾說：「焢窯不只是飲食活動，而是一堂融合生活教育、環境教育與品格教育的整合課程。」孩子們在親身參與中理解勞動的價值，體會分享的喜悅，也在代代相傳的過程中，看見自己在集體中的角色與責任。

一整年的學習與努力，在這片土地上暫時放慢腳步。當窯開的那一刻，熱氣伴隨香氣升起，孩子們的期待也化為滿足的笑容。這份來自土地的回饋，正是對師生一整年辛勞最溫柔、也最完美的休息。