文科理科誰吃香？AI時代的教育更重視「人才流」！專訪陳良基

https://open.spotify.com/episode/2CHlugj1gCe4Wpnov72cCL?si=J4sNo6ZbSte_L8MjSMSx9Q

https://youtu.be/49ef7xIxOxQ

?AI浪潮下，台灣如何抓準「特定用途」搶占全球商機？ ?別讓畢業證書成為唯一驕傲！用「人才流」思維找回教育本質 ?當AI幾分鐘就能寫博士級論文，「努力讀書、選對科系」還是未來保證？ ?讓發掘天賦取代盲目升學：家長如何適性引導孩子，培養未來人才？ ?大學是一座寶山！擺脫系所分科思維，跨領域整合更有競爭力 ?整合醫學與資通訊強項，在健康產業找到台灣下一座「護國神山」！ ?擺脫盲目跟風的「旅鼠效應」！結合文理知識，找回AI社會對人的關懷 ?愛問愛答：AI時代應該具備什麼思維，因應挑戰？

AI技術已進入「半年一迭代」的急速競賽，Google Gemini 3甫一推出就展現驚人的推理深度，震驚世界！我們每天關注算力大戰，但台灣真正的機會在哪裡？

前科技部部長、台大名譽教授陳良基指出，在「聰明」已成為商品、算力可以買賣的時代，我們不應陷入盲目跟風的「旅鼠遊戲」，而應該利用現有的半導體與醫療雙重優勢，結合人文社會學科的關懷，在AI浪潮中站穩腳跟。同時，台灣的教育制度也需思考如何擺脫「切片式」的升學導向思維，真正看見培育過程「人才流」的特性與需求。

本集邀請前科技部部長陳良基，深入剖析AI時代的學習本質，以及台灣在下一個時代的競爭力與機會所在。請收聽《新聞真假掰》，假新聞ByeBye！

?本周來賓點播：張雨生〈我期待〉

來 賓｜陳良基（前科技部部長）

主持人｜黃兆徽（台灣事實查核教育基金會董事）

節目團隊︱黃兆徽、邱家宜、張育騰、曾富謄

